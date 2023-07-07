«С учетом информации с полей сражений в украинском конфликте»: Франция проводит модернизацию танков Leclerc

Самое главное, что с учетом информации, уже собранной и проанализированной с полей сражений в украинском конфликте, сделаны выводы об улучшении живучести бронетехники и ее экипажей.

В рамках модернизации танков Leclerc до стандарта XLR было принято решение о внесении довольно серьезных изменениях в конструкцию техники для повышения безопасности экипажа и живучести ОБТ.Как сообщается в издании Le Monde, работы по модернизации танков уже ведутся на мощностях компании KNDS в Роане. Французские журналисты узнали детали этого процесса:Повышение оборонительного потенциала танков осуществляется за счет установки модулей пассивной ДЗ, защищающих борта корпуса, и экранов, защищающих отсек силового агрегата и заднюю часть башни. Машина также оснащена дополнительной защитой днища корпуса и глушителем радиосигналов, основной целью которого является нейтрализация СВУ (их взрывателей, управляемых радиосигналом).При этом был предпринят еще один, достаточно радикальный шаг в изменении конструкции машины, чтобы улучшить ее живучесть и безопасность экипажа в случае пробития брони. А именно был полностью демонтирован находящийся справа от места мехвода барабан, вмещающий 18 снарядов к пушке. Он не был изолирован от остальной части отсека экипажа, следовательно, в случае пробоя пробития, была большая вероятность детонации боеприпасов, хранящихся в нем в результате прямого попадания осколков или пожара. Вместо барабана устанавливаются элементы электроники и глушителя мин.Но это также означает сокращение боезапаса до 22 снарядов, находящихся в магазине автомата заряжания в задней нише башни, который изолирован и относительно безопасен для экипажа.По итогам модернизации танк значительно прибавил в весе: предшествующая версия танка Leclerc, называемая S3 или SXXI, имеет массу около 57,4 тонн, в то время как Leclerc XLR, как ожидается, уже будет обладать весом около 63 тонн.В целом модернизация оценивается положительно, хотя обозреватели высказали мнение, что в связи с ростом массы техника уже приблизилась к пределу дальнейшего развития. Во-вторых, было отмечено, что большой проблемой является отсутствие КАЗ, хотя другие танки НАТО уже оснащены такой системой или планируется ее установка в будущем.Еще одна проблема, которая упоминается обозревателями, - это отсутствие системы для защиты от БПЛА и неудачная конструкция модуля дистанционного управления вооружением, в котором угол подъема пулемета слишком мал, что не позволяет эффективно бороться с воздушными целями.На данный момент планируется к 2029 году довести до уровня Leclerc XLR 200 единиц техники [в строю французской армии значится 215 машин].