Почему финансы Ливана стали объектом пристального внимания США?

В мае на Военном Обозрении вышел материал О растущих рисках кризиса в Ливане, где по возможности подробно разбирались не только причины и предпосылки очередной, хоть и действительно серьёзной, кризисной ситуации в этой стране, но и то, как это может отразиться на всех её соседях, а также то, какую роль играет Ливан в нынешней американской политике США в регионе.
В США ливанские проблемы мониторят очень плотно, и не столько из-за самого факта связанности части ливанской экономики с движением Хизбалла, Ираном, сколько из-за качества такого взаимодействия. Что в предыдущей концепции «Большого Ближнего Востока», что в новой программе «Индо-авраамического полюса» или «расширенного I2U2» одной из приоритетных задач является контроль над долларовой массой, которая обращается внутри всего региона.
Для Вашингтона действия по решению этой задачи долгое время представляли собой иллюстрацию крылатого выражения «Сизифов труд». Не вливать деньги вообще в экономику Ливана или Ирака было невозможно, поскольку это породило бы коллапс торговли, но и вливание средств означало всё равно, что подкладывать купюры в термитник — они там мгновенно стачивались, растворялись и возникали зачастую в рамках иранских торговых схем. Да и не только иранских.
Чуть больше месяца прошло от признания в начале мая идей «расширенного I2U2» в качестве официальной рабочей концепции, и уже в конце июня выходит подробнейший доклад-исследование за авторством С. Аззи и Х. Гаддар «Денежный заговор. Как Хизбалла извлекает выгоду из кризиса в Ливане».
Исследования подобного рода проводились и раньше, а ещё больше проводилось негласных мероприятий по выявлению и контролю таких каналов, в том числе в координации с Израилем, который разными способами вообще глубоко интегрирован в ливанский банковский сектор. Тем не менее, пожалуй, впервые авторы доклада копнули настолько глубоко. И это вышло в публичную (хоть и экспертную) плоскость.
Когда речь идёт о ближневосточной экономике и т.н. «серых схемах», аналитики в основном делали и делают акценты на такой традиционной системе расчётов, как «Хавала». По сути дела, это общее название условно аккредитивной системы, берущей начало где-то в седой древности, когда в одно место приносятся деньги или некая ценность, а в другом по распоряжению оператора аналог выдаётся определённому лицу. В эпоху интернета, мобильной и спутниковой связи (что на Ближнем Востоке не лишнее) процесс упростился донельзя.
Но Хавала это не просто система денежных переводов, это ещё и товарные зачёты, бартер, неформальная клиринговая палата, где доллар и евро циркулируют между местными валютами, а ещё сфера, где, как в ломбардах, аккумулируется золото.
В России аналогов такой системы нет, и ближайшим сравнением было нечто среднее между ломбардом, обменным пунктом, сберкассой и переводным терминалом с собственным депозитарием. Это в своей основе совершенно легальный бизнес, обычно оформляемый как обменник, меновая контора, но что в этом бизнесе так напрягало и напрягает годами американцев? Возможность формировать долларовые депозиты, то есть аккумулировать долларовую наличность. Даже не столько возможность самих переводов как таковых.
С одной стороны, участие таких организаций в процессе торговли и денежного обращения на Ближнем Востоке имеет объективные причины. Подобные конторы обслуживают базары, посёлки и городки, куда крупные операторы либо не дошли, либо откуда наоборот ушли по причине банальной опасности работы или слабого оборота. С другой стороны, на выходе такая «микрофинансовая организация» имеет обезличенную долларовую массу, и вот тут обычно у американских исследователей возникали некоторые пробелы в их исследованиях.
Дело в том, что для функционирования торговли и денежного обмена требуется, чтобы эта денежная масса имела возможность не только передвигаться по региону, но и взаимосвязанно накапливаться в нескольких местах одновременно.
Понятно, что существуют каналы движения в физическом виде, через официальные границы или белые пятна в них, и их американские институты пытались оценить, но всё «на себе» не унесёшь и не увезёшь. Да и весьма накладно, если операции в торговле идут на некрупные суммы, перевозить их через 500-1500 км. Это не означает, что так не делают — делают, и ещё как, просто для других задач. На одних таких каналах торговую систему не обеспечить.
Поэтому помимо классической Хавалы на Ближнем Востоке сформировалась во многом уникальная сеть электронных денежных переводов, с точки зрения идеи подобной нашей «Золотой Короне», но опять-таки с весьма расширенным функционалом и своим колоритом, а ещё у этой системы имеется основа, которая не то что не арабская, а собственно американская — Western Union.
Через Вестерн в регионе закрывают небольшие по объёму сделки, отправляют наличность, получают, сама система находится в кооперации и координации с аналогичными платёжными системами на местах, поскольку уже местные системы переводов входят в пул официальных агентов.
Выглядит это примерно следующим образом. На уровне обменных пунктов, которые обслуживают местные рынки и посёлки, двигаются практически обезличенные деньги. Требований, подобных тем, что приняты в классической банковской системе на нижнем и среднем уровне торговли, в регионе нет. Поэтому внутри региона между местными системами платежей вам закроют сделку или перевод без вопросов.
Если необходимо принять оплату или сделать оплату за товар, в ЕС или США, то вы у определённого оператора (агента) через ряд транзакций аккумулируете необходимую сумму или даже просто, если позволяет ситуация, вносите из разных стран средства на определённые счета через тот же самый Вестерн, затем юр. лицо вне санкционного поля спокойно переводит оплату через СВИФТ с официального счёта, причём зачастую платежом, «за третьих лиц».
У этой системы есть минусы — это банально дороже традиционного банкинга, на крупных сделках это вполне ощутимо (до 2 % комиссии на каждом этапе). Для крупных товарных партий, уж тем более сырьевых товаров в значительном объёме, такая система не подойдёт — за корабельную поставку так не расплатиться. Однако плюсом для массы региональных игроков является то, что сам процесс сбора таких «депозитов» для финансового мониторинга США обезличен и совершенно не прозрачен, как и назначение сделок внутри регионов.
Фин. мониториг США видит «вершки» — переводы через корр. счета или внутри Вестерн, но почти не видит «корешки» — то, откуда эта денежная масса берётся, и её движение вне корр. счетов. Если внутри собственно банковской системы ещё можно пользоваться информацией, то изнутри таких платёжных систем её зачастую невозможно добыть.
Такая модель обеспечивает массу операций на уровне посёлков и городков. Дождь капает по капле, а в итоге превращается в ручей. Со временем местные игроки, которые далеко не всегда настроены благожелательно к планам США, научились эти ручьи отводить в нужном направлении. А кто для США в регионе главный противник и игрок такого рода? Хизбалла и Иран.
Чем ещё хороша американская система платежей в местных условиях? Там всегда есть наличные средства. Если в одном месте депозитарий больше, чем в другом, то эта проблема решается за счёт американских же резервов, ведь Вестерн всегда имеет нужный объём наличности. Плавать между санкционными струями и ограничениями Минфина США в этом регионе научились давно, а главное, за американский же счёт.
Убрать из региона систему переводов США не могут, поскольку тогда лишатся и доходов, и хотя бы внешней видимости контроля, а также получат максимально возможный негатив и разрыв товарных цепочек по импорту-экспорту, что критически скажется на самых проблемных направлениях. По сути дела, Вестерн и региональные операторы – агенты — это и есть та самая настоящая «экосистема», о которой у нас так любят говорить на разных форумах.
В плане ливанских реалий кризис 2020 г. привёл к тому, что уже сам Банк Ливана вынужден обращаться к местным банкам, которые включены в такую систему «депозитарий-денежные переводы», за долларовой ликвидностью — в кризис он её фактически лишился. У системы «внизу» оказалось не только больше ликвидности, но ещё и источник её восполнения.
Но решить этот вопрос стоит в местных условиях довольно дорого, поскольку построенная модель «конфессионализма» и распределения мест в вертикали исполнительной власти такова, что за одними представителями закрепляются конкретные отрасли, за другими другие и т. д. Средства подрядов растекаются по «своим» каналам, а потом снова собираются в депозитариях и мини-банках, наполняя подконтрольные банковские организации и «системы переводов» и обменных пунктов.
Ряд экспертов уже давно предлагают решить эту базовую проблему через изменение конституционной модели — от конфессиональной к территориальной, однако тут вступает в силу фактор той самой Хизбаллы, которая вместе с союзниками («Амаль») контролирует и так часть территорий юга, где у движения вообще своя система местного банкинга, свой обменный курс к золоту, свои депозитарии и обменные пункты, даже свои банкоматы.
В такой модели любое внешнее вливание в устойчивость центральной банковской системы обернётся (и оборачивается) тем, что «термиты» выведут это через подряды и кредиты «в кэш». Центр будет терять контроль над бюджетной системой, возвращать депозиты обратно за серьёзные уступки и компенсации, но торговля «на низах» останется относительно устойчивой, тем более что обеспечивается ликвидностью того же монструозного Вестерн Юнион.
Здесь лежит ответ на парадоксальный вопрос: «Как при практически коллапсирующей официальной банковской системе и еле дышащей системе бюджетной торговля Ливана между странами и внутри государства остаётся в живом состоянии?». Впрочем, это касается не только Ливана. Все эти процессы ещё больше усилились после того, как в результате банковского кризиса в 2020 г. почти шестьдесят банков просто разорились, здесь такая платежная система даже сработала как страховочный трос.
Было очень интересно наблюдать за тем, как американская аналитика, формируя подходы к финансированию своих идей на Ближнем Востоке, в плане кого ограничить, а кого усилить, постепенно «выходит сама на себя». Ведь основа устойчивости противников США не в последнюю очередь лежит в способности аккумулировать и направлять долларовую массу, но одним из её источников и одной из важных опор для этого являются платёжные институты самих США.
Трогать тему «систем денежных переводов» до последнего времени американская экспертиза по-настоящему не решалась. Исследования в основном касались именно «чёрного рынка», который действительно существует, и не только применительно к США. В той же Европе нелегалы, которые не могут пользоваться системой переводов Вестерн или европейской СЕРА, переводят через аналоги Хавала. Но в данном случае авторы доклада решили не просто «тронуть» вопрос, а разобрать его на примере Ливана буквально по запчастям.
Что же произошло, если в докладе уже открытым текстом говорится, что 50 % рынка переводов — это агенты Вестерн Юнион, а семьи, контролирующие их, имеют прямые связи в Министерстве финансов США? Только то, что за проблему решили взяться основательно и по-настоящему. Не первый кризис протекает в Ливане, не является секретом и глубокая интеграция ливанских миллиардеров в американский истеблишмент, но взяться за платёжные системы, которые являются если не венами, то капиллярами денежно-кредитной системы США в регионах, решили впервые.
При этом в исследовании в глаза бросается такой момент, как описание теневого оборота долларовой наличности по линии Ирак – Ливан. Сделано это довольно своеобразно. В докладе вся платёжная система Ливана разбирается в деталях, в персоналиях, долях, с конкретными оборотами, с привлечением данных от хакерских групп, которые вскрыли сервера ряда финансовых организаций и нашли там иранские счета.
Но в части, посвящённой связям с Ираком, акценты делаются только на таком канале, как перевозка наличности туристами, дескать, очень уж дешёвые туры сейчас из Ирака в Ливан, с возможностью провоза 7 тыс. долл. наличными. Крупные суммы из Ирака в Ливан курьерами так не повезут, а мелкие и так перегонят через платёжные системы. Такая аккуратность — это не следствие неинформированности, а мягкий намёк Багдаду. При этом в докладе не затрагиваются связи в Иордании, ОАЭ, Кувейте и даже в Йемене. А почему, собственно?
Именно потому, что данную работу следует рассматривать не просто как очередное исследование «по теме», а именно в рамках большого концептуального проекта, который США очень активно разворачивают между Израилем, Индией и арабскими странами. Иранская торговая система, которая занимает немалую часть региона и абсорбирует долларовую массу, должна быть из проекта исключена, как и её союзник Сирия. Израиль, как и Ливан, являются составными частями этой концептуальной конструкции, и движение Хизбалла должно быть максимально стеснено в средствах, уж коли не получается его убрать с дороги физически.
Йемен не фигурирует в докладе, поскольку это болевая точка Саудовской Аравии, и вскрывать там подобные схемы в условиях нынешних отношений США и Эр-Рияда излишне — это дело тонких и длительных переговоров. С Ираком ситуация тоже непростая. С одной стороны, США без участия Багдада заключили Меморандум о взаимопонимании между военными США и Иракского Курдистана, к которому, как считается, есть некие закрытые протоколы о поставках вооружений.
С другой стороны, США имеют влияние на давний спор Багдада и Эрбиля по поставкам нефти (Киркук – Джейхан), которые в марте были приостановлены по решению Международного арбитражного суда в Париже на жалобу центрального правительства Ирака. Сократили США и прямые долларовые вливания в иракскую банковскую систему в прошлом году. Поэтому доклад так беспощаден к ливанской финансовой системе в плане взаимодействия с Хизбаллой, но обходит углы относительно аналогичных вопросов по периметру. Для Ирака предусмотрена программа инвестиций, и там должны правильно оценить исследование по Ливану. Багдад сегодня США правой рукой сжимают, левой гладят.
Также становится понятно, почему из исследования по Ливану выпала вообще Северная Африка, с которой Бейрут торгует очень активно как своеобразный «хаб». Северная Африка — сфера Европейского союза и в общую концепцию Третьего полюса не входит. США не зря вообще устранились от решения финансового кризиса в Тунисе, предоставив именно европейцам разрабатывать программу поддержки этой страны. К чему, кстати, последние оказались явно не готовы.
Аналогично в рамках определённой модели следует рассматривать и целую главу, которая посвящена тому, как якобы движение Хизбалла занимается поставкой наркотических стимуляторов в ближневосточный регион, в частности крупных партий каптагона. Дело в том, что каптагон — это не просто американский почерк, это почти подпись.
Во время сирийской войны именно лагеря США для подготовки антиправительственных отрядов стали каналами для сбыта каптагона, он изымался у ИГИЛ, да и на Украине применялся и применяется. То, что в докладе «стрелки» переводятся на Хизбаллу, которая с потребителями этого наркотического стимулятора воевала в Сирии, означает, что авторы доклада как минимум находятся в координации со структурами ЦРУ, которые это направление курируют.
Также это означает, что тезисы при озвучивании в комитетах Конгресса избавляют разведструктуры США от необходимости ответов на неприятные вопросы, зато это отличный повод привлечь сюда внимание самых разных контрольных ведомств США, не только Мин. финансов.
Компоновка доклада, уровень его проработки и время выхода показывают, что на примере Ливана и на основе ливанских «болевых точек» США наконец-то решились навести порядок в системе долларового обращения на Ближнем Востоке. Хоть доклад и посвящён, на первый взгляд, Хизбалле, а по сути он описывает общую проблему. В исследовании грамотно учтены все актуальные для США региональные переговорные болевые точки, оно скоординировано по подаче между ведомствами.
Смогут ли в Вашингтоне найти подход к тому, чтобы интегрировать платёжные системы и региональные денежные переводы таким образом, чтобы «окрасить» долларовые депозиты и переводы, сегодня сказать сложно. Это задача максимальной сложности, которая потребует совершенно иного уровня координации регулирующих органов и финансовых институтов в США и в регионе. Однако уже то, что такая задача сформулирована и поставлена, означает, что к реализации проекта «расширенного I2U2» США подходят со всей серьёзностью. И поскольку теперь ливанскую финансовую систему будут довольно жёстко ограничивать, то и новости из этой страны мы ещё услышим не раз.
*С исследованием С. Аззи и Х. Гаддар можно ознакомиться по ссылке: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/cash-cabal-how-hezbollah-profits-lebanons-financial-crisis