Власти Японии уверяют в безопасности сброса в море загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»

Несмотря на протесты в стране и за ее пределами, власти Японии уверяют международную общественность в абсолютной безопасности сброса в море загрязненной радиацией воды с АЗС «Фукусима». Но многие сомневаются, что это действительно так.
Об этом сообщает корреспондент американского телеканала CBS Элизабет Палмер.
Сточные воды атомной станции оказались загрязнены в результате ядерной аварии, которая считается второй по степени масштабности после Чернобыля за всю историю человечества. Теперь эти водные запасы хранятся в специальных резервуарах. Эти емкости уже переполнены, поэтому власти страны планируют начать постепенный сброс загрязненной воды в Японское море. По мере того как они собираются реализовать этот план, нарастают протесты в Японии и за ее пределами, так как люди не уверены, что это безопасно для окружающей среды и их здоровья.
В частности, протесты против сброса сточных вод «Фукусимы» в тихоокенскую акваторию развернулись в Южной Корее.
Техногенная катастрофа на атомной станции произошла в 2011 году. Ее вызвали мощное 9-балльное землетрясение и последовавшее за ним цунами. В итоге произошла значительная утечка радиоактивных веществ, сравнимая с произошедшей в 80-е годы прошлого века на Чернобыльской АЭС в Советском Союзе. С тех пор и до сегодняшнего дня идет ликвидация последствий аварии. За это время в резервуарах накопилось примерно 1,25 миллиона тонн воды, зараженной радиацией.