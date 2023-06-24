Средневековье из слоновой кости





Сегодня перед нами предстанут уникальные артефакты Средневековья, сделанные из слоновой кости. Ну а начнем мы вот с этой шкатулки с романтическими сценами, ок. 1310–1330 гг. Сделана она была в Париже.

Размеры: 10,9 × 25,3 × 15,9 см, вес 1 454 г. Четыре сцены слева направо: Аристотель учит Александра, Филлис верхом на Аристотеле, лев, разрывающий плащ Фисбы, самоубийство Пирама; верхняя панель ларца изображает штурм замка любви, с турниром и рыцарями, стреляющими из требушета розами. Метрополитен-музей, Нью-Йорк Размеры: 10,9 × 25,3 × 15,9 см, вес 1 454 г. Четыре сцены слева направо: Аристотель учит Александра, Филлис верхом на Аристотеле, лев, разрывающий плащ Фисбы, самоубийство Пирама; верхняя панель ларца изображает штурм замка любви, с турниром и рыцарями, стреляющими из требушета розами. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«И сделал царь большой престол из слоновой кости

и обложил его чистым золотом».

Третья книга царств, 10:18



Её передняя панель



Боковая панель. Так же, как и миниатюры из манускриптов, резные панели подобных шкатулок служат прекрасными иллюстрациями того, как выглядели рыцари XIV века



Сцена убийства единорога. Единорог должен был уснуть на коленях у девушки, и вот только тогда-то охотнику он и доставался…



Ну а верхняя панель этой шкатулки есть самая настоящая энциклопедия. Тут и рыцари, сражающиеся на турнире, и требушет, стреляющий цветами…



Задняя панель…



Шкатулка со сценами из романа «Шатлен де Вержи»: ок. 1320–1340 гг. Сделана в Париже. Материал: слоновая кость, современная деревянная основа. Размеры: 7,9 × 21,6 × 10,2 см. Крышка: 21,6 × 10,2 × 1,3 см. Метрополитетен-музей, Нью-Йорк



Ларец с изображением воинов и мифологических фигур византийской работы X–XI вв. Костяные шкатулки, которые византийцы использовали в своих домах, часто украшались античными мотивами. В Средние века многие такие ларцы попали в Западную Европу, где использовались в церквях как вместилища для реликвий. Материал: костяные бляшки и декоративные полоски по дереву; серебряная пластина замка. Размеры: 11,7 х 43,8 х 18,1 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Крышка



Боковая панель



Изображение всадника крупным планом. Хорошо видны костяные стерженьки, которыми пластина крепилась к деревянному основанию



Ещё одно изображение всадника



Торцевая сторона ларца с замком



Сторона, противоположная стороне с замком…



Диптих со сценами страстей. Верхний Рейн, ок. 1300 г. Религиозный характер буклета предполагает, что он служил аксессуаром для личной молитвы. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Правая панель диптиха, XIV век. Франция. Размеры: 17x11x1 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Мученичество Томаса Бекета. Cередина – конец XIV в. Сделано в Англии. Материал: слоновая кость. Размеры: 8,7 x 5,8 x 0,6 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Эта ажурная панель из слоновой кости когда-то служила крышкой шкатулки. Детали костюмов на четырех фигурах позволяют считать, что шкатулка была изготовлена во Франции или Англии около 1400 года. Ее кружевная ажурная композиция, сложный архитектурный декор и фигурная композиция резко контрастируют с декоративным репертуаром французских шкатулок из слоновой кости, изготовленных ранее, в XIV веке, демонстрируя постоянные инновации мастерских по обработке слоновой кости в позднем Средневековье. Размеры: 9,1 x 13,1 x 0,6 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Шахматная фигура, изображающая рыцаря, ок. 1250 г. Хотя количество рыцарей на конях, то есть «коней» и слонов, на шахматной доске одинаково, почему-то сохранилось больше средневековых шахматных фигур в виде именно рыцарей. Фигурка изображает рыцаря, который сражается с драконом, символом зла. Но из-за отсутствия стоящей рядом принцессы, нуждающейся в спасении, его можно было бы принять и за святого Георгия, который, по легенде, тоже убил дракона. Сделано, вероятно, в Лондоне. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Диск со сценами нападения на Замок Любви, ок. 1320–1340 гг. Нападение на Замок Любви стало популярным изображением в XIV веке и представлено здесь с особой тщательностью. Двадцать восемь фигур и пять лошадей занимают площадь перед замком. Вверху крылатый бог любви готовится пустить стрелу в нижний левый угол. Замок защищают женщины, вооруженные розами, которые они бросают в атакующих рыцарей. Некоторые женщины приветствуют рыцарей жестами; а в верхнем левом углу женщина предлагает корону одному из трубачей, который объявит об игривом поединке, который состоится перед решеткой. Два вооруженных рыцаря, их щиты украшены розами, въезжают справа, чтобы встретиться со своими противниками-женщинами. Третий, потерявший щит и снявший шлем, встает на коня, чтобы обнять женщину в окне слева от входа в замок. Диск из слоновой кости размером и формой напоминает обрамление для зеркала XIV века, но реверс, что нехарактерно, имеет резьбу по краю, что позволяет предположить, что диск мог быть крышкой круглой коробки. Дата: ок. 1320–1340 гг. Сделано в Париже. Диаметр 14,1 x 1,2 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Седло, ок. 1400–1420 гг. Это одно из примерно двадцати известных средневековых седел, украшенных костяными бляшками. Седла несколько различаются по украшению, но некоторые мотивы являются общими для всех. Например, Святой Георгий, стоящий над поверженным драконом, изображен на большинстве седел. Костяные пластины, используемые для создания седла, скорее всего, были взяты из тазовых костей крупных животных, таких как коровы, и прикреплены к деревянному остову седла костяными штифтами и клеем. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Изделия из слоновой кости были известны ещё в Древнем мире и даже раньше. Именно из слоновой кости легендарный Фидий сделал тела у статуй Зевса и Афины. Но в начале средневековья людям было не до красивых поделок. Вот почему на какое-то время после гибели Римской империи косторезное дело в Европе замерло. Однако не очень надолго.С VIII по XII век, в каролингский, оттонский и романский периоды европейской истории, слоновая кость вновь стала использоваться в качестве прекрасного поделочного материала. Её брали для изготовления обложек книг, предметов культа и различных мелких поделок. Например, наверший для епископских посохов.Все это время слоновая кость была большой редкостью. Но в середине XIII века её приток в Европу увеличился, что сразу же привлекло к ней внимание художников.Но вместо того, чтобы копировать более ранние формы, в готический период появился ряд совершенно новых изделий из слоновой кости. Прежде всего, это были статуэтки и группы статуэток для церкви или частного дома; небольшие обшитые костью панели, называемые диптихами (две панели), триптихами (три панели) и полиптихами (много панелей) со сценами с низким рельефом, которые разворачивались для лицезрения в уединении; и предметы роскоши для личного пользования в быту, такие как расчески, зеркала и шкатулки.Золотой век готической резьбы по слоновой кости длился полтора столетия, примерно с 1230 по 1380 год, когда поставки слоновой кости в Северную Европу вновь сократились.Слоновая кость, использовавшаяся в готический период, принадлежала в основном африканскому саванному слону, а не более мелкому азиатскому слону с Индийского субконтинента. Ремесленники всячески стремились максимизировать использование высококачественного дентина, то есть собственно костной ткани, внутри, избегая как полости пульпы, так и более сухого материала снаружи, называемого цементом.Эти природные факторы, наряду с сужающейся конической формой бивня, разумеется, сильно ограничивали возможные формы изделий, которые художник мог создать из бивня.Правила парижской гильдии (Livre des Métiers), написанные Этьеном Буало по приказу короля Людовика IX в 1260-х годах, рассказывают нам и о резьбе по слоновой кости в готический период.В середине XIII века специальной гильдии резчиков по слоновой кости не существовало, но ряд групп имели лицензию на изготовление изображений из различных материалов, включая камень, дерево, слоновую кость и кость обычную. Из чего можно сделать вывод, что один и тот же резчик мог работать с разным материалом, то есть был своего рода резчиком-универсалом.Придворные и церковные описи того периода позволяют нам узнать о существовании в то время конкретных предметов, сделанных из слоновой кости. Например, это могли быть обложки для молитвенников или роскошная тарелка для обеденного стола.В XIII и XIV веках торговля слоновой костью шла через те же самые рынки, которые поставляли в Северную Европу красители и пряности. Чтобы обойти медленные и дорогостоящие наземные маршруты, средиземноморские купцы во второй четверти XIII века проложили новый маршрут для массовых перевозок прямо из Средиземного моря в Ла-Манш через Гибралтарский пролив.По этому маршруту шли не только оптовые партии красителей и квасцов, но и отборные слоновьи бивни из Северной Африки. Увеличение предложения слоновой кости сделало ее модным материалом, и постепенно снизило на изделия из неё цену настолько, что на рубеже XIV века она перестала быть прерогативой церкви и знати и стала доступна довольно широким слоям населения. Теперь из неё стали делать даже ручки столовых приборов.Ну а какие из неё в первую очередь делали изделия для церковных нужд? Это были статуэтки, изображавшие Богородицу с младенцем. Дева Мария была для мастеров и священников самым подходящим выбором, так как материал из слоновой кости сам по себе означал для средневекового ума чистоту и целомудрие, то есть качества, непосредственно связанные с образом Богоматери.Сначала эти статуэтки ставились на главный алтарь в определенные праздники в честь Богородицы. Например, известна статуэтка Богородицы с младенцем, вырезанная парижским мастером, которая сначала восседала на металлическом троне, носила на голове корону из драгоценного металла и камней и предназначалась для пребывания в скинии (уменьшенная копия храма), также сделанной из драгоценных металлов.Изготовление подобных скульптур не ограничивалось Францией, поскольку слоновая кость была доступна везде, где шли торговые пути красок и текстиля. Из кости делали плоские рельефные изображения различных библейских сцен, рассказывающих о страстях Христовых, от ареста до воскресения, включая фигуру распятого Христа, являвшуюся обычно центральным элементом всей композиции.Крючковатые посохи, которые аббаты и епископы носили как символ их пастырского служения, также часто изготавливались из слоновой кости и её заменителей уже с ранних лет христианской эры. И, конечно же, традицию эту продолжили аббаты и епископы в эпоху готики.Наиболее характерными изделиями являются также полиптихи из слоновой кости, которые обычно состоят из центральной панели с горельефом Богородицы с младенцем, окруженной другими панелями с множеством фигурок меньшего размера… Откидные боковые панели с барельефной резьбой обычно изображают дополнительные сцены из младенчества Христа.Обычно вырезались именно сцены из жизни Христа, однако известны и примеры со сценами из жизни святых. По сути дела, это было что-то вроде вырезанного из слоновой кости… современного комикса, который можно было бесконечно долго рассматривать, всякий раз наслаждаясь мастерством работы и вспоминая при этом Святое Писание.Когда слоновая кость была дефицитной и дорогой, в качестве замены ей часто использовались моржовые бивни, а их узкая форма идеально подходила для изготовления игральных костей и шахматных фигур. А поскольку все фигуры в основном изображали тогда воинов, по ним так же, как и по миниатюрам, совсем нетрудно проследить генезис рыцарского вооружения и доспехов. Поскольку поставки моржовой кости в Северную Европу в Средние века были относительно непрерывными, поэтому и формы таких фигур длительное время не менялись.Когда же на рубеже XIV века доступность слоновой кости увеличилась, стало возможным изготавливать предметы из этого материала: и шахматные фигуры, и рамы для зеркал, а также гребни и ларцы для косметических средств.Очень популярными стали шкатулки из слоновой кости, украшенные такими сценами, как деяния Ланселота, рассказ о Пираме и Фисбе или жизнь Аристотеля при дворе Александра Македонского. Причем их обычно использовали для хранения знаков любви или же драгоценностей. Опись Клеменции Венгерской, королевы Франции, проведенная после ее смерти в 1328 году, включает шкатулку из слоновой кости с изображениями, гребень и набор зеркал, шахматы (а также статуэтки святых).Но ничто не вечно под Луной. Геополитическая стабильность, которая способствовала процветанию текстильной промышленности и торговли слоновой костью в XIII веке, в конце XIV века, прежде всего из-за эпидемии чумы, сменилась полным расстройством торговых путей и поставок слоновой кости в Европу.Однако мода на слоновую кость не уменьшилась: и производители, и поставщики с нетерпением искали ей замену. Причем теперь к ней, как к материалу, стали относиться очень бережно. Вошли в моду маленькие и тонкие медальоны из слоновой кости, всего лишь в несколько сантиметров в диаметре и толщиной в миллиметры, которые вырезались с низким рельефом, искусно раскрашивались и вставлялись в металлические оправы для украшений или реликвариев.Но предпринимались и весьма успешные попытки её замены. В частности, успешная итальянская семья Эмбриаки стала использовать самую обычную кость, а также рог для воспроизведения тональности резьбы по слоновой кости, то есть, по сути, занялись её подделкой. Хотя семья Эмбриаки в основном производила шкатулки, украшенные сюжетами из классической литературы и средневековыми романами, ей было заказано и несколько очень дорогих алтарей, причем один из них был заказан Жаном, герцогом Беррийским, в качестве подарка аббатству Пуасси.И опыт подделки слоновой кости оказался настолько успешным, что таким образом начали делать даже парадные седла для рыцарей-аристократов.Впрочем, резьба по слоновой кости вновь возродилась уже в конце XV века, когда португальские моряки проложили торговые пути вдоль западного побережья Африки в то место, которое до сих пор известно, как Берег Слоновой Кости. Этот новый транспортный маршрут быстро пополнил запасы бивней в Европе.