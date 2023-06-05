Битва при Манцикерте 1071 г. Начало гибели Византийской империи



Битва при Манцикерте 1071 г. Центральная часть триптиха. Стамбульский военный музей. Фото автора

«Ведь султан, говорили они, боится [нас], ибо не имеет значительных сил и, ожидая [войска], идущие следом за ним…»



Посольство Альп Арслана у императора Романа. Издательство Osprey Publishing

Перед битвой

«И надел он белое платье и надушился, и сказал: «Если я буду убит, то это пусть будет моим саваном».»

Сражение



Начало сражения. Выход императора Романа IV Диогена с войсками из лагеря. Схема автора

«Это вызвало смятение в греческом стане, писал Аристакэс Ластивертци, войска стали биться вяло и трусливо, в то время как воодушевившиеся персы мужественно и неукротимо бросались в бой.»

«Многие, впрочем, уверяют, что некто из злоумышляющих против императора, двоюродный брат Михаила, пасынка императора, давно затаив на него злой умысел, сам сеял среди стратиотов подобные слухи и тотчас, захватив своих [воинов] (а ведь ему по доброте императора была вверена немалая часть войска), вернулся, как беглец, в лагерь.»



Последняя фаза сражения. Попытка императора Романа IV Диогена отступить в лагерь, турецкое окружение центра и всеобщее бегства. Схема автора

«Он, пожалуй, приведёт нам царя греков пленным.»



Битва при Манцикерте 1071 г. Атака турецкой конницы. Стамбульский военный музей. Фото автора

Император в плену



Варяги на византийской службе в XI в. Художник И. В. Кирсанов

Кто привёз «гражданскую войну» в Византию?

Послесловие