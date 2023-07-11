Военное обозрение
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Турция, Россия и выдача «азовцев» – почему наша картина мира так расходится с турецкой

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Турция, Россия и выдача «азовцев» – почему наша картина мира так расходится с турецкой

8 июля после переговоров президента Турции Р. Эрдогана и В. Зеленского информационные ленты облетела новость, что бывшие командиры отрядов «Азов» (запрещен в РФ), взятые в плен прошлой весной в Мариуполе и до последнего времени находившиеся в Турции, возвращаются на Украину.


Новость оказалась своего рода холодным душем, поскольку данные персонажи обретались в Турции под официальные гарантии Анкары и должны были там оставаться до окончания военных действий. Учитывать следует и то, что вообще все, связанное с пленением, обменами участников этого формирования, представляет собой одну из самых негативных страниц всей военной кампании. И это еще выражаясь русским политкорректным языком.

Судя по реакции основных медиалент и даже пресс-секретаря Президента Д. Пескова, такой оборот событий стал неожиданностью. Д. Песков прямо обвинил Турцию в нарушении договоренностей. Реакция российских спикеров понятна, поскольку слишком уж привычной стала за последнее время практика не соблюдать договоры по отношению к нашей стране, по крайней мере, так выглядит все чаще. Потом риторика и тональность сменились, дескать, «нам без разницы, им самим будет хуже» и т. д. и т. п.

Чего не было в попытках прокомментировать это событие, так это адекватного ответа на вопрос: «Зачем Турции вообще понадобился этот шаг»? Разговоры из разряда психологии в стиле: «слабых всегда бьют», применительно к данному конкретному эпизоду относятся сугубо к российско-украинскому внутреннему дискурсу. К нему периодически подключаются западные медиа, решающие свои задачи, но никак не турецкие и ближневосточные площадки.

На самом деле о том, что такое «Азов», знают в этом регионе потребители информации, которые либо прямо работают с западными медиа, либо читатели и слушатели отдельных площадок вроде «Аль Джазиры», «Маядин» или сирийской «Сана», отчасти иранских ресурсов. Для подавляющего большинства турок и арабов (может, за исключением старшего поколения в Ливане) вопрос обмена «азовцев» – это какой-то очередной эпизод между Украиной и Россией. Основная тема относительно встречи Р. Эрдогана и В. Зеленского в турецких СМИ – то, что Украина потенциально заслуживает вступления в НАТО. Здесь ждут реакцию Москвы.

Если для нас это крайне негативное в восприятии событие, то весь Ближний Восток сейчас обсуждает атаку Израиля на лагерь палестинских беженцев в г. Джанин на Западном берегу, во время которой погибли несовершеннолетние. Израиль объявил их участниками ХАМАС и «Исламского джихада», а арабы и турки устроили в ответ яростную информационную кампанию. В Турции важная новость – это траур по известному певцу и актеру О. Угуру. А еще несколько дней назад на первых страницах было сожжение Корана в Швеции.

Т. е. воспринимать этот шаг с точки зрения некой особой турецкой «информационной иглы», направленной на Россию, не представляется возможным – для этого просто нет потребителя информации в регионе, который бы мог это сообщение расшифровать, понять и оценить.

С другой стороны, следует четко понимать, что данное решение Анкары действительно выделяется из череды аналогичных информационных обменов и политических шагов последнего времени. А их было за время украинской и сирийской кампаний немало. Недооценивать этот в стиле «было и забудем» нельзя, просто это действие сделано не в сфере психологии и информационной политики.

На что следует прежде всего обратить внимание?


Во-первых, на то, что за прошедшие годы и Турция, и Россия неоднократно упрекали друг друга в несоблюдении договорных обязательств. Это происходит не впервые.

В прошлом году Анкара обвинила Москву в несоблюдении договоренностей об отводе военизированных формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана и ПДС за 30-километровую зону безопасности от турецкой границы, что послужило одним из формальных оснований для запуска операции «Коготь-Меч».

До этого уже Москва неоднократно обвиняла Анкару в том, что она не обеспечивает разблокировку магистральных трасс через южные районы Идлиба на Алеппо, отвод своих сил с блокпостов и еще по многим эпизодам.

Однако, в отличие от ситуации нынешней, подобные обвинения отличаются одной деталью – стороны старались положения соглашений выполнить, но по разным, в том числе и объективным, причинам сделать этого не смогли. В нынешнем же случае от Анкары не требовалось усилий – «азовцев» можно было просто не отдавать. Никаких особых попыток с результатом в стиле «играл, но не угадал ни одной буквы» Турции предпринимать не было необходимости. Разница достаточно существенная.

Можно сколько угодно говорить про «специфику турецкой политической торговли», но в реальности подобная деталь означает только одно – действие определенного соглашения между сторонами закончилось. Формально этот шаг выглядит резким, даже разрывом договора. У нас уже много появляется мнений из разряда «надо жестко ответить», ведь есть проекты в плане энергетики, торговли, есть туризм и т. д., но многие, опять-таки, подсознательно чувствуют, что не сойдутся этот эпизод и (к примеру) заморозка энергетического сотрудничества.

Собственно, еще за несколько дней до визита В. Зеленского официальные турецкие СМИ выпускали материалы о том, сколько тысяч рабочих мест было создано и как много новых предприятий открылось в провинции Мерсин за время постройки АЭС «Аккую». Если бы передача Киеву «азовцев» изначально воспринималась в Турции как существенный фактор, связанный с приездом В. Зеленского, то как минимум тональность турецких медиахолдингов была бы иной.

У нас это воспринимается как резкая смена Турцией внешнеполитического вектора, хотя, как можно понять из довольно подробного материала, посвященного турецкой лире, никакой вектор Анкара не меняла годами. Передача «азовцев» означает, по всей видимости, для Анкары завершение пакетного договора, частью которого является т. н. «зерновая сделка», причем, скорее всего, как ответ на завершение договора с нашей стороны.

Отсюда и такая спокойная реакция в турецких медиа, отсюда и необъяснимые, даже издевательские (на первый взгляд) для активной части российского общества предложения Р. Эрдогана «продлить на два года» и приехать «обсудить». «Продлять» и «обсуждать» будут другой договор. И здесь же лежит одна из, как представляется, критических проблем нынешней военной кампании – в нашем информационном поле нет концепции того, как освещать такие «пакетные договоренности», даже саму возможность их наличия.

Все вышесказанное действительно подводит к выводу, что зерновая сделка, как переговоры по «Азовстали», да и ряд других шагов, воспринимаются в Турции как часть одного процесса. Во время сирийской кампании, например, в сирийских СМИ проводилась довольно четкая связь между «шагом А», «шагом Б» и т. д. У нас же каждое действие обсуждается и анализируется фрагментарно.

У нас нет даже концепта, как подавать для общества саму возможность каких-либо переговоров, которые, очевидно, велись и ведутся. А потом, когда вспышками возникают разные эпизоды (как тот же «Азов»), медийка начинает что-то в моменте «объяснять». Уж как минимум в таком случае требовалось в самой Турции разворачивать информационную кампанию, где на разных площадках пояснять, почему для России этот вопрос с командирами «Азова» является важным, причем не разовую, а давить на это постоянно, чтобы у турецкого общества, в подавляющей массе не разбирающегося в этом вопросе, сложились понимание и смысловые взаимосвязи.

Зерновой узел


Автор одно время зарекся вообще что-то писать или комментировать на тему «зерновой сделки». Бывшие коллеги-логисты сторонились этой темы как чумы. Потому что в хоре голосов «за зерновую сделку» и «против зерновой сделки» практически не интересовал вопрос, чем она является на практике и почему именно она стала ядром политических переговоров вокруг Украины.

В России те, кто за сделку, говорят про «разблокировку» российского зерна, хотя в 2022–2023 гг. на экспорт отгружены рекордные аж 60 млн тонн, те, кто против, говорят о том, что «в ее рамках тайно везут оружие и танки» на зерновозах в Одессу.

Везти в бункерах 60-тысячника зерновоза что-то можно, но, во-первых, какой судовладелец даст добро на провоз в трюмах дорогостоящего судна, штучного судна, снаряды, ракеты (!), да и просто с технической точки зрения это аналогично тому, чтобы в молоковозе возить замороженные говяжьи четверти.

Для сирийской кампании турки и американцы действительно возили вооружение из Ливии – судами, которые были специально подготовлены и оборудованы, и то большей частью в контейнерах. Почему в порожних зерновых бункерах не перевозят тракторы? Это, выходит, так удобно...

Впрочем, ограничить такие опасения по перевозке «неправильных грузов» можно было бы, сразу включив в сделку только суда определенного вида и класса, исключив любую перевозку в контейнерах и вообще перевозки судами многоцелевого назначения.

И не беда, что уже только из официальной информации на сайте ООН можно было увидеть каждое судно с идентификационными номерами, его груз, посмотреть его маршруты в «Марин трафик», найти, где оно разгружается, как выглядит, где бункеруется, а совсем особо интересующимся – даже связаться с капитаном или организовать интересную командировку и доехать до порта погрузки.

У нас признать, что «нечто идет не плану», нельзя, проблемы признать нельзя, переговоры нельзя – на каждый фактор и событие идет реакция «в моменте». В стиле: «сейчас мы вам все срочно объясним», сотни каналов, особенно в «Телеграме», бросаются «что-то объяснять», затем забыли, что поясняли, потом – с добрым утром – «азовцы вернулись». И снова надо объяснять, а еще лучше привлечь сотни ботов для комментариев в том же «Телеграме». Нужны средства? Так мы же ведем информационные войны.

Завтра-послезавтра турецкие СМИ, которые получат распечатки комментариев из России, пойдут согласовывать уже свои материалы, и в лучшем случае Анкара ответит недоумением, а в худшем довольно жестко – договоренности ведь пакетные завершились.

В логике Анкары, если в прошлом виде зерновая сделка не продлевается, то какие обязательства у Анкары в плане «Азова»? У нас кто-то мониторит турецкий «Твиттер», «Фейсбук» или «Инстаграм»? Вот и у них не мониторят российский «Телеграм», тем более политический. Да и чего его мониторить – читать про то, как танки «Абрамс» будут выгружать из зерновых бункеров? Впрочем, у нас и нефть возит в Индию невидимый флот, который в тумане, вероятно, подает сигналы барабанами, двигается по звездам, а в порт заходит, заклеив пластырем название судна.

Для российского общества со своей повесткой – это убийственный шаг в плане смыслов, а для турецкого общества фактический аналог «Азова» – это Рабочая партия Курдистана, которую у нас не признают, кстати, экстремистской и которая никакую повестку не формирует.

Зерновая сделка действительно решала ряд вполне конкретных задач, связанных с рынками и ценами на сельскохозяйственное сырье, но она оказалась еще и очень удобным основанием, на которое можно было нанизывать различные переговорные «треки», тем более что позиции ведущих боевые действия сторон являются практически непримиримыми.

Когда ситуация поменялась, и на первые роли вышли «план Китая», «план африканских стран» и т. п. форматы, зерновая сделка стала терять эту осевую функцию. Но проблема в том, что вместе с ней «пакетом» шли и разные договоренности, вроде того же «Азова», о большей части которых мы, скорее всего, вообще не имеем представления.

А поскольку никакой цельности в описании как самой зерновой сделки, так и прочих связанных шагов у нас в инфополе нет, то мы имеем хаотический набор смыслов. Беда не в том, что медиасеть «врет», а в том, что там конструируются оторванные от реальности смыслы, которые потом звенят в голове у людей набором «баночек и колбочек».

Лишь бы «отработать тему» в моменте, а как потом эти смысловые баночки и колбочки соприкоснутся с реальностью – это уже дело другого дня: новые наполним, главное, что «всех переиграли». Перебили «вброс «Блумберга», дальше будет новый день и т. д. Сложно даже предположить, сколько бюджетных средств тратится на эту смысловую какофонию.

И ситуация будет только усугубляться, поскольку формальное окончание зерновой сделки очень близко – 17 июля. Кстати, а кто у нас «мудро» назвал «Черноморскую зерновую инициативу» зерновой сделкой? Термином, у которого заведомо отрицательная коннотация (значение) в контексте проводимой СВО.

В той же Турции сделку называют почему-то «зерновой коридор», но у нас в массе упорно переводят «deal», хотя и коридор, слава Богу, иногда встречается. В официальном тексте документа (коротком, из двух страниц) в заголовке стоит: «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов» (Initiative on the Safe Transportation of Grain and Foodstuffs from Ukrainian Ports), там нет слова сделка. Т. е. даже тут в переводе названия уже заложили такой смысл, что мозг обычного человека должен рано или поздно не выдержать. И заложили не «жадные глобалисты», а сами наши же «информационные пастыри».

Что с этим смысловым хозяйством делать, уже не очень понятно, поскольку многие условия и вводные с прошлого года поменялись, и значительно. Ничего не мешало еще в сентябре прошлого года описать зерновую сделку как «международную инициативу по стабилизации рыночных цен, в ходе которой Россия планирует при сохранении рублевых цен в порту продать с существенным рыночным дисконтом на экспорт не 50+ млн тонн, а 60+ млн тонн. Дисконт же, которым Россия давит на рынок, можно и убрать, если будут выполнены условия по СВИФТ и т. п.». Это пример – как один из десятка возможных.

Если уж вообще нельзя обойтись без пакетных договоренностей, где очевидные уступки будут восприниматься обществом как слабость, то осмысленную подачу надо заранее готовить, понимая, что есть вопросы военного, военно-технического характера, особенности конкретных рынков, куда без консультаций просто нельзя запускать политтехнологов и политологов, и наоборот.

Изменения условий и вводных, естественно, потребуют перенастройки и договорных позиций, которые далеко не все являются выигрышными, поскольку любые договоры – это какие-то компромиссы, а в процессе задействованы уже десятки стран. Сколько еще обнаружится таких троянских коней в процессе подобной перенастройки, оценить очень сложно – смысловых противоречий накоплено так много, что любая проблема упрямо выводит сугубо в минус.
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11 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:58
    +4
    Помнится,еще до Сирии,до СВО,когда на страницах ВО,царила эйфория,по поводу "дружбы" с Турцией,чуть ли русский и турок - братья навек,раздавались голоса,что с Турцией ,ухо востро надо держать и не поворачиваться спиной ибо всадят штопор в спину,их нещадно минусовали.Но это ладно.Чем ответить можем на происки? Ничем.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 06:00
    +3
    У нас это воспринимается как резкая смена Турцией внешнеполитического вектора, хотя, как можно понять из довольно подробного материала, посвященного турецкой лире, никакой вектор Анкара не меняла годами.
    И тем не менее, предпринятые сейчас шаги четко дают понять, что Турция решила вновь вернуться на курс "вступления в ЕС" и "поддержки НАТО", а это все говорит о том, что Россия все больше будет рассматриваться как противник.
    И не беда, что уже только из официальной информации на сайте ООН можно было увидеть каждое судно с идентификационными номерами, его груз, посмотреть его маршруты в «Марин трафик», найти, где оно разгружается, как выглядит, где бункеруется, а совсем особо интересующимся – даже связаться с капитаном или организовать интересную командировку и доехать до порта погрузки.
    Теперь осталось только понять, каким же образом морские беспилотники Украины получают возможность оперировать, почти по всей поверхности Черного моря, что превышает их ТТХ по дальности действия и не используют ли "зерновую сделку", для прикрытия судов с вооружением и МТО ВФУ идущих в молдавский порт Джурджулешты
    1. nikolaevskiy78
      nikolaevskiy78 Сегодня, 06:28
      +2
      Турция будет торговаться с ЕС и там было и будет много сигналов, но по большому счету много лет идет торг, в какой форме Турция и ЕС могут соединить системы в одно целое. Этому процессу много лет. Я его в прошлой статье про турецкую лиру назвал "коллаборацией". Кто-то назовет иначе.

      По морю. Видите ли в чем дело. Основной вывоз продукции из портов идет судами класса 40тыс+. Пихать туда технику в теории можно, если это трюмы-твиндеки, хотя такие суда обычно тоннажом пожиже. Представьте себе как будет просто происходить выгрузка. Вы запихнули в такой "бункер" БМП, это даже не говоря о том, что эту машину там надо как-то передвигать, своим ходом, необорудованный объем. Зерновоз разгружается у своего причала, многоцелевики и контейнерщики у других - это даже порты разные со своим оборудованием. Это просто разная инфраструктура и бизнес-процесс. Ну предположим, что вы даже перевезли и вытащили эту БМП, а потом туда, будете сыпать зерно? На масляные и дизельные пятна, чтобы зерно пропиталось парами и прочим...
      Для такой деятельности суда выкупают, дооборудуют, готовят, в том числе и вентиляцию и надпалубное оборудование и кстати готовят команду, потому что обычная команда просто уволится, увидев такие грузы.

      Нет смысла, имея сухопутный коридор, тратить сумасшедшие средства на эти перевозки. А что касается разных диверсий, то тут надо следить за малотоннажниками, которые возят многоцелевые грузы, а еще есть Синоп, откуда суда циркулируют вне зерновых коридоров. Но по большому счету при дальности морского БПЛА в 400-450 миль этого хватит "за глаза", чтобы оперировать с побережья Одессы.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 07:03
        0
        Цитата: nikolaevskiy78
        Турция будет торговаться с ЕС и там было и будет много сигналов, но по большому счету много лет идет торг, в какой форме Турция и ЕС могут соединить системы в одно целое. Этому процессу много лет.


        И вот сейчас пошли подвижки.... история с возвращением Азовцев, как по мне, немного о другом) т.е. это не просто негласное соглашение и приложение к зерновой сделки... это показатель тех процессов что идут, и вектора самой Турции.

        Ведь после удержания власти Эрдоганом, встают экономические проблемы в полный рост + после победы, позиции его усилились (на переговорах с Западом), и теперь можно заключить гораздо более выгодную сделку и на более лучших условиях, чем когда была неопределенность в выборах президента Турции.

        Что сейчас и происходит.... Турция показала свою лояльность НАТО, она даёт зеленый свет вступлению Украины в НАТО, собирается построить на Украине завод по производству БПЛА + поставляет все виды вооружения, по запросу с Запада.... (ну и зарабатывает на этом конечно).

        + Турция дала зеленый свет вступлению Швеции в НАТО, хотя только вот-вот инцидент с сожжением Корана прошёл в Стокгольме.... за это она получила плюшки в виде договоренностей по Рабочей партии Курдистана и ускорению вступления Турции в ЕС.

        И как по мне выбор сделан.... односторонний разрыв соглашении с Россией по Азовцам, это показатель этих процессов. А с продлением зерновой сделки пока не понятно.... даже если Эрдоган знает что её не продлят, то делать такой шаг (с Азовцами) перед его переговорами с ВВП, не самый мудрый ход).
        1. nikolaevskiy78
          nikolaevskiy78 Сегодня, 07:31
          0
          Ну я не зря же поставил в преамбулу статьи "В действительности не так как на самом деле". Я не знаю, как наша медийка будет из всей этой параллельной реальности выкручиваться. Наверное, дадут +100% эфира Хазину, который расскажет, что единственный вариант для Турции это вступить в ЕАЭС, а все остальное гениальный план по расколу Европы в кооперации между нашими и трамповскими элитами США. Ну или что-то из этой серии.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:29
      0
      Так выборы прошли.Можно садится на шею по полной..Еще кто нибудь влезет,и Боливар не вынесет и падет...
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:40
        +2
        Так выборы прошли.Можно садится на шею по полной.
        Так никто и не слазил,меньше душил,теперь,душить сильнее станет.
  3. Shtaier
    Shtaier Сегодня, 06:18
    0
    То , что Турция каой-либо партнёр для РФ- это громко сказано...Она больше похожа на флюгер..Устойчивость в политических и экономических смыслах у неё низкая...потому и крутится под каждую сею-минутную выгоду .А что "отдыхающих" навозовцев Эрдоган отпустил- это не доброта, это приговор для них))......
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:27
    -3
    Турецкая "картина" есть, а вот никакой "нашей, вашей" - - нет.

    Поигожинская "СВО внутри СВО " - и внутренний "контрнаступ" на ВС РФ одновременно с ВСУшным
    показал :
    идёт смертельная борьба Армии России и российско--украинского олигархата.

    Который одновременно, совместно спровоцировал военные действия да ещё и совместно эксплуатирует коммуникации Украины. Включая железную дорогу.

    Итог 24 июня понятен:
    силы поляризованы, Президент ясно дал понять, на чьей он стороне и "кто в СВО хозяин", а кто исполняет роль подсобного инструмента.

    К чести генералитета ВС РФ, на который льют водопады дерьма с двух сторон сразу - -он устоял против грязнейшей провокации с минимальными потерями.

    И показал, что интеллект Академии ГШ РФ выше, чем интеллекта
    "отличника--выпускника ФСИН"
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    0
    почему наша картина мира так расходится с турецкой
    А она (картина мира) и не должна быть идентичной. Разные интересы и цели у стран, по разную сторону в украинском конфликте, политика стран не совпадает от слова совсем. То, что временами находим общие точки соприкосновения и взаимодействия, которые некоторые принимают почему-то за "дружбу", так это временно до возникновения очередной проблемы или смены ориентира.
  6. АА17
    АА17 Сегодня, 07:12
    0
    .
    Чего не было в попытках прокомментировать это событие, так это адекватного ответа на вопрос: «Зачем Турции вообще понадобился этот шаг»?

    Просмотрел статью. Очень большая. Не понял, что хотел выразить автор статьи по отношению к выдачи головорезов Украине. Но вопрос, который задал автор очень интересный. На него тоже нет четкого ответа у автора статьи.
    Но меня больше всего интересует вопрос: Для чего? Зачем? Почему? Какие интересы преследовала российская Власть обменивая командиров нацистов на Медведчука?
    Если бы не было этого обмена, то российские граждане не были бы так разочарованы сегодня. А у жителей ДНР и ЛНР кто-нибудь спрашивал, как они относятся к этим событиям?