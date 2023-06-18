Средневековье на кухне и за обеденным столом

Ты же возьми себе всякой пищи,

какою питаются, и собери к себе;

и будет она для тебя и для них пищею.

Книга Бытия, 6:11



Вот такими серебряными ложками ели в Риме в IV–V вв. А острый конец черенка служил вилкой – на него накалывали кусочки пищи. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Что повлияло на формирование европейской кухни?



Керамическая тарелка из Нишапура, XII век. Практически такая же, как и сейчас. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Двузубая вилка из Италии, XIV век. Сначала такие вилки употреблялись дамами при поедании фруктов, чтобы не запачкаться фруктовым соком. Но потом они вошли в обиход повсеместно. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Мясо



Серебряный кувшин с крышкой для воды, 1518 г. Размеры: 16,7 x 7,8 x 6,8 см. Любек, Германия. В Средние века очень многое зависело от качества питьевой воды. Поэтому её старались держать в серебряных сосудах, так как знали, что вода в них долго не портится. Есть на серебре и пить из серебра считалось очень здоровым. И в этом наши предки ничуть не ошибались. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Миниатюра из знаменитой «Псалтыри Латрелла». Приготовление жаркого на вертеле. Ок. 1320–1340 гг. Линкольншир. Британская библиотека, Лондон

Рыба

Монастырская кухня



Потир. Драгоценный сосуд для Святого Причастия, ок. 1230–1250 гг. Возможно, изготовлен во Фрейбурге, Германия. Серебро, позолота, чернь, драгоценные камни. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Ничуть не менее красивыми были и фляги для паломников. Вот фляга 1550 года (несколько позже «нашего времени», но не намного) из Урбино, расписанная огнеупорными красками. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага, Артия, 1980 г. Стр. XXVIII



Обычный керамический кувшин мог также являться прекрасным произведением искусства. Роспись свинцовыми глазурями. Нюрнберг, ок. 1550 г. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага, Артия, 1980 г. Стр. XXIX