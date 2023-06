Мали: борьба с террористами и война за ресурсы. Туарегский фактор

Международные силы в Мали



Передача базы Гао французами армии Мали

Борьба туарегов за независимое государство



Народные празднества по случаю дня Азавада в апреле 2023 г.



Ареал расселения туарегов



Зона восстания туарегов в 2012 году



Ияд Аг Гали в 1990 году



Базы Франции в 2019 году

Территория Мали в настоящее время является театром военных действий, где официально существует три стороны: Правительственная армия FAMA (Forces armées maliennes), миротворческие войска ООН – миссия MINUSMA, прибывшие по мандату ООН, и милицейские отряды туарегов, существование которых гарантированно мирным договором в Алжире 2015 года, при условии – эти милиции будут включены в состав Правительственной армии FAMA.Несмотря на обеспечение безопасности региона силами армии, международных миссий и квазидобровольческих этнических движений, ситуация в Мали остается крайне напряженной: вооруженные нападения враждующих между собой и государством террористических группировок, тлеющий сепаратистский конфликт и реваншистские настроения бывшей метрополии. И всё это происходит на территории, являющейся лакомым кусочком с точки зрения природных ресурсов для всех явных и закулисных участников этого многогранного конфликта.В составе миссии ООН в 2020 году находилось свыше 11 тысяч миротворцев ООН, и крупнейшими были контингенты из Германии, Египта, Испании, Швеции, Сенегала, Чада, Бангладеш и еще пары десятков стран. Однако в дальнейшем ряд стран принял решение о выводе своих миротворческих сил, и на данный момент ключевую роль в снабжении и командовании в миротворческих войсках ООН играет контингент Германии, дислоцированный в одном из крупнейших городов Мали – Гао.Войсковая группировка французских войск в период операции «Бархан» (2014–2022), когда командование осуществляли французы, которые были главной опорой миротворческих войск ООН – в первую очередь в отношении поддержки с воздуха – в августе 2022 года полностью выведена из Мали, и штаб миссии «Бархан» был передислоцирован в соседний Нигер.Выведена была также и группировка «Такуба», созданная НАТО и действовавшая в качестве поддержки силам «Бархан».За время (годы) своей операции в Мали французы потеряли 58 военнослужащих погибшими. Миротворческие войска ООН после этого перестали играть какую-то активную роль, тем более что находились под постоянными ударами боевиков исламистских движений, потеряв с 2013 года сотню человек погибшими (главным образом от подрывов на СВУ – самодельных взрывных устройствах).Наследие колониальной системы оставило свой след в конфигурации границ и этнического разнообразия населения Мали: очерченные, будто по линейке, границы «разрезали» исторически сложившиеся ареалы проживания племён туарегов, фулани, хауса и других народов региона. Туареги в свою очередь были не очень довольны полученными границами и тем, что руководство Мали оказалось вообще представителями не просто другого народа, но и другой расы. Туарегская вольница и своеобразная культура, гордость, консолидирующая раскиданные по пустыне племена туарегов, взрастили специфические сепаратистские движения, что в некоторой степени тоже являются дестабилизирующим фактором для Бомако (т. е. столицы Мали).Туареги выполняют свои обязанности в рамках Алжирского договора частично, и если одна меньшая часть туарегских милиций условно и подчиняется Бамако (хотя это очень условно), то большая часть договор соблюдать отказывается, хотя в боевые действия против правительственной армии не вступает. Их поведение вполне логично, так как главным противником единого государства Мали, унаследовавшего колониальные линейные границы без учета сложившихся этнических ареалов, они были исторически. Туареги с 1591 по 1904 год имели свой независимый султанат Агадес, который юридически еще существует в Нигере.Племена туарегов завоевала Франция, и французская администрация бывшего Французского Судана, созданного в 1898 году, включила территории Агадеса в состав своего протектората, на основе которого в 1960 году Мали образовало свое независимое государство. Ныне туареги живут не только в Мали, но и в Нигере, Буркина Фасо, Марокко, Алжире и Ливии, общая численность этой этнической группы составляет около 5 млн человек.Язык туарегов – тамашек – относится к берберским языкам, несмотря на то, что внешне туареги сильно отличаются от берберов Атласских гор (Алжир). При этом у туарегов существует свое особое письмо тифинаг (на языке тамашек), происходящее от древнего ливийского письма, но пользуются эти племена и распространенным в странах Магриба арабским алфавитом.Другая исторически сложившаяся особенность в культуре туарегов – матриархат. Мужчины обязаны закрывать свои лица, в то время как женщинам достаточно просто прикрывать голову платком. При этом за женщинами остается и имущественное право, и такая обязанность, как сохранение народного фольклора и письменности.Само туарегское общество Мали закрыто и нередко проявляет ксенофобию по отношению к другим народам-«согражданам», особенно с юга страны. Но и сам социум туарегов четко дифференцирован: туареги разделены не только по племенам, но и по кастам так, что племена имеют различные места в кастовой системе рангов. Племена высших каст отличаются светлой, а нередко и белой кожей. Сама кастовая система туарегов выглядит следующим образом: благородных представителей называют; духовенство –; пастухов-вассалов –; слуг –. Существуют и мелкие категории лично свободных людей, находящиеся в зависимости от имхаров.Одной из причин того, что в ряды ИГИЛ* вступило много выходцев из этнической группы(так называемых «чёрных туарегов»), было то, что они исторически представляли низший слой в обществе туарегов, где существует неприязнь белых туарегов к черным. Для последних ИГИЛ*, отрицающий родоплеменные связи, кастовость и этническую принадлежность, предоставляет возможность подъёма по социальной лестнице.Общность туарегов всегда стремилась к независимости, поэтому восставала против французов-колонистов и продолжила восстания против властей нового государства Мали, как, впрочем, и против правительства соседнего Нигера, в состав которого их территорию компактного проживания когда-то включила французская колониальная администрация. Так, в 1916–1917 гг. произошло Каосенское восстание туарегов под руководством вождя Ага Мохаммеда Бей Тегидды Каосена (Ag Mohammed Wau Teguidda Kaocen, 1880–1919) против французских колониальных властей в районе горного плато Аир на севере современного Нигера. В 1962–1964, 1990–1995 и в 2007–2009 гг. туареги несколько раз восставали в Нигере и в Мали.Ливийский лидер Муамар Каддафи ценил туарегов, и когда туареги бежали из Мали, Нигера после подавления восстаний, принимал их к себе на военную службу. После его свержения многие туареги стали с оружием из Ливии возвращаться в Мали и Нигер во главе с полковником Ливийской Народной Армии Мухамедом Аг Наджимом. Вернувшись в Мали, они вступили в союз с местными повстанцами-туарегами из движения – «Туарегское движение севера Мали» (, MTNM) и вскоре создали собственное движение «Народное движение освобождения Азавада» – (, MNLA), стремящееся к созданию государства туарегов, которых насчитывается на территории Ливии, Алжира, Нигера, Мавритании и Мали несколько миллионов.17 января 2012 года туареги подняли восстание на севере Мали и захватили три региона на севере: Кидаль, Гао и Тимбукту.В марте этого же года случился военный переворот: малийская армия объявила, что захватила власть в стране и отстранила президента Туре от власти, обвинив его в бессилии пресечь туарегское восстание. Уже через месяц туареги объявили о своих планах по созданию национального государства Азавад на севере Мали: было образовано правительство Азавада во главе с Биляль Аг Шерифом, лидером MNLA.Однако тут начался конфликт в самих туарегских рядах, и его причиной стал один из вождей племен туарегов – Ияд Аг Гали.Ияд Аг Гали (Абу эль Фадл) – выходец из туарегского племени Кель-адаг из Кидаля, был одним из руководителей восстания туарегов в 1990 году: 28 июня 1990 года руководил операциями против Армии Мали FAMA в городах Тидермен и Менака.Однако после того, как в 1991 году Ияд Аг Гали подписал мирные Таманрассетские соглашения и распустил свою организацию «Народное движение за освобождение Азавада» (MNLA), то он получил в 2008 году пост дипломата в посольстве Мали в Саудовской Аравии. Там он сошёлся c местными салафитами. Когда из-за этих связей президент Мали отозвал его, то Ияд Аг Гали создал к концу июня исламистскую группировку, действовавшую в составе коалиции туарегских движений.Эта группировка вступила в конфликт с остальными группировками туарегов и 26 июня 2012 захватила город Гао, а 27 – города Тимбукту и Кидаль. Боевики Ансар ад Дин начали разрушать исторические памятники Тимбукту (XIV век!), которые, как они утверждали, являли собой объекты идолопоклонства. Затем повстанцы продвинулись в центральные районы страны.Наступление радикальных исламистов в Мали вызвало обеспокоенность в самом Африканском регионе и на Западе, но тем не менее Соединённые Штаты не захотели отправлять войска в Мали для борьбы с угрозой влияния Аль-Каиды*. Тогда страны Западной Африки запросили у ООН разрешение на военную операцию по изгнанию экстремистских исламистов из Мали. Операция была санкционирована Советом Безопасности ООН, и тогда Франция начала военную операцию «Сервал» по запросу малийского правительства 11 января 2013 года.К концу января французские и африканские правительственные войска отбили у повстанцев многие города. В 2015 году в Алжире был заключен мирный договор между правительством Мали и туарегами о предоставлении Азаваду автономии. Впрочем, группировка MNLA и ее лидер Биляль Аг Шериф, как и им союзные движения, продолжают требовать независимости Азавада и по сей день.Несмотря на то, что результаты мирных переговоров в Алжире, которые прошли в 2015 году, туарегские движения MNLA, MAA (Arab Movement of Azavad), HCUA (Haut conseil pour l'unité de l'Azawad), входящие в коалицию CMA (Coordination of Azawad Movements), не признали и продолжают требовать создания полностью независимого государства Азавад на севере Мали. Тем не менее на открытую конфронтацию ни с FAMA, ни с миротворческими войсками ООН – миссии MINUSMA – туарегские национальные движения не пошли.Интересная деталь: некоторые представители этих партий занимают в самом Бамако, столице Мали, определенные политические посты, продолжая при этом требовать независимости Азавада. Их требования поддерживает и нынешний общеплеменной вождь туарегов (аменокаль) Мухаммад Аг Инталла, сын умершего общетуарегского аменокаля (вождя) Инталлы Аг Аттаэра Аг Инталла.16–17 июля 2022 года на сессии исполнительного бюро коалиции CMA в Кидале пост президента CMA перешел от лидера MNLA Биляля Аг Ашерифа к лидеру HCUA Альгабассу Аг Инталле. Организация HCUA также выступает за независимость Азавада и была создана в результате ухода части туарегов во главе с Альбагассом Аг Инталлой из движения «Ансар Ад Дин» в 2012 году. Альгабасс Аг Инталла и его организация HCUA поддерживает тесные отношения и с Иядом Аг Гали, так что выходец из «Ансар Ад Дин» Ахмад Аг Биби находится в руководстве HCUA. За независимость Азавада выступает и организация MAA, куда входят местные арабские племена Мали.HCUA поддерживала тесные отношения и с лидером коалиции, носящей имя «Платформа Хабаллой» Аг Хамзата. Платформа объединяет те туарегские группировки, которые выступают за проведение в жизнь Алжирского договора 2015 года с получением Азавадом автономии. Основу Платформы представляла организация GATIA (Groupe d'Autodéfense Tuareg Imghad et Alliés). Ее лидером является Ияд Аг Гаму из племени Имрад. Он был одним из организаторов восстания туарегов в 1990 году, но в 2012 году воевал против туарегов как из MNLA, так и из «Ансар Ад Дин». Ияд Аг Гаму в армии Мали получил должность генерального инспектора и чин генерала.Политическим представителем GATIA является Фахад Аг Альмахмуд. Организация действует в районе Гао, Госси, Ансонго, Менаки, Тессита и на границе с Нигером. Ияд Аг Гаму, став генералом армии Мали – FAMA, сформировал в ее составе собственную часть GTIA-8.В союзе с ней и в составе «Платформы» находится другая организация туарегов MSA (Mouvement pour le Salut de l'Azawad), чей руководитель Мусса Аг Ашаратуман опирается на лояльность племени Досухак в районе городов Менака и Гао и был изначально в руководстве MNLA. Однако из-за конфликта интересов его племени Досухак с племенем Ифорас, откуда выходцем был Биляль Аг Шериф, оттуда ушел. Причем сам Мусса Аг Ашаратуман получил приличное образование в Париже. В то же время часть туарегских боевиков в MSA – это выходцы из племени Чаманамас, которыми командует в районе Менаки, Кидаля и вдоль границы с Нигером Аллах Аг Элмахди. Один из командиров GATIA – Хабала Аг Хамзата – вышел из ее состава с небольшой фракцией и стал заключать с правительством Мали договоры самостоятельно.В итоге туарегские группировки, которые признают «Алжирский договор о мире» 2015 года и которые это соглашение не признали, создали объединенный орган CSP (Cadre strategique permanent) – своего рода «Общетуарегский конгресс», но единства в нем редко когда удается достигнуть. Да и, согласно мнению туарегов (как выяснилось в ходе частной беседы с автором статьи), на момент апреля 2023 года сами алжирские договоренности «трещат по швам».Тем не менее среди туарегов важную роль продолжает играть Ияд Аг Гали, который всегда в своей среде оценивался как стратег, и именно поэтому он решил привлечь на свою сторону фулани – другой народ, проживающий в Мали.