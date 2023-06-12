Трудолюбивое Средневековье



Праздник цеховых мастеров. Какой это цех, непонятно, но люди вышли на городскую площадь перед ратушей и веселятся вовсю! Иллюстрация из учебника по истории Средних веков для 6-го класса

«Он созвал их и других подобных мастеров и сказал: — Вы знаете, что эта работа даёт нам хорошую прибыль.»

Деяния Апостолов, 19:25



Брат-кольчужник Хайнц занят плетением кольчуги, 1425 год . Но, как вы видите, технология у него вполне традиционная. Но… ведь 1425 год – это уже время цельнометаллических готических доспехов. Но значит, спрос на кольчуги по-прежнему был! (Amb. 317.2° Folio 10 recto (Mendel I))



Брат-кольчужник Зейц, 1473 год. Прошло полвека, но опять-таки ничего не изменилось. И по-прежнему существует спрос на кольчуги. (Amb. 317.2° Folio 92 verso (Mendel I))



Готические доспехи следовало тщательно отполировать. И занимались этим специальные мастера-полировщики. Вот мастер-полировщик Ганс вручную полирует шлем «жабья голова» специальным полировальным инструментом. Год 1469. (Amb. 317.2° Folio 87 recto (Mendel I))



Но вот прошло время, и многое в труде полировщика изменилось. На иллюстрации мастер Ганс (распространённое в Германии имя) полирует части доспеха при помощи специальных полировальных колёс, которые приводятся во вращение силой падающей воды. Год 1572. Мы видим несомненный прогресс! (Amb. 317b.2° Folio 27 verso (Mendel II))



А вот здесь мы видим, что как ковали панцири вручную, так и куют! Но при этом нужно посмотреть на латы, которые мастер куёт и которые висят у него на стене. Это же типичные доспехи ландскнехтов. Так вот кто был заказчик в мастерской «12-ти братьев». Год 1535. (Amb. 317.2° Folio 155 recto (Mendel I))



Ещё один мастер Ганс за работой. И работает он также исключительно вручную. Хотя на дворе уже 1572 год! (Amb. 317b.2° Folio 29 recto (Mendel II))



1605 год. Мастер Николаус делает замки для колесцовых пистолетов. Ни кольчужники, ни полировщики, ни доспешники больше на страницах «Книги двенадцати братьев» не встречаются. (Amb. 317b.2° Folio 71 verso (Mendel II)



Опять мастер Ганс и опять за той же работой. Год 1632. Пока что ещё ничего в его работе не изменилось. (Amb. 317b.2° Folio 109 recto (Mendel II))



Мастер-шпажник, брат Эрхардт, изготовитель клинков. Эфесы делал другой мастер. 1669 год. (Amb. 317b.2° Folio 154 verso (Mendel II))