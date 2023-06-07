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«Аль-Джазира»: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию «для стабилизации отношений»

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«Аль-Джазира»: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию «для стабилизации отношений»

Вчера в Саудовскую Аравию прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, который уже провел переговоры с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.


Как отмечает арабский телеканал «Аль-Джазира», целью американской дипломатической миссии является «стабилизация отношений» между Вашингтоном и Эр-Риядом после нескольких лет углубления разногласий по широкому кругу вопросов – от прав человека и региональной безопасности до нефтяных цен.

По словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, стороны в том числе обсуждают вопросы достижения мира в Йемене.
В ходе визита Блинкен подчеркнул, что двусторонние отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом «крепнут благодаря прогрессу в области прав человека», и поблагодарил Саудовскую Аравию за ее поддержку во время недавней эвакуации граждан США из охваченного войной Судана, а также за дипломатические усилия по прекращению боевых действий между соперничающими суданскими группировками.

«Аль-Джазира» сообщает, что Блинкен намерен в ходе своего трехдневного визита встретиться и с другими высокопоставленными саудовскими чиновниками. Визит Блинкена состоялся всего через несколько дней после того, как Саудовская Аравия пообещала еще больше сократить добычу нефти, что, вероятно, добавит напряженности в отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, отмечает арабский телеканал. Вероятно, это и является основной причиной отправки Блинкена в королевства. А все эти разговоры о «правах человека» и ситуации в Йемене - всего лишь ширма.

Стоит напомнить, что Эр-Рияд неоднократно конфликтовал с президентом США Джо Байденом по вопросам поставок сырой нефти на мировые рынки, своей готовности сотрудничать с Россией в рамках ОПЕК + и достижения разрядки в отношениях с Ираном при посредничестве Китая.

Кстати говоря, и по мнению западных аналитиков, цели поездки Блинкена включают переговоры по ценам на нефть, ослабление влияния Китая и России в регионе и желание Вашингтона нормализовать саудовско-израильские отношения.

При этом по словам старшего советника американского аналитического центра the Foundation for Defense of Democracies Ричарда Голдберга, наиболее важной целью визита Блинкена является противодействие сближению Саудовской Аравии и Китая. Для этого Блинкену придется убедить саудовские власти, почему интересы Китая не совпадают с интересами Саудовской Аравии и почему для Эр-Рияда лучше стратегическое сближение с Вашингтоном, считает Голдберг.

Отношения США с Саудовской Аравией начались осложняться несколько лет назад, когда при Байдене был опубликован отчет разведки США о том, что саудовский наследный принц имеет отношение к убийству журналиста и обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.
Использованы фотографии:
Википедия/неизвестный автор
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8 комментариев
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  1. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:35
    -3
    Надеюсь Блинкену это удастся. России тоже не выгодно сближение СА и КНР
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:45
      -1
      Цитата: Alister Kroulegg
      Надеюсь Блинкену это удастся. России тоже не выгодно сближение СА и КНР

      Сперва президент США опустил на место семью Саудов ,а теперь предлагают мириться .В арабском мире такое не прощают ,может они смогут договориться ,но кинут США при первой возможности
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 15:08
        -2
        Я про интересы России писал,а не про то, что там кому-прощают или нет.
        Политика сдерживания КНР западом для России выгодна
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:37
    +1
    Нефтедолляру писец на горизонте замаячил, вот и прилетел товарищ разруливать главный проблемм америки. Нефтебакс в опасности, а за ним много чего у них по цепочке повалится, тут америке хоть самой улусом саудитов становись, в общем любые уступки только не ломай иванушка иголку кощееву.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:10
      0
      В 1970 году я только в школу пошел, и в отцовском Крокодиле читал о скором крахе доллара вместе с США ну и Израиль в придачу. Журнала Крокодил нет и к огромному сожалению СССР тоже. А доллар всё сдохнуть никак не может.
      1. Alister Kroulegg
        Alister Kroulegg Сегодня, 15:22
        0
        Ну так СССР никаких действий к краху доллара не прилагал, наоборот, только наращивал экспорт за валюту
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:39
    -1
    А Хашогги до сих пор смотрит в глаза из мусорного коллектора консульства СА в Стамбуле наследному принцу Салману
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:43
    0
    Кстати на сырьевых биржах был вчера дурдом.Блинкину случаем любимый палач Моххамеда Бен Салмана не отрубил Блинкину хотелку за права человека.