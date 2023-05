The Times: Торговая война между США и Китаем грозит проблемами для британской экономики

Нелегкие экономические отношения Соединенных Штатов с Китаем начинают негативно сказываться и на западных союзниках Вашингтона, который ради собственных интересов часто готов пожертвовать интересами своих партнёров.Как пишет британская газета The Times, ссылаясь на правительственный документ, экономика Великобритании может оказаться в уязвимом положении из-за американо-китайской торговой войны. Издание отмечает, что это напряжение между Пекином и Вашингтоном усилит принятый в США закон о снижении инфляции, который также включает возможность субсидий для сектора зеленых технологий.Если начнется полномасштабная торговая война и Вашингтон прибегнет к субсидированию национальных производителей, экономика Великобритании окажется в более худшем положении, чем американская, китайская или европейская, пишет The Times. По мнению авторов The Times, после выхода из ЕС британская экономика не имеет необходимой мощи, чтобы в одиночку противостоять политике мировых держав и торговых блоков.В правительственном документе, на который ссылается британское издание, приводятся и конкретные примеры отрицательного влияния торговых разборок между США и КНР на британскую экономику. Так, отмечается, что сфера производства полупроводников в Великобритании на 40% зависит от китайских поставок и из-за американской политики Лондону придется отказаться от услуг Пекина, что приведет к необходимости многомиллиардных госсубсидий в этот сектор экономики.