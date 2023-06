«Аль-Джазира»: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию «для стабилизации отношений»

Вчера в Саудовскую Аравию прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, который уже провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.Как отмечает арабский телеканал «Аль-Джазира», целью американской дипломатической миссии является «стабилизация отношений» между Вашингтоном и Эр-Риядом после нескольких лет углубления разногласий по широкому кругу вопросов – от прав человека и региональной безопасности до нефтяных цен.По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, стороны в том числе обсуждают вопросы достижения мира в Йемене.В ходе визита Блинкен подчеркнул, что двусторонние отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом «крепнут благодаря прогрессу в области прав человека», и поблагодарил Саудовскую Аравию за ее поддержку во время недавней эвакуации граждан США из охваченного войной Судана, а также за дипломатические усилия по прекращению боевых действий между соперничающими суданскими группировками.«Аль-Джазира» сообщает, что Блинкен намерен в ходе своего трехдневного визита встретиться и с другими высокопоставленными саудовскими чиновниками. Визит Блинкена состоялся всего через несколько дней после того, как Саудовская Аравия пообещала еще больше сократить добычу нефти, что, вероятно, добавит напряженности в отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, отмечает арабский телеканал. Вероятно, это и является основной причиной отправки Блинкена в королевства. А все эти разговоры о «правах человека» и ситуации в Йемене - всего лишь ширма.Стоит напомнить, что Эр-Рияд неоднократно конфликтовал с президентом США Джо Байденом по вопросам поставок сырой нефти на мировые рынки, своей готовности сотрудничать с Россией в рамках ОПЕК + и достижения разрядки в отношениях с Ираном при посредничестве Китая.Кстати говоря, и по мнению западных аналитиков, цели поездки Блинкена включают переговоры по ценам на нефть, ослабление влияния Китая и России в регионе и желание Вашингтона нормализовать саудовско-израильские отношения.При этом по словам старшего советника американского аналитического центра the Foundation for Defense of Democracies Ричарда Голдберга, наиболее важной целью визита Блинкена является противодействие сближению Саудовской Аравии и Китая. Для этого Блинкену придется убедить саудовские власти, почему интересы Китая не совпадают с интересами Саудовской Аравии и почему для Эр-Рияда лучше стратегическое сближение с Вашингтоном, считает Голдберг.Отношения США с Саудовской Аравией начались осложняться несколько лет назад, когда при Байдене был опубликован отчет разведки США о том, что саудовский наследный принц имеет отношение к убийству журналиста и обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.