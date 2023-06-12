Трудолюбивое Средневековье

Праздник цеховых мастеров. Какой это цех, непонятно, но люди вышли на городскую площадь перед ратушей и веселятся вовсю! Иллюстрация из учебника по истории Средних веков для 6-го класса
«Он созвал их и других подобных мастеров и сказал: — Вы знаете, что эта работа даёт нам хорошую прибыль.»
Деяния Апостолов, 19:25
Деяния Апостолов, 19:25
Документы истории. Каким представляется нам Средневековье, какие ассоциации вызывает у нас это слово? Ну, прежде всего, конечно, мы вспоминаем рыцарей, «закованных в металлические доспехи», а ещё их замки, стоящие на холмах, отвесных скалах любо на островке посредине реки или озера. Кто-то вспомнит рассказы туристических автобусных гидов, которые сообщают о Средневековье подчас совершенно удивительные вещи: например, что рыцари, одетые в доспехи, так прямо в них и облегчались, что мечи, которыми они сражались, весили по пуду и более, и что, разумеется, они годами не мылись и прозябали в грязи.
Ну и, конечно, что в Средние века всё время люди только тем и занимались, что воевали. При этом они грабили всех подряд, а жилища и сельские нивы сжигали, дабы причинить вред соседям. Кто-то вспомнит ещё и о феодальном праве «первой ночи» и полном бесправии крестьян перед своим могущественным сеньором.
Одним словом, вся жизнь в то время была ну совершенно беспросветной, «всё было мрак и вихрь». Люди не жили, а выживали, да и ещё вдобавок массами мёрли от чумы. Так что ничего хорошего в ту эпоху вроде бы не было. Но… если люди только тем и занимались, что воевали и грабили, то… когда же они создавали всё то, что потом разграблялось? Следовательно, и воевали не всё время, да и время на производительный труд оставалось, не так ли?
Средневековье – это мир каменных замков, которых в Европе построено более 15 000. Но ведь кто-то же их строил, и кто-то кормил тех, кто строил? А ещё в Европе строились города и соборы, и ведь опять-таки этих людей нужно было кормить. Допустим, что крестьяне в деревнях сами шили себе одежду. Но тем же самым строителям одежду кто-то должен был шить! Носили покупную одежду (и обувь) горожане, как торговцы, так и ремесленники, носили её их жены, прислуга, наёмные солдаты, оберегающие покой горожан. Людям требовались перчатки, кошельки, конская упряжь, сёдла для лошадей, посуда и женские украшения, сундуки и стулья, лавки и двери, а ещё замки к этим дверям, петли, на которые их вешали, иголки и нитки, прялки и ткацкие станки. Словом, всем тем, кто жил в эпоху Средневековья, требовалась масса самых разных вещей, которые должны были производить люди самых разных специальностей.
До нашего времени сохранилась «Книга ремёсел» 1263 года, в которой описываются требования к ремесленникам города Парижа и приводятся законы, регулирующие их деятельность. Так вот, из неё становится ясно, что в это время в Париже существовало более 100 самых разных цехов, объединяющих самых разных производителей, выпускавших тысячи наименований товаров. Причём с каждым годом и цехов, и производимых ими товаров становилось всё больше! А всё потому, что рыночные отношения мало-помалу развивались, и совершенствовались орудия труда.
То есть можно вполне доказательно утверждать, что Средневековье было временем трудолюбивых и мастеровитых людей, которые даже при помощи самых простых инструментов могли создавать (и создавали!) массу прекрасных вещей, начиная от самых простых бытовых предметов утилитарного предназначения и вплоть до настоящих шедевров, сделанных из золота и серебра и украшенных драгоценными камнями.
Однако можно ли сегодня познакомиться с работой тогдашних мастеров-производителей поближе и, прежде всего, посмотреть на них, чтобы иметь возможность представить себе их облик и то, как они в то далёкое время работали? Оказывается, такая возможность у нас сегодня есть. А всё благодаря одному очень важному событию, имевшему место в городе Нюрнберге в 1425 году. А было так, что богатый нюрнбергский торговец Конрад Мендель-старший (Мендель-младший в 1380 году основал монастырь) учредил благотворительное заведение – «Дом двенадцати братьев». Называлось оно так потому, что него приняли двенадцать нюрнбергских мастеров, которые ещё могли работать, но в силу своего возраста и состояния здоровья сами себя обеспечить уже не могли. То есть «неквалифицированную рабочую силу» в это братство не принимали. Не принимали в него и священнослужителей. Кроме того, надо было быть гражданином Нюрнберга не менее десяти лет.
Затем, уже в 1501 году по образцу и подобию предыдущего ещё один «Дом двенадцати братьев» учредил другой нюрнбергский торговец – Маттеус Ландауэр-младший. И вот и в первом, и во втором «домах» братства стали вести книги, в которых изображались те люди, которые в них поступали, причём с портретным сходством и… за работой, соответствовавшей их профессии. То есть все иллюстрации в этих книгах – именные, и на каждой изображён конкретный человек, причём в тексте, сопровождающем рисунок, иногда даже можно отыскать его краткие биографические данные.
«Книги двенадцати братьев» велись с 1425 по 1806 год. То есть эти книги охватывают период почти в четыреста лет. Соответственно, в них последовательно отражались все изменения в моде, особенностях трудовых операций, словом, все они – это своеобразная энциклопедия трудовых операций за четыре века!
Все книги «Домов двенадцати братьев» Менделя и Ландауэра сегодня находятся в городской библиотеке Нюрнберга, и благодаря этому она сегодня является наиболее полным и ценным источником изображений по историческому мастерству в Европе.
От пекаря до плотника, от грузчика и до «производителя сахара» – более 1300 изображений описывают нам многочисленные производственные процессы и показывают ремесленные изделия с XV по XIX века. Изображения мастеров в «Книгах двенадцати братьев» давно известны и любимы в специальной и научно-популярной литературе, как в качестве исследовательского материала, так и в виде иллюстраций.
Всего этих книг пять, и каких только специальностей в них нет, включая и самые для нас экзотические. Но мы сегодня посмотрим лишь на иллюстрации с изображениями мастеров-оружейников. А всё потому, что здесь на ВО было уже предостаточно статей с фотографиями артефактов. Так что наши читатели в этом плане могут считаться уже достаточно «подкованными». Но иллюстрации из книги «Двенадцати братьев» ценны тем, что, во-первых, изображают конкретного человека, занятого конкретной работой, с соответствующим инструментом в руках, а во-вторых, под каждой иллюстрацией указан год, и мы можем проследить, так сказать, генезис любого (в данном случае оружейного) производства и то, как оно изменялось на этих самых иллюстрациях. Итак, перед нами иллюстрации, посвящённые ремесленникам – производителям доспехов и оружия.
Брат-кольчужник Хайнц занят плетением кольчуги, 1425 год . Но, как вы видите, технология у него вполне традиционная. Но… ведь 1425 год – это уже время цельнометаллических готических доспехов. Но значит, спрос на кольчуги по-прежнему был! (Amb. 317.2° Folio 10 recto (Mendel I))
Брат-кольчужник Зейц, 1473 год. Прошло полвека, но опять-таки ничего не изменилось. И по-прежнему существует спрос на кольчуги. (Amb. 317.2° Folio 92 verso (Mendel I))
Готические доспехи следовало тщательно отполировать. И занимались этим специальные мастера-полировщики. Вот мастер-полировщик Ганс вручную полирует шлем «жабья голова» специальным полировальным инструментом. Год 1469. (Amb. 317.2° Folio 87 recto (Mendel I))
Но вот прошло время, и многое в труде полировщика изменилось. На иллюстрации мастер Ганс (распространённое в Германии имя) полирует части доспеха при помощи специальных полировальных колёс, которые приводятся во вращение силой падающей воды. Год 1572. Мы видим несомненный прогресс! (Amb. 317b.2° Folio 27 verso (Mendel II))
А вот здесь мы видим, что как ковали панцири вручную, так и куют! Но при этом нужно посмотреть на латы, которые мастер куёт и которые висят у него на стене. Это же типичные доспехи ландскнехтов. Так вот кто был заказчик в мастерской «12-ти братьев». Год 1535. (Amb. 317.2° Folio 155 recto (Mendel I))
Ещё один мастер Ганс за работой. И работает он также исключительно вручную. Хотя на дворе уже 1572 год! (Amb. 317b.2° Folio 29 recto (Mendel II))
1605 год. Мастер Николаус делает замки для колесцовых пистолетов. Ни кольчужники, ни полировщики, ни доспешники больше на страницах «Книги двенадцати братьев» не встречаются. (Amb. 317b.2° Folio 71 verso (Mendel II)
Опять мастер Ганс и опять за той же работой. Год 1632. Пока что ещё ничего в его работе не изменилось. (Amb. 317b.2° Folio 109 recto (Mendel II))
Мастер-шпажник, брат Эрхардт, изготовитель клинков. Эфесы делал другой мастер. 1669 год. (Amb. 317b.2° Folio 154 verso (Mendel II))