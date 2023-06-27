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«Можно размещать даже на небольших катерах»: Разработчик сообщил об успешных испытаниях малогабаритной торпеды УМТ

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«Можно размещать даже на небольших катерах»: Разработчик сообщил об успешных испытаниях малогабаритной торпеды УМТ

Новейшая российская малогабаритная торпеда УМТ продолжает проходить испытания, подтверждая заложенные в не характеристики. Об этом сообщил представитель концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" Михаил Кеттуев.


Разработанная концерном новая торпеда успешно проходит испытания, сроки окончания которых не называются. Отмечается, что УМТ имеет меньший калибр, чем стандартные торпеды, поэтому способна размещаться на сравнительно малых носителях, в роли которых могут выступать даже гражданские суда. Для этого торпеда имеет специальный пусковой контейнер и специальный пульт.

УМТ можно размещать как на катерах, вертолетах, беспилотниках, так и на необорудованных судах, для чего торпеда может продаваться в комплекте с пусковой установкой и пультом ввода данных для организации стрельбы

- приводит ТАСС слова Кеттуева.

Представитель концерна уточнил, что УМТ имеет калибр 220 мм при длине 2 метра. При этом торпеда несет 35 кг взрывчатого вещества и способна поразить цель на дальности до 7 км и глубине до 450 метров. Скорость - 27 узлов.

Важно отметить, что концерн "Гидроприбор" освоил новый калибр: данная малоразмерная торпеда сейчас проходит испытания, они идут удачно

- добавил он.

Торпеду впервые представили в рамках военно-морского салона "МВМС-2023" в Кронштадте, который прошел в период 21 - 25 июня в туристическом кластере "Остров фортов".
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9 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 07:58
    0
    Давайте теперь каждую неделю писать мало информативные статьи об этой торпеде
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 09:03
      +1
      Цитата: Читателль 2013
      Давайте теперь каждую неделю писать мало информативные статьи об этой торпеде

      Вот я впервые узнал об этой торпеде именно из этой статьи, и с учётом приведённых параметров статья для меня сверхинформативная.
      Правда назначение торпеды, при таких скромных, особенно по скорости, параметрах туманно, лично для меня.
  2. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:07
    +1
    Стабилизаторы улыбнули. Или это - макет макета? Как она управляется?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:16
      0
      Действительно...Может у неё "сопло" чуток подвижное? Видно, что оболочка винта не скреплена жёстко со стабилизаторами. winked
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:08
    0
    Теперь под неё беспилотник особый, можно подводный, вот будет опасный комплекс!
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 08:11
    -1
    Можно размещать даже на небольших катерах

    Прекрасно, что эти торпеды можно размещать на катерах и маломерных судах. Но это не решает проблемы защиты нашего флота от атакующих морских беспилотников и брандеров.
    Как показали последние события на Черном море, где наши разведчики едва отбились от брандеров бандерлогов, маломерные суда не смогут нести длительное боевое дежурство по охране наших разведчиков в Черном море, и, тем более, в дальней морской зоне. Отсюда и вопрос: какого основное предназначение данных малых торпед, если ими будут комплектоваться катера и иные маломерные суда?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:21
      0
      так и на необорудованных судах
      Можно поставить на любой лошкомойке - и готов миноносец ! wink
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 08:32
      0
      Эта торпеда будет получше любого брандера. И носитель любой
  5. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 08:27
    0
    Вот только кроме торпеды на корабле должен быть хороший гак