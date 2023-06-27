Джон Юз и основание Донецка



Джон Юз



Джон Юз с семьей

Завод

«Село Александровка… Завод может быть поставлен не далее 1 версты от угольной копи и, независимо от 3 пластов местных руд, может быть дешево снабжаем рудами с юга и с севера… Село очень значительно и удобно для первоначального размещения рабочих. Кроме того, на первое время вместо закладки своей собственной копи завод может снабжаться углем от арендатора князя Ливена – купца Иванова по цене умеренной».

«Имею великое счастье доложить, что плавка руды в первой доменной печи начиналась благополучно вчера, двадцать первого числа, машины и все снаряды действуют превосходно».



Шихтовый пролёт на Юзовском заводе



Загрузочная площадка доменной печи на Юзовском заводе



Юзовский металлургический завод в начале XX века

Юзовка



Женская гимназия в Юзовке. Фото начала XX века



Юзовка в начале XX века



Здание банка в Юзовке

Появление на карте мира Донецка неразрывно связано с деятельностью британского предпринимателя Джона Джеймса Юза. О том, кем он был, как начинал карьеру, как оказался в Донбассе и чего достиг, стоит рассказать более детально.Родился Юз в 1814 году в городе Мертир-Тидвел, южный Уэльс, в крае, известном своими угольными шахтами. Сейчас распространено мнение, что Юз – типичный представитель буржуазии, который родился в богатой семье и никогда в своей жизни ни в чем не нуждался. В действительности все совсем наоборот.Родители Юза были настолько бедны, что не смогли дать своему сыну даже элементарное среднее образование: до конца своих дней Юз так и остался полуграмотным, не научившись даже толком писать. Любой исследователь, поставивший себе целью собрать максимум информации о Юзе, будет озадачен тем, что после него осталось крайне мало собственноручных писем или кратких заметок.Все дело в том, что уже с малых лет Юз вынужден был работать на шахте. В те времена британское законодательство (как, впрочем, и законы большинства остальных стран) ничем не ограничивали детский труд, а для владельцев предприятий он был выгоден, так как детям можно было платить гораздо меньше, чем взрослым. Впрочем, вскоре отец Юза забрал сына обучаться кузнечному делу.Целеустремленный, честолюбивый, упрямый Юз медленно, но упорно продвигался по карьерной лестнице. В 28 лет он стал владельцем судостроительной верфи, а в 36 лет приобрел литейный завод в Ньюпорте.В 1850-е годы он – инженер на Мильвольском железопрокатном заводе, а с 1860 года – его директор. К 1869 году, когда будет заключен контракт с российским правительством, Юз был успешным и далеко не бедным бизнесменом.В качестве директора Мильвольского завода Юз усовершенствовал лафеты для дальнобойных тяжелых орудий, а также много внимания уделял повышению прочности стали для обшивки кораблей. Именно этим он и заинтересовал правительство Александра II, которое в те годы искало заводы-изготовители в Западной Европе, производящие наиболее прочную сталь. В ходе испытаний царские чиновники пришли к выводу, что самая прочная сталь изготовляется на заводе Юза. Так Юз получил от российского правительства первый заказ.После заключения весьма выгодного для себя контракта Юз с семьей переезжает в Россию и покупает земли в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии у местного помещика Кочубея. С землей Кочубей уступил Юзу и концессию на строительство завода. 18 апреля 1869 года с Комитетом министров был заключен «Договор на образование Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств и общества железнодорожной ветки от Харьковско-Азовской линии». На приобретенных землях в том же году начинается строительство чугунолитейного завода, который, по условиям контракта, должен будет выплавлять рельсы для российских железных дорог.Место для строительства нового завода было выбрано не случайно. Юз подробно изучил месторождения полезных ископаемых и пришел к выводу, что более удачного места, чем рядом с селом Александровка на берегу реки Кальмиус, не найти. Подобного мнения придерживались и российские горные инженеры. Так, горный инженер Мевиус писал:Необходимое для постройки завода оборудование, а также квалифицированных специалистов Юз взял с собой из Англии. По условиям контракта, производство должно было начаться уже спустя 9 месяцев, однако в эти сроки уложиться не удалось. Лишь в апреле 1871 года было завершено сооружение доменной печи. Юз писал в Петербург министру финансов:Однако вскоре выяснилось, что при строительстве были допущены серьезные ошибки. В правительстве зазвучали требования закрыть убыточный завод, но Юз с трудом смог убедить не делать этого. Доменную печь стали переделывать, что заняло еще несколько месяцев.В итоге лишь в январе 1872 года, спустя два года после предусмотренных контрактом сроков, была выпущена первая качественная партия чугуна. А в следующем году, помимо выплавки чугуна, были налажены также производство железа и прокат рельсов.По состоянию на 1871 год у Юза работало 450 человек, в основном это были как местные жители, так и вчерашние крестьяне из центральных губерний империи. Среди администрации и инженеров было много приехавших с Юзом англичан.В 1874 году на заводе трудилось уже 1 806 рабочих, спустя еще несколько лет их станет 2 500 человек. В 1876 году, когда была задута вторая доменная печь, выплавка чугуна превысила 1 млн пудов в год. По производству металла завод занял первое место в России.С 1879 года завод Юза начал производство стали, а в следующем году – огнеупорного кирпича. И это было уже внушительным достижением, ведь всего несколько лет назад огнеупорный кирпич приходилось везти из далекой Британии. Что касается выплавки чугуна, то она продолжала расти и к 1890 году достигла 5 млн пудов в год.Джон Юз продолжал руководить заводом до своих последних дней. В 1889 году во время поездки в Петербург он скончался в возрасте 75 лет. К моменту его смерти основанный им завод уже был индустриальным гигантом, дело промышленника продолжили его наследники. И, что не менее важно, в окрестностях завода ускоренными темпами рос поселок, вскоре переросший в полноценный город.На месте построенного завода сразу же возник поселок, в честь своего основателя названный Юзовкой. Как уже упоминалось, Юзовка была основана отнюдь не в пустынной степи, в ее окрестностях существовало несколько сел, крупнейшим из которых была Александровка. И тем не менее именно Юзовке суждено было спустя несколько десятилетий перерасти в город Донецк.Заказы завода росли, расширялось производство, а вместе с ним ускоренными темпами рос и сам поселок. Если в 1870 году в Юзовке жили 164 человека, то в 1874 – уже 1 500 человек, в 1884 году – 5 500, а в 1897 – 29 000.Разрастаясь, Юзовка поглотила все окрестные деревеньки. Уже в начале 1890-х годов это был полноценный город, население которого было выше, чем в большинстве других городов Донбасса, однако статус города Юзовка получит лишь летом 1917 года, когда ее население будет составлять уже 54 000 человек.Как видим, будущий Донецк развивался не благодаря правительству, а вопреки ему. С самого начала существования этого города все было против него – и власти, и обстоятельства. Однако, несмотря ни на что, город не только продолжал свое существование, но и развивался ускоренными темпами, население его росло с каждым годом, а количество промышленных предприятий увеличивалось.В городе открывались школы, гостиницы, появился банк. Спортивные команды Юзовки, например футбольная, уже в первое десятилетие XX века одерживали победы над командами из Харькова, Одессы, Ростова и других городов.Несомненно и то, что жизнь первых поселенцев Юзовки была не из легких. На заводе рабочая смена длилась 12–15 часов, отсутствовала безопасность труда, частыми были несчастные случаи, уровень медицины находился на самом примитивном уровне. Поэтому довольно часто, когда травмированного шахтера или металлурга еще можно было спасти, он умирал из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи.И тем не менее даже в таких условиях город развивался, из него не только почти никто не уезжал, напротив, с каждым годом прибывало все больше новых переселенцев. Многие приезжали сюда, планируя лишь временно жить и работать в Донбассе. Однако большинство этих людей, заработав денег, принимали решение оставаться здесь и дальше, Донбасс быстро превращался для них во вторую родину, которую они уже не покидали.Все это как минимум вызывает восхищение у нас, прямых потомков этих несгибаемых людей!