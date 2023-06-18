Центральная Африка — к Франции задом, а к России?

Независимый, но придаток. К тому же сырьевой

Не колония — не во всём

«Здесь могли бы находиться от 5000 до 10 000 военных. Причём их можно было бы, в случае необходимости, задействовать в других странах региона. Когда глава парламента ЦАР Симплис Саранджи приезжал в РФ (октябрь 2022 г. – Прим. Ред.), он подтвердил российской стороне, что нам нужен такой проект.»

«присутствие в ЦАР российских военных инструкторов (с 2018 г. – Прим. Ред.) позволило нашей стране стать в Африке первой, которой удалось противостоять французскому военному присутствию.»

Французов просят удалиться

«российские военные специалисты помогают правительству ЦАР привести в порядок собственные вооруженные силы и делают это при поддержке ООН. Их присутствие помогло стабилизировать обстановку и усилило позиции центральной власти страны.»

«Пробные шары» царя Бокассы…



Будущий император Бокасса в Артеке, август 1973 г.

Враг моего врага – мой друг

Чрезвычайный и полномочный посол Центральноафриканской республики (ЦАР) в РФ Леон Додону-Пунагаза заявил в конце мая, что эта страна «». Что «».Такая инициатива показывает, что африканские страны считают высокой значимость России в борьбе этих стран за укрепление их независимости от Запада. Напомним, что ЦАР – колония Франции до 1960 года – пока остаётся сырьевым придатком бывшей метрополии.Французские компании прямо или косвенно контролируют большинство отраслей экономики экс-колонии. Прежде всего сырьевые: добычу золота, алмазов, урана, разработки высокоценных пород тропической древесины (красное, кампешевое, розовое, окумэ, эбеновое дерево). К слову, именно в ЦАР сосредоточены не меньше трети общемировых ресурсов наиболее ценных – чёрных алмазов, в стране разрабатываются до половины этих месторождений.Соответственно, экспорт разнообразной сырьевой продукции из Центральноафриканской республики – лишь формально государственный: в этой сфере, разумеется, доминирует французский бизнес. Но власти ЦАР планируют национализировать к концу 2020-х эти – основные отрасли национальной экономики.В стране до сих пор нет ни одной железной дороги, по уровню бедности и смертности населения ЦАР – среди лидеров в Африке. А местная валюта – Центральноафриканский франк – «внедрена» Казначейством Франции в 1960 г. не только в ЦАР, но и ещё в 4-х странах региона, тоже в бывших колониях Парижа: Конго, Габоне, Камеруне и Чаде.Что позволяет экс-метрополии контролировать финансовую систему столь обширного региона. Впрочем, ЦАР вместе с Конго и Камеруном, со второй половины 2010-х прорабатывают варианты создания независимой общерегиональной валюты (сперва – для безналичного обращения).Между Россией и Центральноафриканской республикой с середины 2010-х активно развивается торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество. Предварительно разработаны к настоящему времени не менее 10-ти совместных проектов – например, в гидроэнергетике: страна располагает колоссальными гидроресурсами, используемыми не более чем на 15 %.Совместные проекты охватывают также горнодобывающую отрасль, переработку древесины и сельхозсырья, развитие хлопководства, речного транспорта в этой стране. Заинтересованы в ЦАР в российском содействии созданию там железнодорожной сети, здравоохранению, подготовке национальных производственных и военных кадров.Подчеркнём, что те же направления экономического партнёрства с 2020-2022 гг. Россия активно развивает с другими упомянутыми странами Центральной Африки. И всё это, подчеркнём, вопреки санкционному давлению Запада не только на Россию, но и на все страны, развивающие сотрудничество с РФ.Что же касается военной базы РФ в ЦАР, посол этой страны в Москве пояснил:Насчёт внутриполитических причин этой инициативы Леон Додону-Пунагаза отметил, что не без помощи внешних сил в республику «» – через ряд сопредельных стран – сепаратисты и контрабандисты, «». В результате сырьевые ресурсы, по словам посла, «», притом в дополнение к его вывозу из страны французскими фирмами.Особо отмечен г-ном Пунагаза тот факт, чтоПо настоянию властей ЦАР последние 130 французских военных покинули страну в середине декабря 2022 г.: в этой стране, в том числе вблизи её столицы (Банги), издавна были две крупные военные базы Франции. В 2021-2022 гг. западноафриканские Мали и Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта) тоже добились вывода военных баз Франции.Но эти базы пока сохраняются в центральноафриканских Габоне, Чаде, как и в западноафриканских (тоже бывших колониях Франции) Кот-д’Ивуаре, Нигере, Сенегале, в экс-французской восточноафриканской Джибути. А в декабре 2020-го Россия дополнительно направила в ЦАР, по просьбе её властей, до 300 военных инструкторов.Даже американские эксперты (Московский Центр Карнеги) отмечают, чтоА то, что её власти обратились за помощью к России, показывает «».Кроме того, увеличение контингента российских военных советников в ЦАР и её предложение о российской военной базе обусловлены и тем, что в этой стране опасаются военной интервенции Франции. С целью восстановить неоколониальное всевластие Парижа в ЦАР.Напомним в этой связи, что такие интервенции Франция нередко проводит и в своих «бывших» Кот-д’Ивуаре (поименованный Парижем «Берег Слоновой Кости»…), Чаде, Мали; в 60-х – 80-х и позже – в Габоне, Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта), Бенине (бывшая Дагомея), Республике Коморские острова.Проводились эти интервенции и в ЦАР. Напомним и о восьмилетней колониальной войне Франции в Алжире (1954-1962 гг.), о французской агрессии в 1961-1962 гг. против Туниса – французского протектората до 1957-го.Советскую военную базу в ЦАР предлагал ещё её президент, бывший офицер (капитан) армии Франции каннибалист-гурман Жан-Бедэль Бокасса, ставший центральноафриканским императором с 1977 г. — вплоть до свержения французским спецназом в 1979 году. Бокасса бывал с многодневными визитами в СССР в 1970 и 1973 гг. А правительственные делегации СССР посещали ЦАР с начала 70-х чуть ли не ежегодно – вплоть до первой половины 80-х (включительно).Бокасса сетовал советскому руководству на военное и экономическое засилье французов, предлагал СССР «заменить» советскими военные базы Франции в ЦАР (таковых было две — вблизи столицы Банги и границы с Чадом). Обещал Москве выгодные условия для разработки алмазов, золота, урана и меди.Но в Кремле посчитали эти предложения подсказанными Парижем: для проверки готовности СССР «вторгнуться» в зону присутствия Франции. Бокасса же, повторяя те предложения, не настаивал на них. Поэтому в бывшей метрополии не выражали беспокойства насчёт укрепляющейся дружбы СССР с ЦАР.Как отмечали французские СМИ, это было связано с политикой Парижа по ограждению от США и Великобритании его бывших колоний к Югу от Сахары. А сотрудничество СССР с большинством этих колоний (Бенин, Гвинея, Мали, Верхняя Вольта, Конго, Мадагаскар) не предусматривало их «отторжения» от Франции. Потому что для советской стороны было выгоднее присутствие в тех экс-колониях Франции, чем США или Великобритании.К слову, многие антифранцузские нелегалы в тех же странах опосредовано финансировались западными «союзниками» Франции, что неоднократно подтверждали её и местные спецслужбы. Подтверждением такой стратегии «союзников» было и то, что Вашингтон и Лондон не пригласили — поныне не приглашают Париж к своему объединённому командованию в бассейне Индийского океана.Соответственно, не включены войска Франции в созданную в конце 60-х американо-британскую военную базу на британском архипелаге Чагос в центре Индийского океана, хотя Франция по сей день располагает многочисленными владениями в этом бассейне.Характерно и то, что в экс-французских колониях только в Конго действовала правящая просоветская компартия («Партия Труда»), а в остальных вообще не было таких партий. И ни одна из означенных стран, развивая дружбу с СССР, не планировала выхода из созданных на рубеже 50-х/60-х зон западно- и центральноафриканского франка, фактически эмитируемого и регулируемого поныне Казначейством Франции.Некоторые эксперты были уверены, в связи с упомянутыми обстоятельствами, что между Москвой и Парижем была негласная договорённость о совместном противостоянии Вашингтону и Лондону в тех же «экс-французских» странах…Но сегодня Центральная Африка, похоже, решилась разорвать цепи французского неоколониализма. Опираясь на поддержку со стороны России. К тому же в Африке помнят, что именно при поддержке от СССР почти все африканские колонии Франции – 17 из 20-ти – добились независимости ещё во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов.