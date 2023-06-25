Как погиб Русский Ахилл. Разгром турецкой армии в битве при Кайнарджи

Портрет барона Отто Ивановича Вейсмана фон Вейсенштейна. 1780-е гг. Работа неизвестного художника
Кампания 1773 года
Успехи русского оружия в Русско-турецкой войне, начавшейся в 1768 году, обеспокоили западные державы. Начались дипломатические игры. Западники оказывали давление на Москву. Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году позволил России урегулировать отношения с Австрией и Пруссией.
На фронте наступило затишье. Почти весь 1772 год и начало 1773 года прошли в мирных переговорах, которые шли в Фокшанах и Бухаресте. Австрия выступила как посредник. Но переговоры не дали положительного результата. Османская империя не желала уступать Крым. Порту подзуживала Франция. А австрийцы, не желая продвижения русских на Балканах, всячески интриговали против России.
Императрица Екатерина II требовала от армии решительных действий, форсировать Дунай, разгромить армию визиря у Шумлы. 1-я армия главнокомандующего Румянцева была доведена до 50 тыс. солдат. Из Польши приехал Суворов. 2-я армия Долгорукова защищала Крым, побережье Азовского моря и наблюдала за Очаковом.
Румянцев считал свои силы недостаточными для решительного наступления и хотел ограничиться «малой войной»: демонстрациями, набегами малых отрядов. В апреле 1773 года авангард 3-й дивизии Вейсмана взял Бадабаг и дошёл до Карасу. Затем турецкий отряд атаковал Журжу, но был разбит полковником Дурново. В мая отряд Суворова совершил успешный рейд на Туртукай.
Осада Силистрии
Удача первых боев и сравнительная пассивность противника побудили Румянцева начать более решительное наступление. 23 мая 1773 года форсировала Дунай 8-тысячная 3-я дивизия генерала Вейсмана. 27 мая (7 июня) Вейсман нанёс поражение турецкому 12-тысячному корпусу у Карасу. Турки потеряли более 1 тыс. человек и 16 пушек. 7 июня Вейсман выбил врага из урочища Гуробал, расположенного на правом берегу Дуная в 32 км ниже Силистрии по течению. Тем самым он обеспечил переправу основных сил: резервного корпуса Потёмкина и 1-й дивизии генерала Ступишина. Всего под началом Румянцева оказалось 28 тыс. солдат.
Стоит отметить, что генерал-майор, барон Отто-Адольф (Отто Иванович) Вейсман фон Вейсенштейн был одним из лучших русских полководцев этой эпохи. Родился 20 декабря 1726 года. Происходил из прибалтийских немцев. Службу он начала в 1744 году рядовым. Первый боевой опыт получил в Семилетней войне. Громил польских конфедератов и османов. Отличался неустрашимой храбростью, был любим солдатами. Получил прозвище – «Русский Ахилл».
В 1770 году отличился в битвах при Ларге и Кагуле, совершил рейд на Исакчи. В 1771 году османские войска были просто деморализованы блестящим рейдом войск Вейсмана: он прошел по Добрудже, захватив все турецкие крепости – Тульчу, Исакчу, Бабадаг и Мачин. Он навел на врага такой страх, что визирь (имевший 25 тыс. войска против 4 тыс. солдат Вейсмана) бежал к Базарджику и предложил начать мирные переговоры.
12 июня Румянцев начал наступление на Силистрию, где находился 30-тысячный гарнизон Хасана-паши. 15 июня русские вышли к крепости, и генерал Ступишин направил коменданту крепости предложение о сдаче. Турки ответили, что «русские не получат ни одного камня и ни одного гвоздя в Силистрии». 18 (29) июня Русские войска атаковали нагорный редут, прикрывавший Силистрию с юга.
Атаку возглавили Потёмкин, Вейсман и Игельстром, резервом командовал Ступишин. В ходе упорного 6-часового боя войска Потемкина и Игельстрома были отражены. Но полковник Кличка из дивизии Вейсмана в повторной атаке сумел захватить этот редут и отбил все контратаки неприятеля. В этом бою только убитыми Русская армия потеряла 488 человек, потери турок были большими.
В этот же день отряд Суворова снова разбил 4-тысячный турецкий гарнизон в Туртукае. Противник бежал, потеряв 800 убитых, 14 пушек и 35 судов.
Кайнарджи
Операцию по захвату Силистрии до конца не довели. Румянцев получил данные о большом превосходстве вражеских сил – до 90 тыс. человек. В самой Силистрии османов было больше, чем осаждающих русских. От Базарджика к Силистрии шёл 30-тысячный корпус Нуман-паши, выходя в тыл Русской армии. Румянцев отвёл войска за Дунай, в качестве арьергарда была выставлена дивизия Вейсмана (5,6 тыс. солдат при 45 пушках).
Турки расположились у Кючук-Кайнарджи, туда начал движение и бесстрашный Вейсман. Он решил ударить по врагу, несмотря на его большое превосходство в силах. В авангарде был полковник Кличка (около 1,7 тыс. солдат), за ним шли основные силы Вейсмана. Утром 22 июня (3 июля) 1773 корпус русские атаковали.
Русскому авангарду пришлось преодолеть сопротивление передовых сил противника и прокладывать дорогу через густой лес. Преодолев препятствия, авангард Клички вышел в Кучук-Кайнарджийскую долину и построился в каре. Под его прикрытием в долину вышли и остальные войска Вейсмана. Главные силы построились в узкое по фронту и длинное каре (из-за тесноты долины), встав левее передового отряда. Конница построилась на правом фланге.
Карта из статьи «Кучук-Кайнарджи» «Военная энциклопедия Сытина». СПб. 1914 год
Турки построились и пошли в наступление. Османская конница смогла опрокинуть нашу кавалерию, которая частью была рассеяна, частью отступила за авангардное каре. Турки обрушились на авангард Клички, но были отброшены и понесли большие потери от ружейно-пушечного огня.
Одновременно османская пехота атаковала главное каре. Около 10 тыс. османских солдат попытались прорвать фронтальный и левый фас каре. Но их отразили ружейным и пушечным огнем. Турки отступили и залегли, начав обстрел фронта и флангов. Вейсман набрал охотников (так тогда называли добровольцев), чтобы выбить врага, который вёл огонь по левому флангу.
Однако огромные массы турок опрокинули Русский отряд и на их плечах ворвались в каре. Вейсман лично возглавил контратаку: порядок был восстановлен, но Русский Ахилл пал. Он получил пулю в сердце и успел только сказать: «Не говорите людям!» Русские войска возглавил генерал Голицын.
Все турецкие атаки были отражены. Османы, деморализованные неудачами, не выдержали удара перешедших в атаку русских. Конница, которая перегруппировалась после первой неудачи, а затем и пехота пошли в наступление и разгромили врага. Османы бежали, их преследовали 12 верст. Пленных не брали.
Наш урон в ожесточенном бою – около 180 человек. Османов положили до 5 тыс. человек. Смерть храброго русского немца опечалила всю армию. Суворов, друживший с ним, писал:
«Вейсмана не стало, я остался один…»