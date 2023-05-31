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Украина отказалась брать на себя обязательства по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в ответ на предложение главы МАГАТЭ

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Украина отказалась брать на себя обязательства по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в ответ на предложение главы МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятый раз выступил на заседании Совбеза ООН, где предложил план по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции. В Киеве брать на себя какие-либо обязательства отказались.


Глава МАГАТЭ заявил об "опасной" ситуации вокруг Запорожской АЭС, но не стал уточнять, что к этому приводят действия украинской стороны, ограничившись общими фразами о "боевых действиях". По его словам, отсутствие аварий на станции является "везением", поэтому необходимо выполнить ряд требований МАГАТЭ для того, чтобы ЗАЭС обезопасить.

Гросси предложил пять пунктов, выполнение которых должно сделать станцию безопасной, это: не наносить ударов по станции, особенно в район реакторов или хранилища отработанного топлива, не использовать территорию ЗАЭС под склад тяжелых вооружений, не прерывать внешнюю подачу электроэнергии на станцию и обеспечить защиту станции от диверсий, а также не подрывать эти принципы.

Я призываю обе стороны придерживаться этих принципов. Избежать ядерной аварии возможно. Соблюдение пяти принципов МАГАТЭ — это первый шаг в этом направлении

- заявил глава МАГАТЭ.

Постпред России Василий Небензя заявил, что Россия и так предпринимает все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, и если бы не обстрелы со стороны Киева, которые МАГАТЭ почему-то боится признать, то все было бы нормально. Украина до сих пор не взяла на себя обязательства не обстреливать станцию.

Представитель Украины Сергей Кислица отверг все заявления Небензи заявив, что со стороны Украины никаких угроз ЗАЭС не существовало, Киев не наносит ударов по станции, это все ложь и провокации. А для того, чтобы станция нормально работала, необходимо, чтобы русские убрались с ее территории вместе со своим оружием и передали АЭС украинской стороне. Никаких обязательств по обеспечению безопасности АЭС представитель Киева брать не стал.
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +1
    Украина отказалась брать на себя обязательства по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в ответ на предложение главы МАГАТЭ
    . Не к тем подкатили... там мозгов нет, одни хотелки... про ответственность можно не заикаться вообще. Впрочем, им есть с кого брать пример.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:07
      +1
      Украина отказалась брать на себя обязательства...
      Тут самый загадочный факт состоит во "внешнем электроснабжении станции" и осуществляет его Украина по ЛЭП 700кВ от Днепропетровска.... Гадит конечно периодически, отключая подачу энергии по ЛЭП, заставляя нас переходить на резервные источники (ДЭС) внутри станции, но всякий раз возобновляет подачу. Меня удивляет этот факт и я не могу найти технические данные, какая мощность необходима станции для поддержания систем контроля, безопасности и насосов охлаждения. И почему до сих пор нет возможности подать на ЗАЭС э/энергию от России? Понимаю, что все освобожденные регионы итак вынужденно запитаны от России при неработающих ЗАЭС и Каховской ГЭС, но неужели нет возможности избавиться на ЗАЭС от украинской зависимости?
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 08:22
        0
        Постпред России Василий Небензя заявил, что Россия и так предпринимает все меры

        Их подлый представитель отказался брать обязательства @ наш доблестный представитель заявил, что мы и так всё делаем хорошо

        Мастерство журналистики, да.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:44
    0
    Украина отказалась брать на себя обязательства по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в ответ на предложение главы МАГАТЭ

    Как же они сами в себя стрелять будут?
    В своё время они всем говорили, что это Россия обстреливает Донецк и Луганск.
    Такие вот у нас сволочные соседи...
    Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:55
      +1
      Сами в себя?Это не их хозяйство.Все,идут лесом.Нашим же надо это хозяйство защитить
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 07:46
    +2
    В Киеве брать на себя какие-либо обязательства отказались.

    Кто б сомневался. Эта перхоть на себя никакие обязательства брать не станет! Даже клоун Попрошенко что-то там гарантувал... а этот цирк с конями в принципе не знает, что такое "ответственность".
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:57
    +1
    Украинский менталитет вообще не предусматривает понятия "ответственность". "А нас-то за что?!" - вот их позиция. Уникальное сочетание наглости и лицемерия.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:02
    +1
    У них там поближе к Европе есть Хмельницкая , Ровенская и Южно - Украинская АЭС: надо по одной из них ударить Искандером, не по энергоблоку, а по пульту управления, чтобы они понимали, что их ждёт, если не уймутся.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:03
    0
    Повод опять поднять вопрос в СБ ООН - как угроза мировой безопасности. потому как если что - катастрофа будет не локальной, а минимум задевающей соседние государства.
    Понятно, что там замылят - это просто набор критической массы очевидных фактов терроризма, это тоже полезно
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:19
    +1
    В Киеве брать на себя какие-либо обязательства отказались.
    А Киев вообще не берет на себя ни каких обязательств ни по одному вопросу. При взятых на себя обязательствах вроде как и обстреливать ЗАЭС будет проблематично. А так, необремененный обязательствами делай, что хочешь, когда хочешь и переводи стрелки на Россию. При этом Европа всячески старается уберечь Киев от взятия каких-либо обязательств в конфликте, наоборот давая "зеленную улицу" на противоправные действия.