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Власти Японии уверяют в безопасности сброса в море загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»

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Власти Японии уверяют в безопасности сброса в море загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»

Несмотря на протесты в стране и за ее пределами, власти Японии уверяют международную общественность в абсолютной безопасности сброса в море загрязненной радиацией воды с АЗС «Фукусима». Но многие сомневаются, что это действительно так.

Об этом сообщает корреспондент американского телеканала CBS Элизабет Палмер.

Сточные воды атомной станции оказались загрязнены в результате ядерной аварии, которая считается второй по степени масштабности после Чернобыля за всю историю человечества. Теперь эти водные запасы хранятся в специальных резервуарах. Эти емкости уже переполнены, поэтому власти страны планируют начать постепенный сброс загрязненной воды в Японское море. По мере того как они собираются реализовать этот план, нарастают протесты в Японии и за ее пределами, так как люди не уверены, что это безопасно для окружающей среды и их здоровья.


В частности, протесты против сброса сточных вод «Фукусимы» в тихоокенскую акваторию развернулись в Южной Корее.

Техногенная катастрофа на атомной станции произошла в 2011 году. Ее вызвали мощное 9-балльное землетрясение и последовавшее за ним цунами. В итоге произошла значительная утечка радиоактивных веществ, сравнимая с произошедшей в 80-е годы прошлого века на Чернобыльской АЭС в Советском Союзе. С тех пор и до сегодняшнего дня идет ликвидация последствий аварии. За это время в резервуарах накопилось примерно 1,25 миллиона тонн воды, зараженной радиацией.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/
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21 комментарий
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  1. Prapor
    Prapor Сегодня, 15:34
    +3
    видимо после этого в японии появятся во всех ресторанах новые блюда - светящиеся суши, а кто их будет есть - станет лысым и бледным, но это безопасно! Ничего страшного! Британцы говорят, что снаряды с урановывыми сердечниками вообще безопасны, а тут просто водичка...фигня вообще ни о чем
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:35
    +3
    Власти Японии уверяют в безопасности сброса в море загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»
    По литру воды с АЭС в одни руки и чтобы выпили на камеру. recourse Может и поверю.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Mavrikiy
      По литру воды с АЭС в одни руки и чтобы выпили на камеру. Может и поверю.

      В 1986 году были противные лужи. С лепестками.
  3. Borik
    Borik Сегодня, 15:36
    +5
    в абсолютной безопасности сброса в море загрязненной радиацией воды с АЗС «Фукусима».

    Если эта вода безопасна так чего её збрасываете в море Продавайте своему населения как целебную воду или делайте кока-колу.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 16:03
      +1
      А теперь представьте на секунду реакцию типа цивилизованного мира, если бы что-то подобное - сделала Россия.. belay Или Китай... belay
  4. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 15:38
    -4
    Пусть сливают с восточной стороны. А там постепенно разойдётся ниже ПДК. Тихий океан ОЧЕНЬ большой.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: acetophenon
      Тихий океан ОЧЕНЬ большой.

      В нём рыба, всякие твари и течения.
  5. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 15:38
    +1
    планируют? они же ее сбросили почти сразу же после..того..тушения пожара.она оттуда впрочем и сама вытекала))) самостоятельно
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:40
    +7
    Тунберг, ты, спишь? belay ............. ау! bully очевидно за это не платят....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:56
      +3
      Грета будет тихо молчать и не отсвечивать - сливают те, кто надо. Потому она и не будет бухтеть.
  7. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 15:43
    +3
    Несмотря на протесты в стране и за ее пределами, власти Японии уверяют международную общественность в абсолютной безопасности сброса в море загрязненной радиацией воды с АЗС «Фукусима».

    Ничего удивительного - это Япония. У них и промышленный забой китов именуется исследовательской деятельностью.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:43
    +1
    Японцы принимавшие решение о сбросе радиоктивной воды точно знают кто бомбил Хиросиму и Нагосаки .Канаде и США дружественный привет от самураев.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:53
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Японцы принимавшие решение о сбросе радиоктивной воды точно знают

      Конечно знают. Мусор после цунами туда и приплыл.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:09
        0
        Хана этому рыболовному шоу в Канаде ,где рыбак за селёдку от японских плавбаз мог получить за 4 часа 1 000 000 $.
  9. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 15:48
    +1
    Цитата: Mouse
    Тунберг, ты, спишь? belay ............. ау! bully

    В виду дороговизны газа и ветряков, Гретта сейчас топит за уголь и мирный атом. Этоа тема сейчас самая экологичная в ЕС.
  10. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 15:51
    +2
    Неужели так трудно танкером доставить эту воду в Антарктику и там заморозить. Через миллион лет когда эта вода попадет в океан от радиоактивности и следа не останется.
    Это точно будет на порядок дешевле чем ущерб здоровью сотен миллионов людей этого региона и для рыбного промысла.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:56
    +1
    ИМХО. Перекачать воду в танкеры и закачать в выработанные морские газо и нефте месторождения
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: Румaтa
      ИМХО. Перекачать воду в танкеры и закачать в выработанные морские газо и нефте месторождения

      Мдя. Советы космического масштаба... а эти "выработанные месторождения" - они вот прямо только и ждут, когда в них кто-нить что-нить "закачает".

      "Природа не терпит пустоты" - кто сказал? Во то-то... Аристотель это сказал. Совсем не дуpак был чел. yes laughing
  12. alystan
    alystan Сегодня, 16:16
    +1
    12 лет "втихаря" сливали и только теперь вдруг решили объявить, что это очень безопасно.

    Вчера писали, что украинцы что-то тайно вывозят в Чернобыль.

    И вчера же была новость о том, что японцы примут участие в восстановлении Украины и (?!) с учетом опыта работы над устранением разрушений того самого цунами, от которого пострадала та же АЭС "Фукусима".
  13. Demon
    Demon Сегодня, 16:43
    0
    Пусть те кто уверяют в безопасности, сначала искупаются в той воде и зафиксируют это на камеру. Через пару лет они почувствуют эту безопасность во всей красе.
  14. al3x
    al3x Сегодня, 16:45
    0
    В водопровод её пустите, раз эта вода такая чистая и безопасная. Нефиг общий океан загаживать радиацией!