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Американская пресса: Саудовский принц экономически угрожал США в ответ на меры против сокращения нефтедобычи

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Американская пресса: Саудовский принц экономически угрожал США в ответ на меры против сокращения нефтедобычи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд угрожал США применением "серьезных экономических мер" из-за планов американского правительства применить в отношение Эр-Рияда определенные меры в ответ на сокращении нефтедобычи.


Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона, в ответ на заявление Джо Байдена о "некоторых последствиях" в ответ на пролоббированное саудитами решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на фоне роста цен на энергоносители в то время как саудовские власти в публичном пространстве защищали свои действия дипломатическими методами, наследный принц Саудовской Аравии пригрозил США нанесением значительного экономического ущерба в случае принятия подобных мер.

Материалы американской разведки, в которых говорится об угрозах принца, были обнародованы после обширной утечки секретных материалов, которые были выложены в платформе Discord. Однако не уточняется, были ли угрозы принца переданы непосредственно американским властям или о них стало известно в результате перехвата спецслужбами США с помощью электронных средств прослушки.

В октябре прошлого года нефтедобывающие страны, входящие в альянс ОПЕК+, договорились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки. Власти США резко раскритиковали это решение. Вашингтон добивался от Эр-Рияда увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить поставки российской нефти на фоне противостояния с Москвой.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:26
    0
    Походу, средний палец показал, наконец-то расшифровали.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:35
      0
      Когда янки угрожают всем странам мира экономическими санкциями это нормально и вписывается в американское представление о том, что всё и вся крутится вокруг США.
      А тут какой-то там саудовский принц посмел ответить отказом самим США.
      Это грубо и неприемлемо и унижает тонкое душевное состояние американской души.
      Янки злопамятные и не оставят такого оскорбления без ответа.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:27
    0
    Байдена ,коленоприклонённо только в G7 встречают,в чём новость.Салман же голову Бидону не отрубил ,он только старика погонял по дворцу без эскалаторов,байден и трапы не совместимы ,а эсколаторы тем более.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    0
    наследный принц Саудовской Аравии пригрозил США нанесением значительного экономического ущерба в случае принятия подобных мер.
    Нарулил Байден на мировой арене, что даже бывшие "союзники" теряют терпение и смело угрожают ответными действиями. Все не так плохо складывается в меняющимся мире, как некоторым кажется.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:41
    0
    Ну то есть США УГРОЖАЛИ саудитам,
    планов американского правительства применить в отношение Эр-Рияда определенные меры

    в ответ они ответили зеркально - и США в панике - как так? Онижидети!