ВСУ и техника НАТО: что сможет, а что нет

«Поставить огромное количество техники – это одно,

а превратить ее в реальную боевую мощь – совсем другое».

Подполковник армии США в отставке Дэниел Л. Дэвис

Бронетанковая техника

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие , мы сделали её не сильнее, а, наоборот, слабее... немецкая техника ничего не изменит на поле боя».

«Танки, на которые делает ставку Украина, сами по себе не являются инновационным оружием, способным существенно усилить боевой потенциал ВСУ. На самом деле «Леопард 2» и М1А1 «Абрамс» показали, что они весьма уязвимы в бою. В декабре 2016 года турецкая армия проводила на севере Сирии операцию против курдских сепаратистов и боевиков ИГИЛ. Ранее Турция потеряла множество старых танков М60 «Паттон», которые она получила от США, и на сей раз решила задействовать более современные машины «Леопард 2А4».

В декабре в боях под Эль-Бабом «Леопарды» показали себя ничуть не лучше «Паттонов». Боевики подбили по меньшей мере десять немецких танков. Также в 2016 году издание Defense One сообщило, что йеменские повстанцы-хуситы в боях с Саудовской Аравией уничтожили до 20 танков М1А1…

Скорее всего, результаты боев с «Леопардами», «Челленджерами» и «Абрамсами» на Украине мало чем будут отличаться от сегодняшних сражений с применением танков советской эпохи. Всегда очень важно, как используется боевая техника».

«Есть ли тут вина самих машин? Очевидно, что нет. О чём говорили и немцы, прямо указав на плохое планирование боевых действий и неудовлетворительную подготовку экипажей. Поэтому единственное, что тут можно подметить, это не самая высокая пожаробезопасность и недостаточная изоляция боеукладок от обитаемых отделений танка...

«Как и другие американские БМП, она обладает довольно высоким силуэтом, делающим Bradley заметной целью на поле боя. При этом в башне БМП сконцентрирована довольно большая масса, которая делает эту машину неустойчивой на неровной местности…

Ну и самым главным недостатком, касающимся не только Bradley, но и всего западного вооружения, поставляемого Украине, является повышенная сложность обслуживания».

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнётся позже, то гораздо большие территории будут заминированы».

«F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без поддержки с воздуха просто очень трудно продвигаться вперед».

Боевая авиация

«Запад оказывает Украине недостаточно военной помощи… украинские войска уступают русским в численности и вооружении, в первую очередь в артиллерии... русские выпускают в десять раз больше артиллерийских снарядов, чем его войска, и в этом виноваты западные страны, которые не поставляют снаряды для Киева».

«Дискуссия об истребителях является важной. Но этот вопрос не будет решён в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления».

«Обучения пилотов и авиатехников, обеспечения логистической организации, которая действительно может обслуживать эти самолёты, будет невозможно (добиться) до (завершения) текущего контрнаступления».

Ракетные и артиллеристские системы

Претензии ВСУ

Проблема ПВО

«А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО. А она в нужном объеме недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы».

«По имеющейся информации, до 30 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на различных базах НАТО продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев… однако такая работа ведется бессистемно, и украинские военные не подготовятся должным образом к ведению масштабных, слаженных и тщательно разработанных общевойсковых операций по прорыву глубокоэшелонированной и подготовленной в инженерном отношении Российской обороны.

Шансов преодолеть… сложности с боевой техникой, тыловым обеспечением, подготовкой и проведением операций очень мало.

Ситуацию усугубляет и то, что ВСУ пойдут в наступление практически без прикрытия с воздуха. А до конца лета у них будут ограниченные запасы артиллерийских снарядов».

«Провал наступления чрезвычайно обессилит ВСУ – до такой степени, что они не переживут этот год как единый и слаженный боевой организм… А когда обороняющиеся украинские войска будут перемолоты, в тылу уже не останется никого, чтобы защищать страну, кроме национальной гвардии. Киев не сможет сформировать новые наступательные войска, потому что у него не останется достаточного мобилизационного резерва. Положение Украины усугубится и из-за превосходства противника в живой силе и технике…

Скорее всего, у России есть значительные силы, которые она в настоящее время не задействует в боях. Насколько мы знаем, у Украины нет серьезного стратегического резерва. Если она успешно проведет наступление и выдавит Российские войска на какое-то расстояние, пользы от них будет мало, так как они будут измотаны.

Если российская оборона будет немного продавлена, но не сломлена, если вдоль линии фронта будут только незначительные прорывы, то и ВСУ тоже будут обессилены. В любом случае в кульминационный момент у России будет крупная и хорошо оснащенная группировка, которая сможет перейти в контрнаступление.

Остановить его Украине будет крайне сложно».

Вместо необязательного эпилога

В ходе «контрнаступа» все поменялось. Раньше больше штурмовали мы, теперь Киев пытается вернуться «в границы 1991 года». А наступление, как известно, требует жертв, значительного перевеса личного состава, активного действия авиации и огневой подготовки. И если раньше ВСУ, используя Минские соглашения, формировали свои укрепрайоны, то теперь наши войска, используя тайм-аут на перевооружение ВСУ и неблагоприятные погодные условия в первой половине 2023 года, воздвигли надежную глубокоэшелонированную линию обороны.Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Politico: украинское контрнаступление проходит с серьезными проблемами, укрепление обороны российских сил повлияло на темпы продвижения, «они сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», генсек отметил наличие «множества заранее подготовленных оборонительных рубежей».По разным оценкам, украинские военные потеряли более 30 % поставленной Западом военной техники. Наиболее дорогостоящей потерей стали новые немецкие танки Leopard 2A6, число уничтоженных составило 18 из 54 поставленных. По данным МО РФ, за месяц ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники. По данным NYT, на 26 июня из 113 бронемашин США БМП Bradley, поставленных ВСУ, уничтожено 17 или более 15 %. При этом личные потери ВСУ на Запорожском направлении составили около 20 тысяч человек.Причины таких потерь ВСУ вполне объективны: отсутствие авиации, слабость ПВО, крепость нашей обороны и одна из важнейших – недостаточность времени для освоения ВСУ натовской техники.Как считает немецкий военный аналитик Франц Беки:Министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале июля заявил, чтоТ. е. вместо новой техники ВСУ получат партию снятых с вооружения в странах НАТО танков Leopard 1, которые были сняты с вооружения в 2003 году.Эта информация подтверждает верность прогноза о том, что война будет идти до последнего украинца, но палить без результатов дорогую технику никто не собирается. Захлебывание «контрнаступа» поставит НАТО в состояние позиционного тупика.По мнению американского разведчика Скотта Риттера, ВСУ не способны использовать технику НАТО и даже не смогут отремонтировать её.Так что же осталось ВСУ – вновь использовать советскую технику? Но осталась ли она?По данным The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова украинских военных, чтоКак считают в МК, возможно, это директива поступила со стороны НАТО. Место «Леопардов» в атаках заняли советские танки Т-80, Т-64, а также легкая бронетехника.Танки решили защитить блоками динамической защиты. Как сообщают соцсети, Telegram-канал «Оборонка», для защиты «Леопардов» стали использовать советскую динамическую защиту «Контакт-1». На самом деле эти инновации ВСУ начали еще в апреле, что связано с недостатками бронирования танков «Леопард 2А4», которые были устранены у более поздних моделей.Asia Times еще в апреле писали, что «Западные «Абрамсы», «Челленджеры» и «Леопарды» наверняка сгорят на украинских полях… Хуже всего то, что ни у одного из них нет систем активной защиты – ключевого защитного элемента от современных противотанковых средств».«Леопард-2» считается основным танком НАТО, превосходит по своим характеристикам известный американский «Абрамс», но меньше стоит. Машина имеет хорошее вооружение и боевые характеристики. Но среди недостатков Леопард 2А4 выделяют следующие:Танк требует сложного топливного и инженерного обеспечения.Теперь посмотрим, какую оценку давал этой технике подполковник армии США в отставке Дэниел Л. Дэвис в апреле 2023 года, исходя из реального боевого опыта применения этих машин:Анализируя эти бои, наш российский эксперт говорит следующее:В первую очередь «Леопарды 2» столкнулись на Украине с тем, что в нормальных условиях общевойскового боя не является непреодолимой проблемой. Речь, конечно же, идёт о минных полях, заботливо рассаженных нашими войсками перед «контрнаступом».Никто и не спорит, скорее всего, в этих условиях сходные результаты показала бы и другая техника. Но на войне важен только конечный результат, а не обстоятельства боя.БМП Bradley отличает серьезная огневая мощь и современная система управления огнем, но среди недостатков выделяются следующие:Официальные лица Киева пытаются найти оправдания своим результатам и в их оценке есть как блеф, так и правда. Основной посыл Киева в оправдании медленности «контрнаступа» в затягивании сроков поставок вооружений. Так заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN:Президент Украины также вновь призвал США поставить Киеву истребители F-16 четвертого поколения.Главком ВСУ Валерий Залужный изначально выступал против начала контрнаступления украинской армии без соответствующей воздушной поддержки. Генерал требовал дождаться поступления западных истребителей и только после этого начинать наступательную операцию. Однако в офисе Зеленского его не поддержали. Но все меняется.И вот теперь Залужный откровенно исчерпывающе говорит о проблемах ВСУ. Как пишет Breitbart:Далее, в интервью WP он говорит:Недавно США все-таки приняли решение поставить ВСУ некоторое количество F16. Украинские летчики уже учатся пилотировать американские F-16 и шведские Gripen. Помимо него, ВСУ могут поставить шведский JAS-39 Gripen, схожий по характеристикам с F-16, но более дешевый и простой в эксплуатации, а также европейские Tornado и Typhoon и французский Mirage-2000.Но по своим характеристикам F-16 уступает более современным российским самолетам – Су-35 и МиГ-31. Западные СМИ сомневаются, что эти самолеты что-то изменят. Как считают Military Watch Magazine:Европейские Mirage-2000 и Tornado Киев брать не хочет. Как заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:ВСУ хотели бы получить более современные Eurofighter Typhoon, но они значительно дороже и сложнее в обслуживании.Согласно Newsweek, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр охладил ожидания Киева:Получается замкнутый круг. Успех ВСУ без авиации проблематичен, но и с авиацией не гарантирован. Никто не хочет палить дорогие самолеты НАТО впустую.Поставить необходимое количество самолетов для ВСУ сложно.Во-первых – это очень дорого, около 40 млн долларов за единицу, т. е. как минимум около 2 млрд долларов.Во-вторых, надо научить пилотов, и не просто научить, а сделать их асами.Итак, с самолетами может повториться такая же история , как с танками. А еще есть проблема ПВО. При этом Россия имеет второй в мире боевой авиационный флот с сотнями самолетов и вертолетов.Вместе с тем дальнобойные ракетные и артиллерийские системы НАТО, в т. ч. HIMARS, гаубицы, САУ, имеют достаточно высокие характеристики и наносят нашим вооруженным силам и присоединенным территориям значительный ущерб. При бомбежках Донбасса боевики применяют HIMARS, дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого же калибра, французскую 155-мм самодвижущуюся гаубицу TRF1.Но ВСУ хотят иметь и постоянно просят поставить оружие большей дальности, и их логика вполне понятна: они хотят иметь возможность нанести удары по Крыму, а также другим целям в тылу РФ.Первой ласточкой стала поставка франко-британских малозаметных крылатых ракет Storm Shadow дальностью 560 километров, однако при поставке их дальность была ограничена величиной 250 км.Вместе с тем при применении такого оружия существует проблема многократно обсуждавшихся красных линий. Яркий пример – реакция Москвы на диверсию на Крымском мосту.Можно ли сейчас представить, что Киев решится нанести этим оружием удары, например по Крымскому мосту, где скопилась огромная очередь машин на въезд?Вряд ли – потому что это будет означать конец. Ответ Москвы будет, скорее всего, сильным (иначе народ не поймет) и конфликт перейдет в «горячую» фазу. По этой же причине Киев пока не активизировал в полной мере свою диверсионную деятельность. Однако нанесение ударов по военным объектам, например аэродромам, исключать нельзя.При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары вне зоны спецоперации вызовут незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. Несмотря на это, Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область с Крымом, 22 июня подвергся обстрелу и был поврежден.Аппетиты растут, и вот уже Киев в мае попросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. А США на днях приняли решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью 300 километров.Издание The New York Times со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщило, что США будут поставлять Киеву также запрещенные кассетные боеприпасы.Как заявил обозреватель американского журнала The Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен, западная военная техника не спасает ВСУ от поражений из-за эффективности русского оружия, у России больше военно-воздушных сил, а ее самолеты технологически превосходят украинские. ВС РФ используют большое количество БПЛА для сбора разведданных и для прямых действий против ВСУ.По мнению портала Military Watch Magazine (США), старшие офицеры ВСУ жалуются на ограниченные возможности французской бронетехники, поскольку броня танка AMX-10RC оказалась слабой. Некоторые виды вооружения из Германии и Италии были признаны ВСУ некачественными, неисправными и опасными.Как заявил полковник ВСУ в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков газете Financial Times, западная артиллерия не предназначена для интенсивных боевых действий, поскольку им, в отличие от советских систем, «требуется перерыв» после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости.Качество техники НАТО вызвало волну критики в среде ВСУ и украинского общества, которая выдавалась публично, в том числе по бронетранспортёрам М113, ПТРК «Джавелин», польским и чешским гранатомётам. Как сообщили на своих «Телеграм»-каналах инсайдеры, генштаб ВСУ запретил солдатам и офицерам публично в СМИ и социальных сетях высказываться негативно о поставленной из-за рубежа военной технике, вплоть до отстранения от должности.Осенью Киев жаловался Washington Post, что на Украине недостаточно систем ПВО для прикрытия каждой части страны, имеющееся оборудование старое, советского производства, к нему заканчиваются ракеты. В ходе СВО значительная часть украинских ЗРК была уничтожена, но велись и поставки систем ПВО стран Запада.В апреле зенитные ракетные комплексы Patriot из США, Нидерландов и Германии были поставлены на Украину. В середине мая Российские войска уничтожили ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал», затем был уничтожен еще один комплекс Patriot. Как считает глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов, комментируя падение акций производителя систем Patriot, репутационный ущерб американскому ВПК на украинском военном плацдарме обеспечен. Raytheon планирует передать Украине еще пять ЗРК Patriot.В июне Франция и Италия поставили киевскому режиму всего один батарейный комплект ЗРК SAMP/T. В мае сообщалось, что Пентагон опасается, что ПВО Украины выдохнется, и Российские ВВС в результате начнут доминировать.Как заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг:По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, в мае ФРГ разработала очередной пакет помощи для Киева стоимостью 2,7 миллиарда евро, в который включили «срочно необходимое вооружение» и системы ПВО IRIS-T SLM.Больнее всего Запад и НАТО переживают о фиаско с «Леопардами», изначально распиаренными как символ победы, теперь они стали олицетворением серьезного поражения. Эти факты несут НАТО огромные репутационные и экономические потери.Но сейчас все-таки 2023, а не 2022 год. Все поменялось, у России достаточное количество беспилотников , улучшилась ситуация и с космической разведкой, неплохо работает артиллерия и авиация.В ходе первого этапа СВО военной машине ВСУ был нанесен невосполняемый ущерб. Закрыть эти дыры военной техникой НАТО, с учетом проблем с их освоением и необходимого объёма, альянс в ближайшее время не сможет. Для компенсации ожидаемого поражения ВСУ потребуется полная мобилизация военной машины Запада и прямое или косвенное вторжение НАТО. Пойдут ли НАТО дальше – это вопрос политики. Но чем выше ставки, тем больше проигрыш.Российское вооружение уже давно составляло конкуренцию технике НАТО на мировом рынке. На деле СВО показывает, что Русское оружие и Русская Армия в целом, несмотря на колоссальный ущерб в период либеральной «оптимизации», значительные проблемы в 2022 году, проблемы с обеспечением связью, снабжением, показывает себя достаточно хорошо не только в ходе СВО, но и заставляет и НАТО более трезво оценивать последствия прямого конфликта с Россией.Реально пассы Зеленского о «медленной» поставке техники выглядят блефом, поставляемая техника достаточно сложна, военнослужащие ВСУ должны были пройти обучение, а это процесс не быстрый. Об этом говорили и наши эксперты еще задолго до «наступа». И не только наши.На портале 19FortyFive.com еще в апреле 2023 подполковник армии США в отставке Дэниел Л. Дэвис написал статью про то, что «западные танки, ракеты и артиллерия не спасут Украину», где пророчески был предсказан результат нынешнего украинского наступления и кампании в целом. Поставить огромное количество техники – это одно, а превратить ее в реальную боевую мощь – совсем другое, автор говорит об уникальности и сложности управления техникой.И далее вывод:Все описано именно точно так, как и реально происходит.Примерно то же писал ваш покорный слуга. Еще в марте 2023 года генерал США, глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли не верил, что ВСУ могут добиться успеха. «И в мире вероятностей я не думаю, что это вероятно».Стойкость ВСУ достойна уважения. Однако Украина в любом случае проиграет войну, поскольку ее потенциал по всем видам ресурсов кратно меньше, чем России – рейтинг армии ВСУ – 15, а у России – 2 место в мире, не говоря о разнице по мощи экономики и людских ресурсов.Так стоило ли бросать ВСУ в заведомо провальную кампанию «наступа», даже под страхом, что Россия добьется своих целей в СВО?Запад не мог признать фактическое поражение ВСУ в ходе первого этапа СВО, формирование новой армии ВСУ по стандартам НАТО требует времени, и его видимая поспешность только умножает потери. Так к чему такая спешка? Итак, все это выглядит как неприкрытая бойня ВСУ.Но, как пишет японское издание Wedge: Зеленский определит исход президентских выборов в США в 2024 году. Зеленский помог Байдену во время президентских выборов в 2020 году, и демократы ожидают, что в 2024 году глава Украины снова склонит чашу весов в их пользу. Но получится ли у действующего президента пойти на новый срок? В мае этого года 61 конгрессмен-республиканец палаты представителей США предложил Джо Байдену пройти когнитивный тест на определение умственных способностей либо отказаться от участия в предстоящих выборах президента (Fox News). На этом фоне Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.Когда-то в своем дневнике фюрер писал:Сравните это с посылами Зеленского:А вот еще новые фантазии Зеленского о том, что если армия Украины возьмёт под контроль те или иные территории в ходе своего контрнаступления, то наступят репрессии:Какая знакомая самоуверенность. Но как гласит пословица: не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. И вот теперь уже не «Тигры», а «Леопарды» отлично горят на той же Русской земле.На самом деле на Украине идет цивилизационная война. И это даже не война Запада и Востока, а куда шире, чем России и НАТО. Это война между христианской цивилизацией и ее антиподом, который постепенно разлагает Запад путем постепенного, но верного отказа от «традиционных ценностей». На этом фронте Россия со своим курсом на защиту этих ценностей является крепким орешком.Недаром с самого начала майдана война на Украине пошла против Русского мира – русских и православия, которые в открытую уничтожаются. И даже монахов Киевской лавры хотят выгнать из монастыря, а реликвии отправить на Запад. И здесь не важно, кто мы: русские или украинцы, и те и другие расцениваются врагом как носители православия, поэтому – «до последнего православного украинца».Другая ставка – на разваливание России изнутри, как это было сделано теми же силами с СССР. Но красные линии были нарушены, и наступила холодная война-2, а затем и СВО.И вот новая попытка! Но очередной Гитлер опять нарвется на русского медведя, который, как всегда, порвет всех в клочья своими когтистыми лапами. Воевать с Россией может только безумец.