В настоящее время российская армия сделала более интенсивными атаки на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об том заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.По утверждению Сырского, российские войска на указанных направлениях активно проводят разведку боем, пытаются штурмовать украинские позиции. Понятно, что украинский генерал пишет о том, что ВСУ якобы все атаки отбивают.Но сам факт упоминания этих направлений уже значит многое. В сводке генерального штаба ВСУ за 20 июня тоже рассказывается об активизации российских войск на участке Кременная – Ямполевка, то есть на Красно-Лиманском направлении. Еще один материал на эту тему выпустило немецкое издание Bild. Его автор Юлиан Репке подчеркнул, что российские войска перешли к наступательным действиям на Красно-Лиманском и Купянском направлениях.Успех ВС РФ на данных направлениях, во-первых, приблизит заветную цель – освобождение оккупированных ВСУ частей Луганской и Донецкой Народных Республик России, а во-вторых, создаст очень серьезную угрозу для Харькова и Харьковской области, что заставит украинские формирования перебрасывать туда дополнительные силы и не трогать уже находящиеся в этом регионе войска. Ведь прорыв российских войск к Харькову станет очень серьезным и в военном, и в имиджевом отношениях ударом по киевскому режиму.В сводке генерального штаба ВСУ также подчеркивается, что российские войска сегодня вели атаки в районе Орехово-Василевки на Артемовском направлении, а также на Авдеевском и на Шахтерском направлениях.