В США негативно отреагировали на решение Саудовской Аравии, приведшее к росту цен на нефть

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, известная как ОПЕК+, не внесли изменений в запланированное сокращение добычи нефти на оставшуюся часть года. Однако крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия объявила о дальнейших добровольных сокращениях добычи, которые будут реализованы с июля.Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что Эр-Рияд проведет дополнительное добровольное одномесячное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день, начиная с июля, которое может быть продлено.Глобальные фьючерсы на нефть Brent в последний раз торговались с повышением на 1,43% по цене 77,22 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,5% до 72,86 доллара за баррель. ОПЕК+ добывает примерно 40% мировой нефти, и решения о добыче могут оказать существенное влияние на цены.К вечеру понедельника Brent торгуется уже по цене выше 78 долларов.3 апреля несколько производителей нефтяного конгломерата сообщили о совокупном снижении добычи на 1,66 млн баррелей в день до конца этого года. И многие эксперты, ожидали, что на этот раз альянс сохранит объем производства без изменений.ОПЕК+ также обнародовала в своем заявлении, что ограничит совокупную добычу нефти в течение января-декабря 2024 года.В США на решение Саудовской Аравии, приведшее к росту цен на нефть, отнеслись крайне негативно. Ведь рост цен может смазать эйфорию администрации, которая там наблюдается после фактической отмены потолка госдолга.