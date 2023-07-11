ВСУ и техника НАТО: что сможет, а что нет

«Поставить огромное количество техники – это одно,

а превратить ее в реальную боевую мощь – совсем другое».

Подполковник армии США в отставке Дэниел Л. Дэвис

Бронетанковая техника

«Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие , мы сделали её не сильнее, а, наоборот, слабее... немецкая техника ничего не изменит на поле боя».

«Танки, на которые делает ставку Украина, сами по себе не являются инновационным оружием, способным существенно усилить боевой потенциал ВСУ. На самом деле «Леопард 2» и М1А1 «Абрамс» показали, что они весьма уязвимы в бою. В декабре 2016 года турецкая армия проводила на севере Сирии операцию против курдских сепаратистов и боевиков ИГИЛ. Ранее Турция потеряла множество старых танков М60 «Паттон», которые она получила от США, и на сей раз решила задействовать более современные машины «Леопард 2А4».

В декабре в боях под Эль-Бабом «Леопарды» показали себя ничуть не лучше «Паттонов». Боевики подбили по меньшей мере десять немецких танков. Также в 2016 году издание Defense One сообщило, что йеменские повстанцы-хуситы в боях с Саудовской Аравией уничтожили до 20 танков М1А1…

Скорее всего, результаты боев с «Леопардами», «Челленджерами» и «Абрамсами» на Украине мало чем будут отличаться от сегодняшних сражений с применением танков советской эпохи. Всегда очень важно, как используется боевая техника».

«Есть ли тут вина самих машин? Очевидно, что нет. О чём говорили и немцы, прямо указав на плохое планирование боевых действий и неудовлетворительную подготовку экипажей. Поэтому единственное, что тут можно подметить, это не самая высокая пожаробезопасность и недостаточная изоляция боеукладок от обитаемых отделений танка...

«Как и другие американские БМП, она обладает довольно высоким силуэтом, делающим Bradley заметной целью на поле боя. При этом в башне БМП сконцентрирована довольно большая масса, которая делает эту машину неустойчивой на неровной местности…

Ну и самым главным недостатком, касающимся не только Bradley, но и всего западного вооружения, поставляемого Украине, является повышенная сложность обслуживания».

«Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнётся позже, то гораздо большие территории будут заминированы».

«F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без поддержки с воздуха просто очень трудно продвигаться вперед».

Боевая авиация

«Запад оказывает Украине недостаточно военной помощи… украинские войска уступают русским в численности и вооружении, в первую очередь в артиллерии... русские выпускают в десять раз больше артиллерийских снарядов, чем его войска, и в этом виноваты западные страны, которые не поставляют снаряды для Киева».

«Дискуссия об истребителях является важной. Но этот вопрос не будет решён в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления».

«Обучения пилотов и авиатехников, обеспечения логистической организации, которая действительно может обслуживать эти самолёты, будет невозможно (добиться) до (завершения) текущего контрнаступления».

Ракетные и артиллеристские системы

Претензии ВСУ

Проблема ПВО

«А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО. А она в нужном объеме недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы».

«По имеющейся информации, до 30 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на различных базах НАТО продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев… однако такая работа ведется бессистемно, и украинские военные не подготовятся должным образом к ведению масштабных, слаженных и тщательно разработанных общевойсковых операций по прорыву глубокоэшелонированной и подготовленной в инженерном отношении Российской обороны.

Шансов преодолеть… сложности с боевой техникой, тыловым обеспечением, подготовкой и проведением операций очень мало.

Ситуацию усугубляет и то, что ВСУ пойдут в наступление практически без прикрытия с воздуха. А до конца лета у них будут ограниченные запасы артиллерийских снарядов».

«Провал наступления чрезвычайно обессилит ВСУ – до такой степени, что они не переживут этот год как единый и слаженный боевой организм… А когда обороняющиеся украинские войска будут перемолоты, в тылу уже не останется никого, чтобы защищать страну, кроме национальной гвардии. Киев не сможет сформировать новые наступательные войска, потому что у него не останется достаточного мобилизационного резерва. Положение Украины усугубится и из-за превосходства противника в живой силе и технике…

Скорее всего, у России есть значительные силы, которые она в настоящее время не задействует в боях. Насколько мы знаем, у Украины нет серьезного стратегического резерва. Если она успешно проведет наступление и выдавит Российские войска на какое-то расстояние, пользы от них будет мало, так как они будут измотаны.

Если российская оборона будет немного продавлена, но не сломлена, если вдоль линии фронта будут только незначительные прорывы, то и ВСУ тоже будут обессилены. В любом случае в кульминационный момент у России будет крупная и хорошо оснащенная группировка, которая сможет перейти в контрнаступление.

Остановить его Украине будет крайне сложно».

Вместо необязательного эпилога