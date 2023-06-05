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В США негативно отреагировали на решение Саудовской Аравии, приведшее к росту цен на нефть

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В США негативно отреагировали на решение Саудовской Аравии, приведшее к росту цен на нефть

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, известная как ОПЕК+, не внесли изменений в запланированное сокращение добычи нефти на оставшуюся часть года. Однако крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия объявила о дальнейших добровольных сокращениях добычи, которые будут реализованы с июля.


Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что Эр-Рияд проведет дополнительное добровольное одномесячное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день, начиная с июля, которое может быть продлено.

Глобальные фьючерсы на нефть Brent в последний раз торговались с повышением на 1,43% по цене 77,22 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,5% до 72,86 доллара за баррель. ОПЕК+ добывает примерно 40% мировой нефти, и решения о добыче могут оказать существенное влияние на цены.

К вечеру понедельника Brent торгуется уже по цене выше 78 долларов.

3 апреля несколько производителей нефтяного конгломерата сообщили о совокупном снижении добычи на 1,66 млн баррелей в день до конца этого года. И многие эксперты, ожидали, что на этот раз альянс сохранит объем производства без изменений.

ОПЕК+ также обнародовала в своем заявлении, что ограничит совокупную добычу нефти в течение января-декабря 2024 года.

В США на решение Саудовской Аравии, приведшее к росту цен на нефть, отнеслись крайне негативно. Ведь рост цен может смазать эйфорию администрации, которая там наблюдается после фактической отмены потолка госдолга.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:12
    +3
    США пусть не плачутся ,а наращивают добычу нефти.Кто сказал что зелёный энергопереход будет дешёвым и лёгким.Нефтяные компании против,которые не подвластны США.
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 20:14
    +1
    повышение цен на нефть наоборот выгодно сша
    это сможет подстегнуть добычу нефти на самой территории сша
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:55
      0
      Байден так подстегивает, что нефтяники его скоро удавят,думаете от чего бензин стоит не столько сколько хочет Байден. Опять дед запретил разработку перспективного нефтепласта в одном из штатов.Зелёные рулят.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:17
    +1
    Сланцевая нефть разве не имеет линии рентабельности?
    Может не прав, но чем выше средневзвешенная цена баррели нефти, тем выше доходность сланцевой добычи.
    Про сорта и тех характеристики... Давайте на ВО не будем спорить?
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:31
    +1
    Насколько я понимаю, естественная рыночная стоимость нефти будет стремиться к 60$ за барель за нефть марки брент. Ниже 60$ за барель становится нерентабельной добыча сланцевой нефти и в связи с сокращением добычи она начинает дорожать. При стоимости выше, появляется избыток из-за рентабельности добычи сланцевой нефти и она начинает дешеветь. Значит цена может меняться только от мирового спроса на нефть или кратковременно в связи с сокращением её добычи. То есть явление кратковременное и влечёт за собой снижение мирового спроса вплоть до снижения на неё цены. winked
    Вот это я загнул. Пойду умоюсь
  5. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 20:35
    +1
    негативно отреагировали... а кто мешает как в старые времена поиграть цифрами "неожиданных" запасов или количеством буровых, или найти ураган (шторм и т.п.) в Мексиканском заливе
    в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена барреля нефти марки Brent понизилась до отметки в $56,88 за баррель... Падение цен на черное золото проходит на фоне новостей из США о том, что увеличилось число действующих буровых установок. На прошлой неделе Вашингтон увеличил их число на 7, до 665 единиц. https://iz.ru/news/656238
    Цены на нефть в среду падают на фоне неожиданного увеличения запасов нефти и топлива в США,... Запасы нефти в США на неделе 31 декабря — 6 января подскочили на 14,9 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти (API), сообщили источники. В то же время, запасы дистиллятов, включая печное и авиатопливо, подскочили примерно на 1,1 млн баррелей. https://1prime.ru/Financial_market/20230111/839440340.html
    Цены на нефть ускорили рост в четверг, продолжая повышаться на данных о снижении запасов энергоносителей в США. https://www.interfax.ru/business/781489
    Цены на нефть поднимаются до максимумов за шесть недель и продолжают рост в связи с приближением нового тропического шторма к Мексиканскому заливу https://www.interfax.ru/business/790141
    и т.д., т.п. неужели эти 7 буровых в штатах имели такое огромное влияние, по сравнению с их количеством в мире... или времена меняются...
  6. alystan
    alystan Сегодня, 20:35
    +1
    Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что Эр-Рияд проведет дополнительное добровольное одномесячное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в день, начиная с июля, которое может быть продлено.

    Подобное мартовское решение России осталось незамеченным гегемону или он тогда был озабочен своими бюджетными проблемами?

    Российские власти решили продлить добровольное сокращение добычи нефти в стране на 500 000 барр./сутки по июнь 2023 г. Об этом 21 марта сообщил журналистам курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак.

    На 2023 год квота России составляет 10478 тысяч баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9828 тысяч (а с учетом добровольного сокращения - до 9328 тысяч).

    При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной - 10478 тысяч баррелей.

    В целом страны ОПЕК+ договорились снизить в следующем году уровень добычи нефти примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, без учета добровольных обязательств по сокращению, взятых на себя отдельными странами.

    Цель сокращений - остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Поэтому наверное Саудовская Аравия и решила, что для того, чтобы добиться роста цен, на месяц снизить свой уровень добычи на дополнительные 1 миллион баррелей в сутки.

    И наплевать на то, что какой-то дедушка недоволен...
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:57
    0
    И что?
    Каждый раз, раз в 2 дня, подобное преподносят как каую-то убер-перемогу.
    Хотя это длится с 90х, когда Арабские шейхи начали играть самостоятельную роль.
    Меньше добычи - больше стоимость - больши прибылей шейхам.
    Все просто.
  8. Storog Dvornik
    Storog Dvornik Сегодня, 20:57
    0
    С чего вдруг негатив? Все закономерно... Штаты в очередной раз вильнули задом, и обесценили свой бакс-основную нефтевалюту, производители в ответ моментально сократили добычу жижи... Цена соответственно поднимется ровно на финансовый маневр США, и сохранит норму прибыли для производителей, дураков нет копить резанную бумагу\нолики в компе... А не добытая нефтюшка в земле полежит - целее будет...