Формирование пролетариата Донбасса во второй половине XIX века

Рост количества рабочих



Охлаждение кокса на Юзовском заводе

Использование детского труда

«С бледными, искошенными лицами, перепачканными копотью и сажей, с черными руками, замасленными донельзя, быстро движутся они по огромному зданию под недремлющим оком десятника. Большинству из них трудно дать и 13 лет, сплошь и рядом попадаются дети лет одиннадцати. Но если вы спросите любого, сколько ему лет, он к вашему изумлению ответит: «пятнадцать». Так исполнился закон о возрасте работающих детей. Не менее точно соблюдался он и в отношении продолжительности рабочего дня и ночных работ».

Национальный состав



Листопрокатный цех Юзовского металлургического завода

Кадры



Газовщик доменной печи

«Все они ушли из дома по необходимости, потому что делать им там нечего. Они дома – лишние руки и лишние рты. Они бросили родину на неопределенное время, может быть, навсегда. Связь с родиной в большинстве случаев ограничивается у них воспоминаниями о ней, да высылкой, время от времени, денег в дом на уплату податей. Отбыв денежную повинность, забывают о доме, о родине. Для него здесь вторая родина, которая дает ему возможность заработать кусок хлеба…»

После отмены крепостного права рабочие помещичьих предприятий массово начали возвращаться к земледелию. Это еще сильней усугубило кризисное состояние предприятий и вынудило помещиков перейти к вольнонаемной форме труда.8 марта 1861 года Александр II утвердил «Положение о горнозаводском населении казенных горных заводов», согласно которому рабочие навсегда освобождались от обязательной службы заводам. Это освобождение касалось и их потомства. С целью не допустить массового оттока рабочих в деревню они наделялись небольшими приусадебными участками земли (до 1 десятины). Так правительство намеревалось удержать рабочих на предприятиях.Угольная промышленность Донбасса в первые пореформенные годы, как и до реформы, обслуживалась в основном сезонными рабочими. По состоянию на 1866 год на мелких помещичьих и крестьянских шахтах западного Донбасса было занято всего лишь 348 рабочих мест, тогда как на шахтах Грушевского района ежегодно трудилось до 3 000 человек, приходивших в основном из Курской, Тульской и Орловской губерний и работавших только в осенне-зимний период. Весной же и летом многие шахты прекращали свою работу из-за нехватки рабочих.Таким образом, к началу 1870-х годов в Донбассе имелось ограниченное количество квалифицированных рабочих – около 2 000 человек.В 1870-е годы после возникновения Юзовского и Сулинского металлургических заводов количество рабочих вырастает в несколько раз и к 1880 году составляет уже примерно 16 000 человек.Стремительное развитие промышленности Донбасса в 1880–1890-е годы еще больше способствовало привлечению в промышленность рабочих рук. Привлечение в Донбасс новых трудящихся натолкнулось на целый ряд препятствий. Это и слабая заселенность края в данный период, и преимущественно земледельческий характер местного населения, и отсутствие местных подготовленных кадров, и соседство с районами капиталистического сельского хозяйства.Среди рабочих Донбасса появляются и иностранцы. Так, в 1864 году на строившийся Петровский завод были выписаны 6 рабочих из Силезии, а в 1869 году Джон Юз привез с собой из Англии 70 квалифицированных рабочих. Однако общее число иностранных квалифицированных рабочих было невелико, они были высокооплачиваемы и резко выделялись из общей массы рабочих.Увеличению количества рабочих в Донбассе способствовало ухудшение положения крестьян. Разоренные крестьяне многих губерний, чтобы хоть как-то выжить, отправлялись на заводы и шахты Донбасса, в результате чего промышленность края пополнялась новыми рабочими кадрами, а крестьяне получали средства к существованию.Однако тяжелый труд на промышленных предприятиях имел и свои негативные стороны. Так, рабочие в результате изнурительного труда быстро теряли свое здоровье, требовалось всего 15 лет, чтобы из здорового парня вышел наделенный многими болезнями старик. Это стало одной из причин увеличения использования детского и подросткового труда. За мизерную плату дети и подростки, приходившие на предприятия, выполняли подсобные работы.Детей, как и взрослых, приводила на шахты и заводы Донбасса крайняя нужда. При устройстве на предприятие они завышали свой возраст, а владельцам предприятий был выгоден их труд, поскольку детям платили гораздо меньше, чем взрослым. Л. А. Либерман, который долгие годы проработал в Донбассе, писал, что в шахтах региона можно увидеть целые толпы мальчишек:Поскольку дети гораздо хуже взрослых приспособлены к тяжелым условиям труда, то и смертность среди них тоже была выше.На металлургических заводах дети использовались в основном при чистке и смазке котлов паровых машин. Несовершеннолетние составляли до четверти всех рабочих на предприятиях бельгийского общества Донецких стеклянных заводов.С течением времени количество детей среди рабочих Донбасса только увеличивалось. Так, за предреволюционное двадцатилетие (1897–1917 гг.) количество детей среди рабочих выросло в 3,2 раза, количество женщин – в 4,5 раза.Что касается национального состава рабочих Донбасса в данный период, то он напрямую зависел от места их происхождения. Подавляющее большинство рабочих были из центральных губерний страны и из Левобережной Украины. Поэтому и формирование рабочего класса Донбасса происходило за счет русских и украинцев.Более точную картину национального состава рабочих можно увидеть из материалов всероссийской переписи населения 1897 года. Согласно этим данным, в промышленности Донбасса русские составляли 74 %, украинцы – 22,3 %. Гораздо меньше были представлены белорусы, татары, поляки, молдаване, евреи. На металлургических заводах были в незначительном количестве и иностранные рабочие, главным образом англичане (на заводе Юза), бельгийцы, немцы, французы.Одним из важнейших показателей были также высокие темпы формирования кадрового состава рабочих. В конце XIX века уже существуют потомственные рабочие Луганского завода. После его закрытия рабочие переходят на другие предприятия региона и работают там в качестве квалифицированных рабочих. Именно луганские квалифицированные рабочие стали основной частью на Юзовском и Сулинском заводах.Незначительную часть составляли квалифицированные рабочие из центральных губерний страны, а также с Урала. Встречались также металлисты из Польши. И тем не менее основной рабочей массой были вчерашние крестьяне, массово покидавшие деревню. Часть из них, заработав денег, возвращалась назад, другие же оседали на новых местах навсегда. Земские деятели писали по этому поводу:Как видим, в металлургической промышленности кадровый состав образовывался сравнительно быстро.Гораздо сложней обстояли дела в угольной промышленности. Из-за тяжелых условий труда, повлекших за собой высокую смертность, долгое время шахты Донбасса не имели постоянных кадров. Рабочие устраивались на шахты лишь на время (как правило, на зиму-весну), после чего возвращались в свои деревни.Значительным препятствием на пути формирования кадрового состава горнорабочих было и стремление местных капиталистов любой ценой получить максимальную выгоду. Многие из них намеренно нанимали неквалифицированных рабочих, поскольку их труд стоил гораздо дешевле. Экономили также и на механизации шахт.Все это стало главной причиной того, что вплоть до начала XX века до 70 % горнорабочих были неквалифицированными и сезонными работниками. И лишь в начале XX века, когда увеличился поток прибывших квалифицированных рабочих из Москвы, Петербурга и других центральных городов, среди горнорабочих Донбасса начал формироваться постоянный состав.