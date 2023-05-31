Украина отказалась брать на себя обязательства по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в ответ на предложение главы МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятый раз выступил на заседании Совбеза ООН, где предложил план по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции. В Киеве брать на себя какие-либо обязательства отказались.
Глава МАГАТЭ заявил об "опасной" ситуации вокруг Запорожской АЭС, но не стал уточнять, что к этому приводят действия украинской стороны, ограничившись общими фразами о "боевых действиях". По его словам, отсутствие аварий на станции является "везением", поэтому необходимо выполнить ряд требований МАГАТЭ для того, чтобы ЗАЭС обезопасить.
Гросси предложил пять пунктов, выполнение которых должно сделать станцию безопасной, это: не наносить ударов по станции, особенно в район реакторов или хранилища отработанного топлива, не использовать территорию ЗАЭС под склад тяжелых вооружений, не прерывать внешнюю подачу электроэнергии на станцию и обеспечить защиту станции от диверсий, а также не подрывать эти принципы.
Я призываю обе стороны придерживаться этих принципов. Избежать ядерной аварии возможно. Соблюдение пяти принципов МАГАТЭ — это первый шаг в этом направлении
- заявил глава МАГАТЭ.
Постпред России Василий Небензя заявил, что Россия и так предпринимает все меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, и если бы не обстрелы со стороны Киева, которые МАГАТЭ почему-то боится признать, то все было бы нормально. Украина до сих пор не взяла на себя обязательства не обстреливать станцию.
Представитель Украины Сергей Кислица отверг все заявления Небензи заявив, что со стороны Украины никаких угроз ЗАЭС не существовало, Киев не наносит ударов по станции, это все ложь и провокации. А для того, чтобы станция нормально работала, необходимо, чтобы русские убрались с ее территории вместе со своим оружием и передали АЭС украинской стороне. Никаких обязательств по обеспечению безопасности АЭС представитель Киева брать не стал.