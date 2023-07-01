Военное обозрение
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Историк: Для России военные мятежи нехарактерны

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Историк: Для России военные мятежи нехарактерны

Военные восстания и мятежи, организованные армией, в истории России случались крайне редко, в отличие от крестьянских бунтов. Такие случаи можно сосчитать по пальцам, считает историк Сергей Шумаков.


Для начала следует определить, что военным мятежом считается восстание частей регулярной армии, организованное и управляемое высшим офицерским составом, с целью свержения существующей власти.

Таковыми не являются стрелецкие бунты конца семнадцатого столетия, в ходе которых стрельцы выступали лишь инструментом борьбы за престол старшей сестры Петра Первого царевны Софьи, как и дворцовые перевороты 18 века. В результате последних гвардейские полки только сменяли одного монарха на другого, что назвать организованным военным мятежом нельзя.

Первым событием в истории России, которое следует считать военным мятежом, является произошедшее 14 (26) декабря 1825 года восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Этот случай широко известен, наиболее полное описание данного события можно прочитать в двухтомной монографии Милицы Нечкиной «Движение декабристов», изданной в 1955 году.

Главной особенностью декабристского восстания было то, что солдат их командиры использовали для участия в мятеже, что называется, в темную. Следует обратить внимание не только на то, что происходило на Сенатской площади, но и на организованное Южным обществом восстание Черниговского полка, расквартированного в те времена в Киевской губернии, об этих событиях подробно рассказано в монографии Нечкиной.



Второй в истории России военный мятеж произошел 93 года спустя в керенские времена. Следует знать, что после Февральской революции 1917 года первым военным министром Временного правительства стал отставной прапорщик Екатеринославского гренадерского полка, глава партии Октябристов, в прошлом неоднократно бывший председателем Государственной Думы, Александр Иванович Гучков.

Зная состояние армии и настроения солдат, Гучков все два месяца своего министерства под разными предлогами, вопреки требованиям союзников, откладывал наступление российских войск на фронтах Первой мировой войны. Но долго такое продолжаться не могло. Усилиями британского посла в России Джорджа Бьюкенена и посла Франции Мориса Палеолога 5 мая 1917 года военным министром Временного правительства стал бывший министр юстиции Александр Федорович Керенский.



По инициативе нового военного министра российская армия начала 17 мая наступление и к 1 июля войска Юго-Западного фронта добились успехов, сопоставимых с теми, которых этот же фронт достиг за год до этого. Наибольшего прорыва достигла 8-я армия под командованием генерал-лейтенанта Лавра Корнилова, который после этого был произведен в звание полного генерала и вскоре стал командующим всем Юго-Западным фронтом.



Однако в результате последовавшего контрнаступления австро-германских войск Юго-Западный фронт, испытывавший на тот момент острый недостаток в снарядах, был вынужден отступить на большее расстояние, чем ранее продвинулся. Количество попавших в плен русских солдат тогда превысило количество убитых и достигло 42 000 человек, из которых 655 были офицерами.

Тогда Корнилов обвинил в умышленной недопоставке снарядов генерала Алексея Алексеевича Брусилова, ставшего Верховным главнокомандующим незадолго до начала наступления. По этому поводу Корнилов лично обратился к Керенскому, который на тот момент уже возглавлял Временное правительство. Результатом этой интриги стала отставка Брусилова, на его место был назначен Корнилов.

Став Верховным главнокомандующим, Корнилов начал убеждать Керенского упразднить в войсках Солдатские комитеты и отменить все демократические преобразования, введенные в армии после Февральской революции. Глава Временного правительства согласился с предложениями Корнилова и даже восстановил смертную казнь в войсках, которую сам же отменил еще в должности министра юстиции. После этого Корнилов начал жестко наводить дисциплину в армии, широко применяя подписанный Керенским указ.

Керенский, обеспокоенный широкими репрессиями Корнилова, отправил в ставку Верховного главнокомандующего обер-прокурора Святейшего Синода Владимира Николаевича Львова. Однако, вопреки заданию Керенского, Львов стал убеждать Корнилова, что мероприятия по укреплению дисциплины в армии следует распространить и на гражданское общество, разгромив всяческие Советы, действующие параллельно органам власти Временного правительства.

Прибывший в Ставку из Лондона с британской военной миссией бывший депутат Государственной Думы, лейтенант Королевской армии Великобритании Алексей Федорович Аладьин стал убеждать Корнилова, что британцы смотрят положительно на то, что если Корнилов войдет в Петроград и силой разгонит Советы.

Корнилов утром 3 августа на личном поезде прибыл в Петроград, чтобы встретиться с Керенским и заручиться его согласием на разгром Советов, которое он и получил от главы Временного правительства. После этого генерал отправился в Москву, где на неформальном совещании всех политических сил озвучил свои планы. Выступление Керенского раскололо российское общество на его горячих сторонников и непримиримых противников.

После этого Корнилов практически открыто начал готовить военный поход на Петроград. Керенский, опасаясь, что вместе с Советами Корнилов восстанет и против него, начал искать способы этому противодействовать. За помощью глава Временного правительства обратился к тем же Советам и большевикам, которые в то время находились в подполье после обвинения в шпионаже в пользу немцев.

Как только войска Корнилова выдвинулись на Петроград, генерала объявили вне закона, а выпущенный из Крестов Троцкий приступил к формированию отрядов Красной гвардии, которые получили в руки оружие. Впрочем, воевать с корниловцами красногвардейцам почти не пришлось. Поезда с войсками Корнилова были остановлены до прибытия в Петроград, на станциях солдат уже встречали большевистские агитаторы.



Большевики сумели спровадить на Дон казаков, а остальных солдат вообще перетянули на свою сторону. Те арестовали офицеров и передали их красногвардейцам, а затем был арестован и Корнилов вместе с другими командирами. Однако, 20 ноября 1917 года по распоряжению главнокомандующего генерала Духонина все они были освобождены. Оказавшись на свободе, генералы и офицеры перебрались на Дон, где создали добровольческую армию, которую возглавил Корнилов. Погиб он 13 апреля 1918 года при штурме Екатеринодара.

Следующим военным мятежом стал случившийся уже при Советской власти мятеж командующего Восточным фронтом Муравьева.

Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Восстание_декабристов#/media
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12 комментариев
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  1. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:28
    +4
    Автор пишет:
    Для России военные мятежи нехарактерны

    и тут же приводит достаточное число мятежей в истории России. sad

    Мятежи и перевороты характерны для Южной и Центральной Америк и Африки, да и то частота их за последние 30 лет значительно уменьшилась.
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:34
    +4
    Превосходная история :"Дайте Корнилову снаряды !"... А затем на Питер....
  3. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:36
    -2
    не вовремя пригожин это затеял,не было б войны,до москвы бы дошёл не один только вагнер......кстати, правительство,всё как всегда,выживает за счёт народа,положив нацвалюту
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:40
    +2
    Мятеж - это когда целью является свержение властей. Насколько я понимаю - даже близко похожих задач Пригожин перед собой не ставил. Да он вообще публично никаких не ставил! Какой же это мятеж??

    Чем больше думаешь - тем больше приходишь к мысли что основной целью выступления было предотвращение приведения в жизнь какого-то принятого в верхах решения. Имеющего прямое отношение отнюдь не только к Вагнеру. И судя по тому, как всё быстро рассосалось, упорному молчанию всех музыкантов и в общем-то - отсутствию репрессий за бучу, эта цель таки была достигнута, решение - отменено. Что это было за решение - можно только гадать, но зная наши верхи - не думаю, что что-то хорошее..

    Как по мне - это единственное разумное объяснение произошедшему. Потому что шансов на успешный переворот - у Пригожина не было от слова совсем. И он - явно это отлично понимал. Да он ведь даже не пытался заручиться массовой поддержкой народа и силовиков! Значит - дело было в чём-то другом..
    1. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 12:49
      +2
      Лавров уже высказался в том смысле, что мятежом это назвать нельзя, так, свара... Это Владимир Владимирович сотоварищи раздули в спасение богом России от чуть ли не госпереворота.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:42
    +2
    Военные восстания и мятежи, организованные армией, в истории России случались крайне редко, в отличие от крестьянских бунтов. Такие случаи можно сосчитать по пальцам, считает историк Сергей Шумаков
    а он точно историк?!!!
    а может посчитаем ОБЩЕЕ количество гос переворотов в стране и уточним сколько из них дедали военные?!!
    это его собственноручное жизнеописание
    Зовут меня Сергей Шумаков. Живу в Казахстане. По первому образованию я историк, магистрскую диссертацию в США защищал по социальной антропологии, а по возвращении защитил кандидатскую по истории языков. Некоторое время преподавал, но потом, когда ушла жена, оставив мне двоих сыновей, пришлось заняться сначала полиграфией, потом писательством, потом издательской деятельностью, потом сайтами, потом ютьюбом, и лишь теперь, когда сыновья переженились, решил заняться и своей личной жизнью.
    Из науки и преподавания я ушёл в 1998 – в те времена я, параллельно с наукой и преподаванием, издавал газету, и сразу после дефолта из неё ушли все те рекламодатели, которые платили разово или помесячно, но остались те, которые в конце 1997 оплатили за весь 98-й. Газету печатать было не на что, а печатать было надо: не выполнявших договорные обязательства тогда любили убивать, и вопрос состоял лишь в том, кто меня убьёт первым. И тогда я все оставшиеся деньги пустил на закупку муки, сахара, подсолнечного масла и других всяких долгохранимых в сухих складах продовольственных товаров. Поставил на базарах всех сотрудников и родственников и текущую прибыль со всего этого отдавал на дальнейший выпуск газеты, а основную сумму на закуп новых партий товара.

    ВО скоро начнет наверное привлекать к написанию статей "журналистов" со СПИДинфо и подобных оному изданий
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 12:44
    +3
    Дочитал только до этого:

    Таковыми не являются стрелецкие бунты конца семнадцатого столетия, в ходе которых стрельцы выступали лишь инструментом борьбы за престол старшей сестры Петра Первого царевны Софьи, как и дворцовые перевороты 18 века. В результате последних гвардейские полки только сменяли одного монарха на другого, что назвать организованным военным мятежом нельзя.


    Упал под стул от смеха))))))))))

    Дальше не читал recourse
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:45
      +2
      Цитата: Корона без вируса
      Упал под стул от смеха))))))))))

      а вы почитайте биографию этого "историка" после падения от смеха со стула закатитесь под диван
  7. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:48
    +2
    В результате последних гвардейские полки только сменяли одного монарха на другого, что назвать организованным военным мятежом нельзя.

    Хм... А как это тогда назвать можно? Ах да - один государственный деятель уже назвал - передряга.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:02
    0
    Как всегда у Шумакова чрезвычайно интересно и чрезвычайно ангажировано. Вольное толкование фактов в нужную сторону - его фирменный стиль. Кстати правильно фамилия произносится КерЕнский, а не КЕренский.
  9. Старший матрос
    Старший матрос Сегодня, 13:02
    +1
    Второй в истории России военный мятеж произошел 93 года спустя в керенские времена. Следует знать, что после Февральской революции 1917

    Восстания на броненосце "Потемкин", крейсере "Очаков", в Свеаборгской крепости?
    Не... не слышал!
    Цитата: Василенко Владимир
    а он точно историк?!!!

    В поле каждый суслик - агроном) yes
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:21
      +1
      Цитата: Старший матрос
      Восстания на броненосце "Потемкин" ...

      стрелецкий бунт, восхождение на престол катьки первой, Елизаветы, екатерины 2, декабристы, кронштадтский мятеж, заговор тухачевского (хоть и не состоявшийся)