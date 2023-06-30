Депутаты белорусского парламента приняли законопроект о присоединении республики к договорам в рамках ШОС

Договоры ШОС, указанные в законопроекте охватывают широкий спектр отношений на межгосударственном уровне с целью поддержания сотрудничества всех государств-членов ШОС

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь (РБ) приняла законопроект, предусматривающий присоединение страны к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий проект закона был внесён в белорусский законодательный орган Советом Министров по поручению президента Александра Лукашенко.Как отметил глава комиссии по международным делам Андрей Савиных, подготовка данного документа направлена на ускорение процесса вступления Белоруссии в вышеупомянутую международную организацию.– следует из пояснительной записки к документу.Под этими договорами подразумевается сотрудничество государств-членов ШОС по целому ряду направлений, а именно: выработка согласованной стратегии и мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков (психотропные вещества и их прекурсоры), создание правовых основ для проведения совместных мероприятий антитеррористической направленности, сотрудничество в сфере международной и информационной безопасности, налаживание взаимодействия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимопомощи в таможенных делах, обеспечения безопасности на приграничных территориях, обмене опытом в сфере образования наряду с рядом других значимых вопросов.Так, процесс получения Минском статуса страны-члена организации позволит присоединиться ему к 22 международным договорам с 7 поправками к ним. Среди остальных стран-участниц данных договоров – Индия, Китай, Пакистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.О скором членстве Беларуси в ШОС высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва предпринимает всех необходимые шаги в этом направлении.