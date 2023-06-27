«Можно размещать даже на небольших катерах»: Разработчик сообщил об успешных испытаниях малогабаритной торпеды УМТ

Новейшая российская малогабаритная торпеда УМТ продолжает проходить испытания, подтверждая заложенные в не характеристики. Об этом сообщил представитель концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" Михаил Кеттуев.
Разработанная концерном новая торпеда успешно проходит испытания, сроки окончания которых не называются. Отмечается, что УМТ имеет меньший калибр, чем стандартные торпеды, поэтому способна размещаться на сравнительно малых носителях, в роли которых могут выступать даже гражданские суда. Для этого торпеда имеет специальный пусковой контейнер и специальный пульт.
УМТ можно размещать как на катерах, вертолетах, беспилотниках, так и на необорудованных судах, для чего торпеда может продаваться в комплекте с пусковой установкой и пультом ввода данных для организации стрельбы
- приводит ТАСС слова Кеттуева.
Представитель концерна уточнил, что УМТ имеет калибр 220 мм при длине 2 метра. При этом торпеда несет 35 кг взрывчатого вещества и способна поразить цель на дальности до 7 км и глубине до 450 метров. Скорость - 27 узлов.
Важно отметить, что концерн "Гидроприбор" освоил новый калибр: данная малоразмерная торпеда сейчас проходит испытания, они идут удачно
- добавил он.
Торпеду впервые представили в рамках военно-морского салона "МВМС-2023" в Кронштадте, который прошел в период 21 - 25 июня в туристическом кластере "Остров фортов".