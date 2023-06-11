«Батавия» – уникальный плавучий корабль-музей

«Батавия» под парусами. На судне подняты бом-блинд и блинд на бонавентур-мачте и бушприте. Фок, фор-марсель и фор-брамсель на фок-мачте. На грот-мачте и грот, и грот-брамсель взяты на рифы. Поднят один лишь грот-марсель. На бизань мачте поднятых парусов нет. Но судя по такелажу, на ней предусмотрены такие паруса, как бизань и крюйсель

Пятнадцать человек на сундук мертвеца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Пей, и дьявол тебя доведет до конца.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Их мучила жажда в конце концов.

Йо-хо-хо, и бутылка рому!

Им стало казаться, что едят мертвецов.

«Остров сокровищ». Мюзикл Янга Юинга Эллисона (1853–1932). Перевод Н. Позднякова



Вид судна сзади. Подняты паруса: бизань и крюйсель, а также грот и фок, и блинд и бом-блинд



«Батавия». Вид спереди

Остров убийств



Кают-компания



Кормовой корабельный гальюн

Смелым судьба помогает!



Корабельный кормовой фонарь



Судовой колокол



Верхняя палуба или опер-дек

Сначала суд, казнь потом!



Печка с котлом для приготовления пищи

«Все в руце Божьей!»



Корабельные помпы. Когда судно получало пробоину и начинало тонуть, к ним ставили всех членов экипажа и пассажиров по очереди, чтобы они «качали как дьяволы»

Поиски и находки



Такелаж. Жуткая путаница всевозможных «веревок», и ведь у каждой было своё название!

А вот это юферсы и ванты, а также их крепления



Пушечные порты было в обычае снабжать прочно закрывающимися крышками. Интересно, что хотя вся бортовая обшивка выполнена досками вгладь, обшивка надстроек, напротив, произведена по старой технологии, то есть внакрой

Новый корабль – точная копия старого!

P. S.