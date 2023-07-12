Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-разведчик армии США: Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву ради своих интересов

13
Экс-разведчик армии США: Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву ради своих интересов

На фоне отказа принять Украину в НАТО на проходящем саммите альянса в Вильнюсе все больше западных аналитиков, обладающих собственной независимой точкой зрения на политику, проводимую Вашингтоном и его сателлитами в отношении украинского режима и народа, указывают, что Запад просто-напросто использует Киев в своих интересах.


При этом западные покровители киевского режима умело используют амбиции президента Украины Владимира Зеленского, которого убедили, что он чуть ли не находится в центре Вселенной. Но это вовсе не так, уверен бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер, известный частыми независимыми комментариями в отношении внешней политики администрации Байдена, Запада в целом и происходящих на Украине событий.

В эфире видеоблога U.S.Tour of Duty Риттер подчеркнул, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Страну, ее народ Запад просто-напросто цинично использует в своих интересах, принося в жертву ради ослабления, а если получится, то и победы над слишком независимой Россией. И нынешний саммит НАТО в Вильнюсе стал тому очередным подтверждением.

Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву. Украина никого не волнует. Украина никогда не будет в НАТО

— уверен военный эксперт.

К слову, не только известный своими критическими высказываниями Скотт Риттер считает, что Украине никогда не стать членом Североатлантического альянса. Рядовые пользователи американских соцсетей идут еще дальше, предрекая Зеленскому судьбу Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и даже Бен Ладена, которых поначалу Вашингтон записывал в свои союзники. Соответствующие мемы в большом количестве публикуют в интернете жители США, обратившие внимание на жалобную мину украинского президента, которую он состроил во время фотосессии на саммите в Вильнюсе.



Еще дальше пошла известная своими оппозиционными законодательными инициативами и критикой действующего американского руководства член нижней палаты Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен не только внесла поправку в бюджетное законодательство о прекращении в следующем финансовом году любого финансирования и поддержки киевского режима, но и настаивает на выходе Соединенных Штатов из НАТО. Грин заявила, что Вашингтон должен заниматься обеспечением внутренних интересов страны, а не тратить деньги американских налогоплательщиков на поддержку Украины и войны в других странах.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:18
    +3
    Все как всегда... лохов разводят по полной, неуступчивых ровняют с грунтом.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 13:40
      +2
      совсоглаен....руководители всё прекрасно знают и понимают, а остальное - жевачка для плебса, "жуйте и воюйте за хозяев".
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:49
        +3
        предрекая Зеленскому судьбу Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и даже Бен Ладена,
        И коллаж хорош, с намеком !
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 14:32
          0
          Да кто те намёки понимает... жадность глаза застилает.
          Пороки людские неискоренимы.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:30
        0
        Все логично... мелкие царьки, которые стелятся под самого сильного, обычно в шоколаде, с ног до головы... а плебс, он и в Африке весь в.... соответствующей субстанция, тоже с ног до головы.
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 13:19
    +1
    С тревогой вчитывался в эти строки, боясь встретить незнакомую фамилию разведчика.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: invisible_man
      С тревогой вчитывался в эти строки, боясь встретить незнакомую фамилию разведчика.

      Да уж этого фрика, как Яшу во все дыры имеют.
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:24
    0
    Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву.

    Сомневаюсь что Зеленский не в курсе. А вот чем раньше это дойдёт до рядовых граждан,тем меньше их умрёт и останется калеками . Кто не поймёт тот пойдёт в могилу.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 13:27
    -1
    Конгрессвумен не только внесла поправку в бюджетное законодательство о прекращении в следующем финансовом году любого финансирования и поддержки киевского режима, но и настаивает на выходе Соединенных Штатов из НАТО. Грин заявила, что Вашингтон должен заниматься обеспечением внутренних интересов страны, а не тратить деньги американских налогоплательщиков на поддержку Украины и войны в других странах.

    Какая умная женщина. Самое главное что радует, она отражает чьи то интересны good ,в США.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:36
    0
    Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву. Украина никого не волнует. Украина никогда не будет в НАТО
    recourse Зеленского интересует соус под которым он будет отчитываться в селфи... Да, мы не в НАТО. Но мы выше НАТО, т.к. защищаем его, мы щит НАТО! feel
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:36
    +1
    Зеленский сам приносит Украину в жертву. Надеясь при этом извернуться и зажить в каком-нибудь парадизе с наворованным. Задача России сделать так, чтобы эти надежды не сбылись.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:45
    +1
    умело используют амбиции президента Украины Владимира Зеленского, которого убедили, что он чуть ли не находится в центре Вселенной.
    Амбиции Зеленского используются по полной, причем он действительно полностью уверен, что пользуется огромным авторитетом находясь в центре важных событий. Много ли нужно было для этого? Всего-то пойти на обострение с Россией, спровоцировать конфликт и вот тебе аплодисменты в парламентах Европы и сенате Сша, выступление на любом уровне и в любое время, заверения в "поддержке до конца". И конечно артистишка зазвездился, даже сам себя зауважал, после чего его понесло по пятой усиленной. Чувствуется, что подыхать будет тяжело.
  8. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 14:19
    0
    Цитата: Mavrikiy
    Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву. Украина никого не волнует. Украина никогда не будет в НАТО
    recourse Зеленского интересует соус под которым он будет отчитываться в селфи... Да, мы не в НАТО. Но мы выше НАТО, т.к. защищаем его, мы щит НАТО! feel
    Щит для Нато? Точно! SHIT FOR NATO bully
    И цвет фашистского соуса тоже, в общем, предсказуем.