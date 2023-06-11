Ла-9: Достоинства и недостатки первого советского истребителя с полностью металлическим фюзеляжем

Несомненно, лучшим советским истребителем времен Великой Отечественной войны был легендарный Ла-7. Между тем имелся у творения КБ «Лавочкина» и существенный недостаток, впоследствии вылившийся в проблему.
Все дело в том, что корпус самолета был выполнен из дерева. В итоге, крылатая машина была непригодна для полетов в плохую погоду, так как, попадая под дождь, впоследствии быстро выходила из строя. Естественно, и хранить Ла-7 можно было только в сухом, закрытом ангаре, что в боевых условиях удавалось далеко не всегда.
Решать вышеописанную проблему советские конструкторы начали уже в 1945 году. При этом модель истребителя под номером 130, в дальнейшем ставшая серийным Ла-9, успешно прошла финальные испытания в октябре 1946-го.
Стоит отметить, что перед моделью 130 были две промежуточные – 120 и 126.
Касательно Ла-9, самолет во многом превосходил своего легендарного предшественника. В частности, новый истребитель отличался более высокой продолжительностью и дальностью полета, а благодаря корпусу из металла удалось не только решить проблему быстрого выходи из строя крылатой машины, но и снизить ее вес на целых 150 кг.
Кроме того, в Ла-9 были удалены предкрылки, которые в Ла-7 выдвигались несинхронно и затрудняли управление. К слову, о последнем, как тогда заявляли летчики-испытатели, управлять новым истребителем было в целом гораздо проще, кабина была лучше оборудована. В частности, пилоту были доступны: аппарат опознавания «свои-чужие» СЧ-3М, радиополукомпас, авиагоризонт и пр.
Также у нового самолета повысилась устойчивость при взлете и наборе высоты.
Наконец, к «мелким» преимуществам, которые отметили летчики, можно отнести удобное кресло.
Впрочем, в ходе испытаний был выявлен и ряд недостатков. Среди них: недостаточная скорость для пикирования, плохой задний обзор из-за антенны, отсутствие автоматической винто-моторной группы, неприспособленность для ночных вылетов и слабая (по сравнению с Як-3) маневренность.
Между тем, после прохождения испытаний и начала серийного выпуска, Ла-9 еще не единожды модернизировался.
Об истории создания и судьбе первого в СССР истребителя с полностью металлическим фюзеляжем: