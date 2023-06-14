Финские оборонительные рубежи, линии долговременных укреплений. Линия У (U-asema)

Так давно повелось у нас в народе, что обычно каждый финский дот в Ленинградской области и Карелии относят к так называемой линии Маннергейма, в девичестве линии Энкеля. А то и не финский вовсе, а вполне себе наш, например, Карельского укрепрайона. И в общем-то, упрекнуть обывателей не в чем, понастроили финны оборонительных линий много, если брать по отдельности, то, пожалуй, больше, чем все прочие.
Вот схематичное расположение финских линий укреплений (7 шт.) на карте из Большого советского атласа мира 1939 года (заодно и как проходила государственная граница до советско-финляндской войны 1939–1940 гг.).
Это, кстати, не все линии-рубежи, одна из них находится в районе Медвежьегорска и станции Масельской и просто не попала на фрагмент атласа, так же как и линия укреплений на полуострове Ханко. Не считая отдельных групп дотов, находящихся на важных с точки зрения обороны направлениях, которые финны просто не выделили в отдельные именные оборонительные рубежи.
Основные финские линии укреплений
В данной статье мы опустим наиболее известную линию Маннергейма, которая, несмотря на многочисленные публикации, в том числе в «Военном обозрении», продолжает представлять интерес, особенно в свете современного подхода к инженерному обеспечению. И начнём рассказ о финской фортификации периода Великой Отечественной войны или по историографии, принятой в Финляндии – войны-продолжения.
Оборонительные линии, построенные финнами в период 1941–1944 гг., на оккупированных территориях в своих названиях в основном носили географические привязки к местности, на которой они находились. Такие названия, как Свирская и Масельская, говорят сами за себя ( для справки: обе местности – это исконно русские земли Карелии и Ленинградской области).
Или вот другие линии:
VT – asema (или как её ещё называют «Карельский вал») несет в себе названия Vammelsuu – Taipale, сейчас это Серово – Соловьево;
VKT– asema (недостроенная), Vipuri – Koparsaari – Taipale (Выборг – остров Ждановский на реке Вуокса – Соловьево);
PSS – asema, Pisi – Saarinmaki – Sammatus (Обжа – Сармяги – Самбатукса).
Линия «Н» была построена немного раньше в 1940–1941 гг., но в её названии также зашифрована географическая точка – полуостров Ханко.
Кстати, линия Салпа, также начатая строиться в 1940, уже не имеет как таковой привязки к местности в названии и по-фински означает – запор, задвижка, засов (линия длиной от Балтийского моря до Северного Ледовитого океана, на минуточку, несмотря на то, что основные сооружения построены на участке, что обозначен на нашей карте, как самый важный).
Сегодня же наше повествование о ещё одной малоизвестной оборонительной линии финнов в Северном Приладожье, с названием которой не всё однозначно.
У (U)
Летом 1943 года после разгрома фашистов на Курской дуге военное руководство Финляндии поняло, что войну Германия проиграет, и тут надо было задуматься, как сохранить Суоми, ведь понятно, что, разгромив немцев, Сталин обязательно обратит свой взор на финнов.
И в это время к маршалу Маннергейму (он же Карл Густав Маннергейм или КГМ) с предложением обратился генерал-лейтенант Эдвард Ф. Ханелл (Edvard Fritjof Hanell), курировавший в годы войны строительство укреплений и возглавлявший основные фортификационные работы. Он предлагает КГМ на случай прорыва Свирских укреплений построить линию обороны на рубеже Лоймола – Кориннойя.
КГМ утвердил этот проект, и в конце 1943 года начинается строительство линии У (U-asema).
Взгляд Ханелла направлен туда, где будет линия У.
В ходе строительства линия изменила точку начала, и вместо Кориннойя началом стал г. Питкяранта.
Откуда такое странное название линии?
Во многих публикациях пишут, что название она получила по фамилии строителя, который руководил работами, военного инженера майора Урье Уртона. Но так ли это на самом деле? В финском Генштабе решили отказаться от географических имен и назвали линию именем майора, которого мало кто знает?
В большом труде Рейно Аримо «История финской фортификации 1918–1944 гг.» в разделе «линия У» майор У. Уртон не упомянут. Исходя из всего этого, мы делаем вывод, что он к названию линии У не имеет никакого отношения. Но только к названию. Возведенные под его руководством долговременные оборонительные сооружения летом 1944 года сыграли важную роль. Но это уже тема нашей следующей публикации.
Урье Уртон с трубкой телефона
Если мы возьмем мемуары КГМ, то там можем прочитать про боевые действия летом 1944 года.
Маршал пишет, что в Северном Приладожье Красная Армия начала массированное наступление на «линию Уукса». Спросите, что такое Уукса? Это река, которая протекает в предполье перед передовыми финскими позициями на этой линии. Если сократить её название, вот и получим искомую букву «У». Уксунйоки, русское Укса.
Нетрудно заметить, что рубеж перекрывает три основных автомобильных дороги Северного Приладожья с востока на запад и две железных. Финны в полной мере осознавали важность и опасность данного направления, ведь в предыдущую Советско-Финляндскую войну 1939–1940 гг. почти в точности на этих рубежах происходили трагические события, связанные с наступлением РККА, такие как окружение и гибель 18-й стрелковой дивизии в районе Леметти, а в 1941 в районе Лоймолы против финских войск и 163-й пехотной дивизии вермахта сражались в обороне части 71-й стрелковой дивизии и пограничники. Последующие события лета 1944 года, также развернувшиеся в этих местах, будут не менее драматическими, но о них в следующей части статьи, а пока ограничимся описанием оборонительной линии.
Оборонительный рубеж общей протяжённостью 55 км к советскому летнему наступлению 1944 года не был завершен, на нем насчитывалось до 25 дзотов, 12 железобетонных дотов, траншеи полного профиля (в том числе вырубленные в скалах) и проволочные заграждения вдоль всей линии обороны. На танкоопасных направлениях были сооружены противотанковые препятствия (так называемые «зубы дракона») и минные заграждения.
Заблаговременно были подготовлены многочисленные основные и запасные позиции артиллерии, созданы запасы боекомплекта, пристреляны ориентиры, организован в том числе огонь береговой батареи, прикрывающей побережье Ладожского озера, по наземным целям. Серьезно подошли и к организации противовоздушной обороны, прикрыв боевые порядки полком ПВО.
Следует отметить, что общей тенденцией для финских оборонительных линий, строительство которых было начато после 1941 года, стало увеличение количества убежищ и укрытий для личного состава, их обороняющего, относительно непосредственно сооружений для ведения огня. Конкретно на этой линии укреплений много внимания при строительстве было уделено окопам полного профиля, в том числе перекрытым, и щелям. Для их устройства, даже в скальной породе, выделялись серьезные силы и ресурсы.
С другой стороны, часть дотов получила более упрощённую конструкцию с явным влиянием немецкой школы фортификации. Пулемёт устанавливался во вращающемся бронещитке.
Конструкция напоминает немецкие железобетонные доты, условно называемые «Тобрук», «Рингштанд».
Однако присутствуют и сооружения более серьёзной конструкции, в том числе с применением броневой стали толщиной более 7 см.
Противотанковые же препятствия, учитывая близость карьеров по добыче камня, выполнены из врытых в землю обломков гранита – «зубов дракона».
Лес до сих пор хранит добротно выполненные укрытия и позиции для стрельбы из дерева (нам знакомы участки обороны, на которых дзоты и блиндажи находятся практически в первозданном виде и отличной сохранности), такова специфика региона. Чего, к сожалению, нельзя сказать про доты, большинство из которых взорваны после завершения боёв.
Этой статьей про малоизвестную линию укреплений мы начинаем цикл публикаций о финских оборонительных рубежах, включая как достаточно известные, так и те, информация о которых обсуждается в узких кругах любителей военной истории, фортоведов, профессиональных историков и поисковиков.
В следующей части статьи мы расскажем о штурме линии У советскими войсками, начиная от событий незадолго до его начала и заканчивая его итогами, которые повлияли в том числе и на те, что разворачивались очень далеко от Карелии.
Кроме того, мы считаем, что опыт прошлого, в данном случае – практика инженерного обеспечения боя, будет актуален в нынешних реалиях, тем более что некогда условно спокойная территория Ленинградской области и Карелии вполне реально становится потенциальным ТВД, специфику которого необходимо вспоминать.
Список литературы:
1. Рейно Аримо «История фортификации Финляндии 1918–1944» (Reino Arimo «Suomen linnoittamisen historia 1918–1944»).
2. Маннергейм К. Г. «Мемуары».