Историк: Для России военные мятежи нехарактерны

Военные восстания и мятежи, организованные армией, в истории России случались крайне редко, в отличие от крестьянских бунтов. Такие случаи можно сосчитать по пальцам, считает историк Сергей Шумаков.
Для начала следует определить, что военным мятежом считается восстание частей регулярной армии, организованное и управляемое высшим офицерским составом, с целью свержения существующей власти.
Таковыми не являются стрелецкие бунты конца семнадцатого столетия, в ходе которых стрельцы выступали лишь инструментом борьбы за престол старшей сестры Петра Первого царевны Софьи, как и дворцовые перевороты 18 века. В результате последних гвардейские полки только сменяли одного монарха на другого, что назвать организованным военным мятежом нельзя.
Первым событием в истории России, которое следует считать военным мятежом, является произошедшее 14 (26) декабря 1825 года восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Этот случай широко известен, наиболее полное описание данного события можно прочитать в двухтомной монографии Милицы Нечкиной «Движение декабристов», изданной в 1955 году.
Главной особенностью декабристского восстания было то, что солдат их командиры использовали для участия в мятеже, что называется, в темную. Следует обратить внимание не только на то, что происходило на Сенатской площади, но и на организованное Южным обществом восстание Черниговского полка, расквартированного в те времена в Киевской губернии, об этих событиях подробно рассказано в монографии Нечкиной.
Второй в истории России военный мятеж произошел 93 года спустя в керенские времена. Следует знать, что после Февральской революции 1917 года первым военным министром Временного правительства стал отставной прапорщик Екатеринославского гренадерского полка, глава партии Октябристов, в прошлом неоднократно бывший председателем Государственной Думы, Александр Иванович Гучков.
Зная состояние армии и настроения солдат, Гучков все два месяца своего министерства под разными предлогами, вопреки требованиям союзников, откладывал наступление российских войск на фронтах Первой мировой войны. Но долго такое продолжаться не могло. Усилиями британского посла в России Джорджа Бьюкенена и посла Франции Мориса Палеолога 5 мая 1917 года военным министром Временного правительства стал бывший министр юстиции Александр Федорович Керенский.
По инициативе нового военного министра российская армия начала 17 мая наступление и к 1 июля войска Юго-Западного фронта добились успехов, сопоставимых с теми, которых этот же фронт достиг за год до этого. Наибольшего прорыва достигла 8-я армия под командованием генерал-лейтенанта Лавра Корнилова, который после этого был произведен в звание полного генерала и вскоре стал командующим всем Юго-Западным фронтом.
Однако в результате последовавшего контрнаступления австро-германских войск Юго-Западный фронт, испытывавший на тот момент острый недостаток в снарядах, был вынужден отступить на большее расстояние, чем ранее продвинулся. Количество попавших в плен русских солдат тогда превысило количество убитых и достигло 42 000 человек, из которых 655 были офицерами.
Тогда Корнилов обвинил в умышленной недопоставке снарядов генерала Алексея Алексеевича Брусилова, ставшего Верховным главнокомандующим незадолго до начала наступления. По этому поводу Корнилов лично обратился к Керенскому, который на тот момент уже возглавлял Временное правительство. Результатом этой интриги стала отставка Брусилова, на его место был назначен Корнилов.
Став Верховным главнокомандующим, Корнилов начал убеждать Керенского упразднить в войсках Солдатские комитеты и отменить все демократические преобразования, введенные в армии после Февральской революции. Глава Временного правительства согласился с предложениями Корнилова и даже восстановил смертную казнь в войсках, которую сам же отменил еще в должности министра юстиции. После этого Корнилов начал жестко наводить дисциплину в армии, широко применяя подписанный Керенским указ.
Керенский, обеспокоенный широкими репрессиями Корнилова, отправил в ставку Верховного главнокомандующего обер-прокурора Святейшего Синода Владимира Николаевича Львова. Однако, вопреки заданию Керенского, Львов стал убеждать Корнилова, что мероприятия по укреплению дисциплины в армии следует распространить и на гражданское общество, разгромив всяческие Советы, действующие параллельно органам власти Временного правительства.
Прибывший в Ставку из Лондона с британской военной миссией бывший депутат Государственной Думы, лейтенант Королевской армии Великобритании Алексей Федорович Аладьин стал убеждать Корнилова, что британцы смотрят положительно на то, что если Корнилов войдет в Петроград и силой разгонит Советы.
Корнилов утром 3 августа на личном поезде прибыл в Петроград, чтобы встретиться с Керенским и заручиться его согласием на разгром Советов, которое он и получил от главы Временного правительства. После этого генерал отправился в Москву, где на неформальном совещании всех политических сил озвучил свои планы. Выступление Керенского раскололо российское общество на его горячих сторонников и непримиримых противников.
После этого Корнилов практически открыто начал готовить военный поход на Петроград. Керенский, опасаясь, что вместе с Советами Корнилов восстанет и против него, начал искать способы этому противодействовать. За помощью глава Временного правительства обратился к тем же Советам и большевикам, которые в то время находились в подполье после обвинения в шпионаже в пользу немцев.
Как только войска Корнилова выдвинулись на Петроград, генерала объявили вне закона, а выпущенный из Крестов Троцкий приступил к формированию отрядов Красной гвардии, которые получили в руки оружие. Впрочем, воевать с корниловцами красногвардейцам почти не пришлось. Поезда с войсками Корнилова были остановлены до прибытия в Петроград, на станциях солдат уже встречали большевистские агитаторы.
Большевики сумели спровадить на Дон казаков, а остальных солдат вообще перетянули на свою сторону. Те арестовали офицеров и передали их красногвардейцам, а затем был арестован и Корнилов вместе с другими командирами. Однако, 20 ноября 1917 года по распоряжению главнокомандующего генерала Духонина все они были освобождены. Оказавшись на свободе, генералы и офицеры перебрались на Дон, где создали добровольческую армию, которую возглавил Корнилов. Погиб он 13 апреля 1918 года при штурме Екатеринодара.
Следующим военным мятежом стал случившийся уже при Советской власти мятеж командующего Восточным фронтом Муравьева.