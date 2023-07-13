Как провалился блицкриг Болгарии на Балканах

Сербские солдаты в Кратово
Причины войны
Первая Балканская война почти ликвидировала присутствие Турции на Балканах, но не решила других балканских вопросов. Германский блок, опасаясь союза славянских Балканских государств под патронажем России, старался перетянуть на свою сторону Болгарию. Берлин и Вена использовали в своих интересах великодержавные устремления верхушки и интеллигенции Болгарии, Сербии и Греции. Белград германцы склоняли к войне с Болгарией и даже Грецией, чтобы забрать Салоники и выйти к Эгейскому морю. Софии германцы предлагали аннексировать Македонию.
Это облегчалось тем, что Греция, Сербия и Болгария спорили по поводу принадлежности Македонии. Так, не получив выхода к Адриатическому морю (Как горячие балканские парни начали войну из-за турецкого наследства), Сербия решила компенсировать себя за счёт Македонии. Болгария же требовала границ в соответствии с сербо-болгарским договором, по которому большая часть области отходила Болгарии. Белград объявил это соглашение устаревшим. В феврале 1913 г. сербы предложили Софии пересмотреть территориальные условия сербо-болгарского соглашения.
Серьёзные споры также возникли между Болгарией и Грецией. Афины не смогли получить Северный Эпир, который остался в составе Албании. Поэтому греки также хотели вознаградить себя за счёт Южной Македонии и Западной Фракии, благо имели свои исторические основания. Естественно, это подрывало интересы Болгарии. Уже в ходе Первой Балканской войны греки и болгары не могли поделить Салоники. Уже осенью 1912 г. начались вооружённые стычки между союзниками. Хотя Сербия и Греция продолжали ещё вместе с Болгарией войну с Турцией, они начали переговоры по поводу ограничения аппетитов Софии. Белград и Афины имели много общих интересов: хотели совместного раздела Албании и Македонии, совместные торгово-экономические интересы.
Русское правительство пыталось сохранить Балканский союз, который мог сыграть важную роль в борьбе с Тройственным союзом, но тщетно. Местные амбиции и свары вышли на первое место. Уже через день после заключения Лондонского мира с Турцией (30 мая 1913 г.), 1 июня 1913 г. был оформлен греко-сербский союз. Сербию поддерживала Черногория. К нему присоединилась Румыния, которая хотела под шумок отнять у Болгарии Добруджу. В течение Первой Балканской войны Бухарест требовал у Софии Южную Добруджу в качестве компенсации за нейтралитет. Тогда вмешательство России спасло Болгарию от потери этой области. На конференции послов в Петербурге было решено передать Румынии только город Силистрию. Понятно, что румынам было мало этого. Теперь Бухарест охотно откликнулся на предложение Афин и Белграда совместно надавить на Болгарию.
Русская дипломатия побуждала Грецию и Сербию умерить свои аппетиты, а Болгарию – проявить уступчивость. Вена подталкивала Болгарию к войне. Обещала дать гарантии территориальной целостности, дать заём и даже организовать в Албании бандформирования, чтобы тревожить сербов с тыла. Болгарские власти сначала давили на Россию, чтобы та показа решительную антисербскую позицию. На это Петербург не пошёл. В России понимали, что Сербия – единственный надёжный союзник на Балканах. Петербург предлагал арбитраж в рамках сербо-болгарского договора 1912 г.
Александр Карагеоргиевич — в годы Балканских войн был наследником сербского престола. Лично возглавил 1-ю сербскую армию
Болгария начинает войну
Сербия и Болгария начинают перебрасывать войска к границе. У Болгарии было 5 армий (до 500 тыс.), у Сербии с черногорским отрядом – около 330 тыс. (три армии, два отряда и резерв), Греция выставила 150 тыс. солдат. Главный фронт проходил по сербо-болгарской границе. В конце июня 1913 г. обе стороны стягивали войска к границе. В Петербурге 28 июня должны были начаться переговоры, поэтому Сербия выжидала.
В Болгарии военная партия во главе с королём Фердинандом и командующим 4-й и 5-й армией генералом Савовым взяла верх, там решили не ждать итога переговоров в России. 29 июня 1913 года в 3 часа утра болгарские войска без объявления войны перешли в наступление на македонском участке границы. 4-я болгарская армия наступала в Македонии, 2-я армия – на Салоники. Болгары легко сбили передовые части сербов и греков. Но 1-я сербская армия, которую возглавлял наследник престола Александр Карагеоргиевич, сразу контратаковала. 30 июня Греция, Сербия и Черногория объявили войну Болгарии. Греческую армию лично возглавил король Константин. Тем временем в наступление на город Пирот пошли 1-я и 5-я болгарские армии. Но сербы отбили этот удар.
Болгарские солдаты
Уже 2 июля 1913 г. сербо-греческие войска перешли в контрнаступление. Болгарское руководство явно переоценило свои силы, недооценило противника и плохо подготовилось к войне. Расчёт, очевидно, делали на внезапность удара, что враг будет не готов и быстро попросит мира. Вышло всё иначе. Целые части и соединения болгарской армии были деморализованы сильным сопротивлением и атаками противника и сдавались в плен. На подступах к Велесу сербам удалось взять в плен болгарскую 7-ю дивизию в полном составе. У Злеты сербам удалось остановить наступление сил противника, а ночью значительная часть болгарских войск была окружена и уничтожена мощным артиллерийским огнём. На Овчем поле оказалась блокирована значительная часть 4-й болгарской армии. На греческом фронте у Килкиса греки к 4 июля разгромили болгарские войска и начали их преследование.
6 июля болгарские войска попытались контратаковать у Дойрана, но их наступление захлебнулось. Греки продолжили наступление, с ходу сбили болгар с Белашицкого перевала и 7 июля заняли Струмицу. 10 июля болгарская армия отошла на восточный берег реки Струмы. 11 июля греки наладили связь с 3-й сербской армией. Греческая армия развила наступление на север и с 8 по 18 июля вела бои за Кресненское ущелье, создавая непосредственную угрозу болгарской столице.
Михаил Попов Савов (1857–1928) — болгарский генерал, военный министр Болгарии
Полная катастрофа
Также выяснился полный провал оценки Софии военно-политической ситуации на Балканах. Болгарское руководство рассчитывало, что Австрия и Германия удержат Румынию от вступления в войну. Поэтому на румынской границе войск вообще не было, кроме пограничников. Этот расчёт оказался полностью ошибочным. 3 июля Бухарест, увидев, что наступление болгарской армии захлебнулось, начал мобилизацию. Далее, видя, что болгарская армия терпит поражение, сербы и греки наступают, и граница голая, 10 июля румынская армия спокойно форсировала границу и пошла на Варну и Софию. При этом Румыния выставила 450-тысячную армию, а болгарских войск на румынской границе не было. Румыны как на прогулке шли на Софию. Вскоре конные румынские разъезды были в 15 км от болгарской столицы. Это была катастрофа.
Австрийское правительство было готово вмешаться во Вторую Балканскую войну, по примеру Первой войны. Сначала Вена делала ставку на блицкриг болгарской армии и собиралась сдержать Россию, чтобы она не помогла Сербии. Скоро стало ясно, что болгарская карта бита. Теперь Вена хотела напасть на Сербию, чтобы избежать полного разгрома Болгарии. При этом Австрия надеялась на поддержку Германии. Как и во время Первой Балканской войны (Балканская репетиция европейской войны), Россию планировали сдержать военно-дипломатическим давлением. Считая, что русские снова уступят.
Однако на этот раз Германия отказалась поддержать Австрию. Берлин опасался вмешательства Англии. Также в 1913 г. Германия начала новые чрезвычайные мероприятия по усилению армии, их надо было завершить в мирное время. Также Берлин учитывал тот факт, что Балканский союз на стороне Антанты: Болгария уже разбита, Сербию поддерживает Греция и Румыния. Поэтому Германия не желала войны в этот момент. 5 июля германский кайзер Вильгельм II предостерёг Вену от вмешательства в войну. Италия также энергично поддержала эту позицию. Габсбургам пришлось уступить.
Болгарские военнопленные
Ещё одним большим просчётом Софии стала позиция Османской империи. Турция решила воспользоваться катастрофическим положением Болгарии. Инициатором открытия нового фронта стал Энвер-паша, лидер младотурок. Командующим операцией он назначил военного министра Иззет-пашу. Турция выступила с 250-тысячной армией. В дипломатических нотах Порта сообщила, что воссоединение земель Марицы и Эдирне с Османской империей необходимо для защиты Константинополя и проливов, также утверждалось, что турецкое население за линией Медеи – Еноса подвергается «систематическому истреблению» и его нужно защитить. 12 июля турецкие силы пересекли реку Марицу и без особых проблем захватили Восточную Фракию. Болгария имела на этом направлении мало регулярных войск, чтобы парировать это вторжение. 23 июля турки захватили Эдирне-Адрианополь. 24 июля турецкие войска пересекли старую болгарскую границу 1912 года. Они сожгли ряд деревень, сгоняя местное население на север. Болгарское командование начало перебрасывать войска на фракийское направление, и 2 августа турецкое наступление получилось остановить.
Румынские войска во время вторжения в Болгарию пересекают Дунай у Зимницы
Бухарестский мир
Это была катастрофа. Полное военное поражение на нескольких фронтах и направлениях. Угроза столицы. Австрия ничем не помогла. 29 июля болгарское правительство, поняв всю безвыходность ситуации, подписало перемирие. 30 июля в Бухаресте открылась мирная конференция.
Самый острый спор был между Грецией и Болгарией за македонский порт Кавалла. Россия и Австрия, чтобы сохранить влияние на Болгарию, поддерживали болгарские притязания на этот город. Германия была более осторожной, она хотела получить в союзники Турцию и Румынию, также пыталась укрепить свои позиции и в Греции. Франция встала на сторону Греции, французский крупный капитал имел свои виды на Грецию. Италия в пику грекам поддерживала Болгарию. Кончилось дело победой Греции, на стороне которой выступила и Британия.
10 августа в Бухаресте был подписан мир. Сербия получила большую часть как «спорной», так и болгарской части Македонии. Греции отдали Южную Македонию с Салониками, часть Западной Фракии с Каваллой. Румыния обрела Южную Добруджу. 29 сентября того же года был подписан Константинопольский договор, по которому Турция вернула часть Восточной Фракии с Лозенградом, Люле-Бургасом и Андрианополем.
В целом эта война также не была итоговой. Державы Балканского союза передрались за турецкое наследство. Турция снова вернулась в Европу и надеялась с помощью Германии на реванш, продвинуться и дальше. Сербия получила большую часть Македонии, но поссорилась с Болгарией и не имела выхода в Адриатическое море. Сербия и Греция желали разделить Албанию, которая стала плацдармом Австрии и Италии. Болгария потеряла большую часть ранее отвоёванных земель, кроме центральной Фракии, и мечтала о реванше, чтобы вернуть земли в Македонии и Фракии, Южную Добруджу.
Распад Балканского союза был выгоден Австрии и Германии, которые теперь могли переманить на свою сторону обиженную Болгарию. С другой стороны, наметился переход Румынии на сторону Антанты. Русская дипломатия пыталась помирить Сербию и Румынию с Болгарией, но без особых успехов. Германия и Австрия продвигали идею созданию союза Болгарии, Турции и Румынии.
Таким образом, балканский «пороховой погреб» снова наполнялся взрывчатыми материалами. И вскоре Балканский вопрос вызовет общеевропейскую войну.