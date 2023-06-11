«Батавия» – уникальный плавучий корабль-музей

«Батавия» под парусами. На судне подняты бом-блинд и блинд на бонавентур-мачте и бушприте. Фок, фор-марсель и фор-брамсель на фок-мачте. На грот-мачте и грот, и грот-брамсель взяты на рифы. Поднят один лишь грот-марсель. На бизань мачте поднятых парусов нет. Но судя по такелажу, на ней предусмотрены такие паруса, как бизань и крюйсель
Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Их мучила жажда в конце концов.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Им стало казаться, что едят мертвецов.
«Остров сокровищ». Мюзикл Янга Юинга Эллисона (1853–1932). Перевод Н. Позднякова
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Их мучила жажда в конце концов.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Им стало казаться, что едят мертвецов.
«Остров сокровищ». Мюзикл Янга Юинга Эллисона (1853–1932). Перевод Н. Позднякова
Корабли и история. Продолжаем наш рассказ о судне-реплике «Батавия» и связанной с ним историей в чисто пиратском духе. Остановились мы на том, что островитяне выбрали своим руководителем Корнелиса и что этот их выбор был неудачен.
Вид судна сзади. Подняты паруса: бизань и крюйсель, а также грот и фок, и блинд и бом-блинд
«Батавия». Вид спереди
Остров убийств
А неудачен он был потому, что начал Корнелис с того, что конфисковал всё оружие и продовольствие, имевшиеся у спасшихся, и поставил их под свой контроль. Затем он направил группу солдат во главе с Виббе Хейсом на близлежащий остров Западный Валлаби (расположенный примерно в 8,7 км к северо-западу) с целью найти воду. Им было сказано, когда они её найдут воду, им следует подать дымовые сигналы, и тогда за ними пришлют шлюпку.
На самом деле Корнелис был убежден, что воды они не найдут. А раз так, то и никакой шлюпки за ними посылать не надо, и пусть они… погибают. Таким образом он взял под свой полный контроль всех оставшихся в живых и под разными предлогами начал их… убивать, чтобы убавить количество едоков! Правда, сам Корнелис убийств никогда не совершал, но приказывал это делать своим приспешникам. Предлогом обычно было обвинение в краже.
Кают-компания
И вышло так, что если Корнелис и его приспешники сначала убивали, чтобы себя спасти, то со временем они начали убивать ради удовольствия и просто по привычке. По плану Корнелиса население острова нужно было уменьшить до 45 человек. Только в этом случае их запасов хватило бы на возможно больший срок. Кроме того, он опасался, что многие из спасшихся остались верны компании и к нему не примкнут.
Так что в итоге последователи Корнелиса убили не менее 110 мужчин, женщин и детей. Небольшое количество женщин содержалось на острове в качестве секс-рабынь; среди которых была и Лукреция Янс, которую Корнелис оставил для себя лично. Так небольшой остров у западного побережья Австралии превратился в самый настоящий «остров убийств».
Кормовой корабельный гальюн
Смелым судьба помогает!
А вот солдатам под командованием Хейса повезло. На острове Западный Валлаби они отыскали и источники воды, и отличную охоту. Они очень удивлялись, что шлюпка за ними не пришла, и регулярно сигнализировали товарищам дымом. Естественно, что о творящихся на острове убийствах они ничего не знали. Но потом к ним с Бикон-Айленда сбежало несколько человек.
Солдаты решили, что дело плохо и начали делать самодельное оружие из тех материалов, что были выброшены на берег после крушения. Чтобы быть готовыми к встрече с людьми Корнелиса, они выставили стражу и даже более того: построили небольшой форт из глыб известняка и обломков коралловых рифов.
Корабельный кормовой фонарь
Корнелис догадался, что посланные им на смерть солдаты воду на другом острове нашли, и так как его собственные запасы воды истощались, решился на «военную операцию» против солдат на острове Западный Валлаби. Он и его люди высадились на острове и попытались напасть на солдат Хейса. Но хорошо обученные, да к тому же ещё и сытые солдаты легко победили полуголодных приспешников Корнелиса в нескольких стычках, и даже более того – самого Корнелиса сумели взять в заложники.
Судовой колокол
Тогда его место занял оставшийся на острове солдат Воутера Лооса и под его командой сторонники Корнелиса, вооружившись мушкетами, сумели осадить форт Хейса и почти что победили находившихся в нем солдат. Но тут, как это часто бывает в кино, но редко случается в жизни, к острову подошел корабль «Сардам», и люди Корнелиса, и солдаты бросились к нему. Хейсу удалось добраться до него первым и рассказать Пелсарту обо всех бесчинствах, творившихся здесь после его отплытия.
В итоге прибывшие вместе с солдатами объединенными силами напали на мятежников и захватили всю группу Корнелиса в плен.
Верхняя палуба или опер-дек
Сначала суд, казнь потом!
Пельсарт решил судить негодяев прямо на островах, так как иначе «Сардам» на обратном пути в Батавию был бы просто переполнен как спасшимися, так и арестантами. Суд был коротким, поскольку все доказательства вины подсудимых были налицо, а недостатка в свидетелях не было.
В итоге самых злостных преступников повесили на соседнем острове Сил. Причем Корнелису и нескольким другим его приспешникам по обычаям тех лет сначала отрубили обе руки, а уж потом повесили. Так что горькую чашу наказания за свои преступления им пришлось выпить до дна. Моряка Лооса и юнгу Яна Пелгрома де Бая, поскольку они были несовершеннолетними, решили не казнить, а милосердно высадили на материковой части Австралии. Это сделало их первыми европейцами, которые хотя бы какое-то время жили на Австралийском континенте. Хотя о судьбе их в дальнейшем не известно ничего.
Печка с котлом для приготовления пищи
«Все в руце Божьей!»
Остальных приспешников Корнелиса привезли в Батавию, чтобы судить их там. Пятеро из них были повешены, а несколько матросов выпороли, протащили под килем или сбросили с реи в море во время более позднего возвращения домой. Заместитель Корнелиса, Якоп Питерс, был подвергнут самой мучительной казни из придуманных в то время – его колесовали.
Впрочем, не избежал наказания и сам Пелсарт. Комиссия, расследовавшая все эти события, решила, что Пелсарт несет частичную ответственность за произошедшее. Его финансы конфисковали, и он (видимо, от расстройства) умер в том же году.
А вот солдата Хейса сделали героем и повысили в звании до сержанта. Ну, а все те, кто был под его началом, получили звание капрала.
И вот чем все закончилось: из 332 человек, бывших на борту «Батавии» в начале плавания, лишь 122 добрались до цели своего путешествия, то есть оказались в Батавии. Из двенадцати сундуков с сокровищами, которые были на борту, десять все-таки нашли и на борту «Сардама» также возвратили компании.
Корабельные помпы. Когда судно получало пробоину и начинало тонуть, к ним ставили всех членов экипажа и пассажиров по очереди, чтобы они «качали как дьяволы»
Поиски и находки
В 1950-х годах историк Генриетта Дрейк-Брокман на основе обширных архивных изысканий заявила о том, что затонувший корабль «Батавия» должен находиться в группе островов Валлаби. После этого он был впервые замечен в 1963 году ловцом омаров Дэвидом Джонсоном. Систематические археологические исследования на месте крушения начали производиться в 1970-х годах. Большая часть раскопок проводилась в течение четырех лет, начиная с 1973 года.
Сохранившуюся часть корпуса «Батавии» удалось поднять и законсервировать. Это были около 20 тонн древесины, что составило около 3,5 % от исходного веса корпуса корабля. Удалось поднять и многие крупные детали корпуса, а также пушки и якорь. Нашли множество мелких предметов, в том числе керамические сосуды, оружие, кухонную утварь и навигационные приборы (в том числе четыре астролябии).
Такелаж. Жуткая путаница всевозможных «веревок», и ведь у каждой было своё название!
Раскопки велись в сложных условиях, поскольку зыбь, пришедшая из Индийского океана, не позволяла проводить работы в течение 173 дней из 447 дней, проведенных на участке раскопок. В 1972 году правительство Нидерландов передало права на затонувшие голландские корабли в австралийских водах правительству Австралии. Таким образом, найденные под водой предметы попали в Музей Западной Австралии.
А вот это юферсы и ванты, а также их крепления
Место, где затонула «Батавия», с тех пор является притягательным пунктом для любителей дайвинга. Дело в том, что каждый корабль класса «Батавия» перевозил на борту около 250 000 гульденов в двенадцати деревянных ящиках, каждый из которых содержал около 8 000 серебряных монет. Эти деньги предназначались для покупки специй и других товаров на Яве. Большую часть этих монет составляли серебряные рейксдалдеры, произведенные в отдельных голландских штатах, а остальные в основном состояли из аналогичных монет, произведенных в немецких городах, таких как Гамбург.
Пелсарту было приказано: вернуть как можно больше денег по его возвращении на острова, используя для этой цели ныряльщиков, «чтобы попытаться спасти все деньги и шкатулку с драгоценностями, которая до вашего отъезда уже была сохранена на берегу маленького острова».
Вернуть деньги было далеко не просто, ведь требовалось не только поднять сундуки на поверхность, но и прежде всего вытащить их из трюма. К 13 ноября Пелсарту удалось добыть десять сундуков с деньгами – около 80 000 монет – но два были потеряны, поскольку изначально на судно их было загружено двенадцать. Один был зажат под пушкой, и вытащить его не удалось, а другой был взломан людьми Корнелиса.
Сокровище Батавии также включало в себя и предметы, которые Пелсарт вез для продажи ко двору Великих Моголов в Индии. Это были четыре мешка с драгоценностями, стоимость которых оценивалась примерно в 60 000 гульденов, и римская камея начала IV века.
В итоге, что-то впоследствии нашли, а что-то и нет, так что сокровища с «Батавии» продолжают искать до сих пор.
Пушечные порты было в обычае снабжать прочно закрывающимися крышками. Интересно, что хотя вся бортовая обшивка выполнена досками вгладь, обшивка надстроек, напротив, произведена по старой технологии, то есть внакрой
Новый корабль – точная копия старого!
Копия корабля «Батавия» строилась с 1985 по 1995 год с использованием тех же материалов и технологий, что применялись и в начале XVII века. Много информации об устройстве такого рода корабля было получено при изучении шведского корабля «Васа».
В итоге «Батавия» была спущена на воду, совершила несколько плаваний, и была пришвартована в качестве корабля-музея в Лелистаде в Нидерландах.
P. S.
Для оформления материала использованы фотографии Беркнота из Скарборо, а также фотографии «паблик домайн» из Интернета.