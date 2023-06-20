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Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал усиление атак ВС РФ на Купянском направлении

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал усиление атак ВС РФ на Купянском направлении

В настоящее время российская армия сделала более интенсивными атаки на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Об том заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.


По утверждению Сырского, российские войска на указанных направлениях активно проводят разведку боем, пытаются штурмовать украинские позиции. Понятно, что украинский генерал пишет о том, что ВСУ якобы все атаки отбивают.

Но сам факт упоминания этих направлений уже значит многое. В сводке генерального штаба ВСУ за 20 июня тоже рассказывается об активизации российских войск на участке Кременная – Ямполевка, то есть на Красно-Лиманском направлении. Еще один материал на эту тему выпустило немецкое издание Bild. Его автор Юлиан Репке подчеркнул, что российские войска перешли к наступательным действиям на Красно-Лиманском и Купянском направлениях.


Успех ВС РФ на данных направлениях, во-первых, приблизит заветную цель – освобождение оккупированных ВСУ частей Луганской и Донецкой Народных Республик России, а во-вторых, создаст очень серьезную угрозу для Харькова и Харьковской области, что заставит украинские формирования перебрасывать туда дополнительные силы и не трогать уже находящиеся в этом регионе войска. Ведь прорыв российских войск к Харькову станет очень серьезным и в военном, и в имиджевом отношениях ударом по киевскому режиму.

В сводке генерального штаба ВСУ также подчеркивается, что российские войска сегодня вели атаки в районе Орехово-Василевки на Артемовском направлении, а также на Авдеевском и на Шахтерском направлениях.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:06
    +4
    Надо возвращать то,что потеряли осенью и окончательно решать проблему Харькова
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:09
      +3
      Надо не просто возвращать, а решительно двигаться вперед после изматывания противника, нет у ВСУ пробивной силы для контнаступа, еще месяц-два и весь их боевой запал иссякнет, не бывает длительного подъема на фоне не удач, все равно усталость и апатия к ним на фоне ужасающих потерь придет.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 20:40
        +1
        Возвращать то набо. Не спорю. Но какой ценой. Надо беречь солдат. Уничтожать ВСУк, но без нахрапа. Других солдат и армии у нас не будет.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 20:43
          0
          Андрей Николаевич hi, а с учетом демографии и как заявил Песков провалом программы по её улучшения тут в двойне думать надо.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:17
    +2
    Это же отлично, бейте нацистов, парни.....
  3. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 20:38
    0
    На фоне постоянных провалов и неудач ВСУ на фронте, Сырского, как этнического русского могут обвинить в "зраде" и подвергнуть экстриминации. И поделом будет выруси.