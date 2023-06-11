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Ла-9: Достоинства и недостатки первого советского истребителя с полностью металлическим фюзеляжем

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Ла-9: Достоинства и недостатки первого советского истребителя с полностью металлическим фюзеляжем

Несомненно, лучшим советским истребителем времен Великой Отечественной войны был легендарный Ла-7. Между тем имелся у творения КБ «Лавочкина» и существенный недостаток, впоследствии вылившийся в проблему.


Все дело в том, что корпус самолета был выполнен из дерева. В итоге, крылатая машина была непригодна для полетов в плохую погоду, так как, попадая под дождь, впоследствии быстро выходила из строя. Естественно, и хранить Ла-7 можно было только в сухом, закрытом ангаре, что в боевых условиях удавалось далеко не всегда.

Решать вышеописанную проблему советские конструкторы начали уже в 1945 году. При этом модель истребителя под номером 130, в дальнейшем ставшая серийным Ла-9, успешно прошла финальные испытания в октябре 1946-го.

Стоит отметить, что перед моделью 130 были две промежуточные – 120 и 126.

Касательно Ла-9, самолет во многом превосходил своего легендарного предшественника. В частности, новый истребитель отличался более высокой продолжительностью и дальностью полета, а благодаря корпусу из металла удалось не только решить проблему быстрого выходи из строя крылатой машины, но и снизить ее вес на целых 150 кг.

Кроме того, в Ла-9 были удалены предкрылки, которые в Ла-7 выдвигались несинхронно и затрудняли управление. К слову, о последнем, как тогда заявляли летчики-испытатели, управлять новым истребителем было в целом гораздо проще, кабина была лучше оборудована. В частности, пилоту были доступны: аппарат опознавания «свои-чужие» СЧ-3М, радиополукомпас, авиагоризонт и пр.

Также у нового самолета повысилась устойчивость при взлете и наборе высоты.

Наконец, к «мелким» преимуществам, которые отметили летчики, можно отнести удобное кресло.

Впрочем, в ходе испытаний был выявлен и ряд недостатков. Среди них: недостаточная скорость для пикирования, плохой задний обзор из-за антенны, отсутствие автоматической винто-моторной группы, неприспособленность для ночных вылетов и слабая (по сравнению с Як-3) маневренность.

Между тем, после прохождения испытаний и начала серийного выпуска, Ла-9 еще не единожды модернизировался.

Об истории создания и судьбе первого в СССР истребителя с полностью металлическим фюзеляжем:

Использованы фотографии:
архивное фото
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17 комментариев
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  1. certero
    certero Сегодня, 06:07
    +5
    Истребитель ла7 типичные машины военного времени. Конечно же, ни в каких ангарах их никогда не хранили, но и из строя от попадания в дождь он не выходил.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:12
      +2
      Дельта-древесина (многослойный клееный эпоксидкой шпон, клеился под давлением) к влаге была устойчива. И горела эта древесина плохо. Вот щепки от неё летели при попадании пуль, потому гансы ехидно и называли наши самолёты "рус фанера" (с) И тяжелая была - деталь тяжелее была аналогичной детали из металла.

      (с) Яковлев "Свои самолёты, свои моторы"

      зы по современным классификационным признакам дельта-древесину можно отнести к прообразу первых композитных материалов.
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: certero
      Истребитель ла7 типичные машины военного времени

      Это отличный истребитель! Особенно, на малых и средних высотах, на которых и велись все бои на Восточном фронте...
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 06:09
    +4
    Главный недостаток-он опоздал! Цельно- металлические самолеты строились уже давно.В небе уже были реактивные машины и со стреловидным крылом.
    Машина бы неплохо показала бы в ВОВ.Лет 5 назад. Прогресс тогда был стремительным. hi
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:21
      0
      да, еще Ju-52 был уже цельнометаллическим (если не путаю).
      а это 1930е годы.
      1. mr.ZinGer
        mr.ZinGer Сегодня, 06:55
        +2
        Не путаете, но был J.1 1915 г. и ТБ-1 1925 г.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:31
      0
      Главный недостаток-он опоздал! Цельно- металлические самолеты строились уже давно.В небе уже были реактивные машины и со стреловидным крылом.

      Он не опоздал. Единственным средством доставки атомной бомбы были летающие крепости Б-29, вот для перехвата их и построили в пожарном порядке перехватчик с гермокабиной и мощным вооружением. Реактивные самолеты еще не были достаточно освоены авиапромышленностью, чтобы выпускаться в требуемом количестве.

      Машина бы неплохо показала бы в ВОВ.Лет 5 назад

      В маневренном бою на виражах она бы проиграла Мессершмиту, но могла бы уйти от него на скорости. Этот истребитель был уже специализированным перехватчиком.
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:21
    +2
    Впрочем, в ходе испытаний был выявлен и ряд недостатков. Среди них: недостаточная скорость для пикирования, плохой задний обзор из-за антенны, отсутствие автоматической винто-моторной группы, неприспособленность для ночных вылетов и слабая (по сравнению с Як-3) маневренность.

    После этого абзаца расхотелось смотреть видео от очередного "эксперта". Про фанеру под дождем даже цитировать стыдно.
  4. Непоймикто.
    Непоймикто. Сегодня, 06:44
    +7
    Прям распадался на составляющие под дождём, ага ага. И ангары прям для всех самолётов строили. Ну и лажа, автор, незачёт.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:48
      0
      В самом лучшем случае брезентом тогда накрывали самолеты. Какие нафик ангары на полевых аэродромах?
      Мало-мальски ровное поле подходящего размера - вот и весь аэродром. Это гансы на поле клали металлически полосы чтобы в дождь не раскисала земля - наши зело удивлялись гансовской хитрости.
      Отбить у гансов полевой аэродром без особых повреждений - считалось удачей. Гансы любили с комфортом летать и обустраивали свои аэродромы по полной. Но и у них ангаров не было на полевых аэродромах.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 06:45
    +2
    Странно, что автор не упомянул крыло ламинарного профиля, установленное на Ла-9. По маневренности уступал Як-3 в горизонтальной маневренности в
    диапазоне высот от 2000 до 5000 метров. Но вооружение - 4 х 23 мм.пушки - говорит о том, что это скорее был истребитель "против бомбардировщиков", да и с высотностью у него было получше, чем у других советских истребителей того времени.
  6. avia12005
    avia12005 Сегодня, 06:55
    +2
    На Ла-7 заканчивал войну Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб. И предпочитал его всем другим типам истребителей. О нём также хорошо отзывался великий советский ас Александр Иванович Покрышкин. Так что в отношении трудностей управления этим самолётом мнение весьма спорно.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:40
      0
      На Ла-7 заканчивал войну Трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб. И предпочитал его всем другим типам истребителей

      Он и начинал на Ла-5. И летчики не выбирали на чем им летать. Предпочтения не учитывались. Тем более ему тяжело было бы переучиваться, например, на Аэрокобру с ее задней центровкой, на которой летал Покрышкин и другие самые результативные асы ВОВ, но они все имели опыт пилотирования сложного в управлении И-16 со схожей центровкой, поэтому и освоили Аэрокобру, в отличии от американских и английских летчиков. Наши молодые летчики, не прошедшие обучения на И-16 тоже трудно осваивали Аэрокобру.
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:01
    0
    Цитата: Eug
    Странно, что автор не упомянул крыло ламинарного профиля, установленное на Ла-9. По маневренности уступал Як-3 в горизонтальной маневренности в
    диапазоне высот от 2000 до 5000 метров. Но вооружение - 4 х 23 мм.пушки - говорит о том, что это скорее был истребитель "против бомбардировщиков", да и с высотностью у него было получше, чем у других советских истребителей того времени.

    Это уже был почти настоящий истребитель-перехватчик очень нужный в то время, заточенный на летающие крепости бывшего союзника, которые были уже носителями атомных бомб и ему нужны были огневая мощь и скорость, а не маневренность как у И-16, который был поманевреннее МиГ-1, но перехватить Ю-88 ему было из-за недостаточной скорости трудно, а вот зарубиться с Мессером на виражах он мог лучше МиГа.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 07:17
    0
    ... истребителя с полностью металлическим фюзеляжем:
    Тут надо добавить: "КБ Лавочкина," Так как Первый цельнометаллический советский истребитель носил имя - АНТ-5 (И-4)

    А затем был и такой
    И-12 (АНТ-23) "Бауманский комсомолец"⁠⁠
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:22
    0
    Все дело в том, что корпус самолета был выполнен из дерева. В итоге, крылатая машина была непригодна для полетов в плохую погоду, так как, попадая под дождь, впоследствии быстро выходила из строя.

    Это был самолет с металлическим каракасом и фанерной обшивкой, кроме хвостового оперения с перкалем. За счет этого удалось снизить вес и жесткость, а не избавление от гниения было целью.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:37
    +1
    Ла-9: Достоинства и недостатки первого советского истребителя с полностью металлическим фюзеляжем

    Даже с названием беда
    Не было цельнометаллического фюзеляжа, была цельнометаллическая несущая конструкция планера с фанерной обшивкой и хвостовым оперением, обклеенным перкалем.