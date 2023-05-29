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The Times: Торговая война между США и Китаем грозит проблемами для британской экономики

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The Times: Торговая война между США и Китаем грозит проблемами для британской экономики

Нелегкие экономические отношения Соединенных Штатов с Китаем начинают негативно сказываться и на западных союзниках Вашингтона, который ради собственных интересов часто готов пожертвовать интересами своих партнёров.


Как пишет британская газета The Times, ссылаясь на правительственный документ, экономика Великобритании может оказаться в уязвимом положении из-за американо-китайской торговой войны. Издание отмечает, что это напряжение между Пекином и Вашингтоном усилит принятый в США закон о снижении инфляции, который также включает возможность субсидий для сектора зеленых технологий.

Если начнется полномасштабная торговая война и Вашингтон прибегнет к субсидированию национальных производителей, экономика Великобритании окажется в более худшем положении, чем американская, китайская или европейская, пишет The Times. По мнению авторов The Times, после выхода из ЕС британская экономика не имеет необходимой мощи, чтобы в одиночку противостоять политике мировых держав и торговых блоков.

В правительственном документе, на который ссылается британское издание, приводятся и конкретные примеры отрицательного влияния торговых разборок между США и КНР на британскую экономику. Так, отмечается, что сфера производства полупроводников в Великобритании на 40% зависит от китайских поставок и из-за американской политики Лондону придется отказаться от услуг Пекина, что приведет к необходимости многомиллиардных госсубсидий в этот сектор экономики.
Использованы фотографии:
grammar-tei.com
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6 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:07
    +1
    Вашингтона, который ради собственных интересов часто готов пожертвовать интересами своих партнёров.

    да чхать они хотели на весь остальной мир вкупе с Британией..... только своя персона, какие там партнеры? денюжка врозь... yes
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:19
      0
      Кстати, это показательно как англичане уже заранее просчитывают тот негатив и убытки которые им принесёт слепое следование хателкам США.
      Думаю мы бы тоже не отказались от того, чтобы хоть раз услышать от наших министров озабоченность о том, к чему могут привести санкции наших врагов и наши действия на упреждения такого негатива, кроме мифического импортозамещения и ободряющего параллельного импорта.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:20
    0
    Они там до сих пор не поняли, что их занюханый остров просто нахрен никому не интересен. Нет там ничего, а как из ЕС вышли, то и роль кошелька ЕС кончилась - так что на них ничего особенно не отразится - война там у США с Китаем, не война, в любом случае на вас - всем просто поровну. Это как у РФ на Украине - при любом исходе мнение Триболтики никому не интересно
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    +1
    экономика Великобритании может оказаться в уязвимом положении из-за американо-китайской торговой войны.
    Это еще британцы не хотят признать, как на их экономике сказались анти российские санкции и помощь Киеву.
    Если начнется полномасштабная торговая война и Вашингтон прибегнет к субсидированию национальных производителей, экономика Великобритании окажется в более худшем положении
    А Вашингтон разве обещал Лондону, что будет учитывать его интересы? Дружба, дружбой, а денежки врозь. Каждый спасается по мере своих и только своих сил и возможностей.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:33
    0
    В правительственном документе, на который ссылается британское издание, приводятся и конкретные примеры отрицательного влияния торговых разборок между США и КНР на британскую экономику.
    recourse Все о себе любимых. fool Война касается всех, Европу, Азию,... мир. Придется минимум определиться "на чьей стороне"request
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:35
    0
    The Times: Торговая война между США и Китаем грозит проблемами для британской экономики
    Вопрос "простой" ... а кто выиграть надеется и почему?