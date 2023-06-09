Американская пресса: Саудовский принц экономически угрожал США в ответ на меры против сокращения нефтедобычи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд угрожал США применением "серьезных экономических мер" из-за планов американского правительства применить в отношение Эр-Рияда определенные меры в ответ на сокращении нефтедобычи.Как сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона, в ответ на заявление Джо Байдена о "некоторых последствиях" в ответ на пролоббированное саудитами решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на фоне роста цен на энергоносители в то время как саудовские власти в публичном пространстве защищали свои действия дипломатическими методами, наследный принц Саудовской Аравии пригрозил США нанесением значительного экономического ущерба в случае принятия подобных мер.Материалы американской разведки, в которых говорится об угрозах принца, были обнародованы после обширной утечки секретных материалов, которые были выложены в платформе Discord. Однако не уточняется, были ли угрозы принца переданы непосредственно американским властям или о них стало известно в результате перехвата спецслужбами США с помощью электронных средств прослушки.В октябре прошлого года нефтедобывающие страны, входящие в альянс ОПЕК+, договорились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки. Власти США резко раскритиковали это решение. Вашингтон добивался от Эр-Рияда увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить поставки российской нефти на фоне противостояния с Москвой.