Военное обозрение
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«С учетом информации с полей сражений в украинском конфликте»: Франция проводит модернизацию танков Leclerc

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«С учетом информации с полей сражений в украинском конфликте»: Франция проводит модернизацию танков Leclerc

В рамках модернизации танков Leclerc до стандарта XLR было принято решение о внесении довольно серьезных изменениях в конструкцию техники для повышения безопасности экипажа и живучести ОБТ.


Как сообщается в издании Le Monde, работы по модернизации танков уже ведутся на мощностях компании KNDS в Роане. Французские журналисты узнали детали этого процесса:

Самое главное, что с учетом информации, уже собранной и проанализированной с полей сражений в украинском конфликте, сделаны выводы об улучшении живучести бронетехники и ее экипажей.


Повышение оборонительного потенциала танков осуществляется за счет установки модулей пассивной ДЗ, защищающих борта корпуса, и экранов, защищающих отсек силового агрегата и заднюю часть башни. Машина также оснащена дополнительной защитой днища корпуса и глушителем радиосигналов, основной целью которого является нейтрализация СВУ (их взрывателей, управляемых радиосигналом).

При этом был предпринят еще один, достаточно радикальный шаг в изменении конструкции машины, чтобы улучшить ее живучесть и безопасность экипажа в случае пробития брони. А именно был полностью демонтирован находящийся справа от места мехвода барабан, вмещающий 18 снарядов к пушке. Он не был изолирован от остальной части отсека экипажа, следовательно, в случае пробоя пробития, была большая вероятность детонации боеприпасов, хранящихся в нем в результате прямого попадания осколков или пожара. Вместо барабана устанавливаются элементы электроники и глушителя мин.

Но это также означает сокращение боезапаса до 22 снарядов, находящихся в магазине автомата заряжания в задней нише башни, который изолирован и относительно безопасен для экипажа.

По итогам модернизации танк значительно прибавил в весе: предшествующая версия танка Leclerc, называемая S3 или SXXI, имеет массу около 57,4 тонн, в то время как Leclerc XLR, как ожидается, уже будет обладать весом около 63 тонн.

В целом модернизация оценивается положительно, хотя обозреватели высказали мнение, что в связи с ростом массы техника уже приблизилась к пределу дальнейшего развития. Во-вторых, было отмечено, что большой проблемой является отсутствие КАЗ, хотя другие танки НАТО уже оснащены такой системой или планируется ее установка в будущем.

Еще одна проблема, которая упоминается обозревателями, - это отсутствие системы для защиты от БПЛА и неудачная конструкция модуля дистанционного управления вооружением, в котором угол подъема пулемета слишком мал, что не позволяет эффективно бороться с воздушными целями.

На данный момент планируется к 2029 году довести до уровня Leclerc XLR 200 единиц техники [в строю французской армии значится 215 машин].

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10 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:04
    -3
    Эклеры же не участвовали ещё в активных боях в 404-й.
    Или не запомнил новостей об этом?
    1. Сулла__Славный
      Сулла__Славный Сегодня, 21:25
      0
      По сравнениям. Самое больное место нашего вооружения, сравнивая с иностранным, как даже этот лёгкий колесный танк AMX-10RC, так: AMX-10RC - интегрирован в ЕДИНУЮ СИСТЕМУ управления войсками, со спутниковой навигацией. А это - уже большое преимущество, доказанное СВУ. Но не для таких "дубов", как НГШ и похожие, вряд ли скоро появятся такие возможности у ВС РФ, ибо важнее "собственный зад на высоком кресле" и бесконечные кабинетные интриги(Пример с "Вагнером" и боеприпасами), да и последние ДЕСЯТИЛЕТИЯ "развития" сухопутных ВС РФ - тому наглядное доказательство...fool
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 21:35
        0
        И как это колесное преимущество со спутниковой навигацией показало себя? Я просто все видосы с нашей стороны смотрю, где эти преимущества незаметны как-то, может где-то по сети гуляют великие перемоги?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:27
      0
      Зато французы так близко всё восприняли к сердцу, как будто сами там участвуют. Иран тоже вон выводы сделал говорят.
      Иранская пресса пишет, что в стране началось производство копий американских ПТРК Javelin. Уточняется, что образцы для создания собственного аналога эффективного противотанкового оружия были предоставлены Тегерану Россией из числа затрофеенных на Украине экземпляров.

      https://topcor.ru/36988-v-irane-nachali-vypusk-kopij-trofejnyh-amerikanskih-ptrk-javelin.html

      Местные издания напоминают, что еще в прошлом году в рамках военного сотрудничества РФ дала возможность Ирану ознакомиться с целым рядом образцов трофейного западного вооружения. Оперативненько. Хотя я нисколько несудивлюсь,если Украина напрямую продала Ирану ПТРК Javelin и не только его одного судя по всему.
  2. Злой орк
    Злой орк Сегодня, 21:04
    +1
    Умные учатся на чужих ошибках, а глупые доверяют свои современные танки кому попало.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:07
    0
    Леклерки, конечно.
    Умный телефон сам решает, где что исправить, и где запятую поставить. (
  4. Аригин
    Аригин Сегодня, 21:08
    0
    Даёшь противоэфпэвешный козырек а-ля рус.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:18
    0
    К 2029 году. Правильно. А торопиться не надо...
  6. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 21:32
    0
    200 танков на всю Францию... Это как то смешно.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:34
    0
    Французы начали к леклеркам контакт приваривать на все проекции?