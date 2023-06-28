«Война братьев»: австро-прусская война 1866 года и отношение к ней немецкого общества

«В современной Германии ее называют Немецкой войной (Deutscher Krieg) – термин, который представляется и нам наиболее подходящим. Широко распространенным является также понятие «война братьев» (Bruderkrieg), подчеркивающее общую национальную идентичность основных антагонистов. В отличие от русского понятия «братоубийственная война», немецкий термин «война братьев» не имеет столь ярко выраженной негативной коннотации [1]»,

Герцогства Шлезвинг и Гольштейн как яблоко раздора между Пруссией и Австрией

«Бисмарк уже давно считал Австрию главной противницей Пруссии; но из этого еще не вытекала со всей неизбежностью война. Глава прусского правительства был готов пойти на сотрудничество с Веной – естественно, на прусских условиях. Политический талант Бисмарка заключался не в том, что он умел придумывать и воплощать в жизнь сложные многоходовые комбинации. Бисмарк, как никто другой, прекрасно понимал, что «многоходовки» прекрасно выглядят на страницах художественной литературы, но не в реальном мире. В реальности между собой взаимодействует множество факторов, и чем сложнее план, тем более хрупким он оказывается, тем меньше шансов он имеет на успех. Политический талант Бисмарка заключался в том, что он умел просчитывать разные варианты развития ситуации и держать открытыми несколько альтернативных путей. Это давало ему возможность видеть и использовать неожиданно возникавшие шансы, не замыкаясь в рамках изначально установленного плана [4]»,

Восприятие немецким обществом возможной войны между немецкими державами

Изменение общественного мнения после окончания войны

«результатом для Австрии стало заключение самого, пожалуй, великодушного мира из всех, что заключались между победителями и побежденными: никаких уступок территорий, никаких контрибуций, немедленный возврат военнопленных, немедленный уход из всех оккупированных территорий. Настоять на таком мире стоило Бисмарку немалых пререканий с его королем, которые привели его на грань самоубийства. Не менее великодушными были мирные договоры с южно-немецкими государствами, которые все сражались на стороне Австрии против Пруссии и проиграли: им тоже не пришлось (за одним незначительным исключением в Гессен-Дармштадте) ни отдавать территории, ни платить контрибуции, и они тоже остались неоккупированными. От них потребовали только военного союза с Пруссией – и он был с легкостью одобрен [9]».

«Я склоняюсь перед гением Бисмарка. <...> Я простил этому человеку все, что он делал раньше. <...> Мог ли я поверить еще девять недель назад, что буду петь дифирамбы Бисмарку?[1]»

«после завершения войны 1866 г. содержание понятия «война братьев» стало более монолитным: оно выражало определенное сожаление по поводу конфликта «родственных» государств, но не осуждение его инициатора. Именно этот термин стал частью нового германского националистического дискурса [1]».

[1]. Власов Н. А. Австро-прусская война 1866 г. как гражданская: взгляд современников // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2022. – Т. 27, № 4. – С. 38–47. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2022.4.4.

[2]. История Германии : учебное пособие: в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча, | Ю. В. Галактионова I – М.: КДУ, 2008. Т. 1. С древнейших времен до создания Германской империи.

[3]. Власов Н. А. Бисмарк. «Железный канцлер». – М.: Яуза-каталог, Якорь, 2018.

[4]. Власов Н. А. Отто фон Бисмарк. Путь к вершинам власти. – СПб.: «Евразия», 2019.

[5]. Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes. Abt. III. 1850–1866. Bd. 4. Vom Frankfurter Fürstentag bis zur Auflösung des Deutschen Bundes 1863–1866. Berlin, Boston, Walter de Gruyter GmbH, 2017. 1153 S.

[6]. Рагозин Г. С. Австро-прусский дуализм в Германии, 1763–1866 гг.: идеологический аспект. Диссертация кандидата исторических наук (07.00.03). Архангельск, 2018.

[7]. Власов Н. А. Кайзер Вильгельм I. ‒ СПб.: Евразия, 2022.

[8]. Власов Н. А. Гельмут фон Мольтке. Отец современной войны. – СПб.: Наука, 2018.

[9]. Хаффнер Себастьян. Пруссия без легенд / Preußen ohne Legende, Hamburg, 1979.