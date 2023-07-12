Экс-разведчик армии США: Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву ради своих интересов

На фоне отказа принять Украину в НАТО на проходящем саммите альянса в Вильнюсе все больше западных аналитиков, обладающих собственной независимой точкой зрения на политику, проводимую Вашингтоном и его сателлитами в отношении украинского режима и народа, указывают, что Запад просто-напросто использует Киев в своих интересах.
При этом западные покровители киевского режима умело используют амбиции президента Украины Владимира Зеленского, которого убедили, что он чуть ли не находится в центре Вселенной. Но это вовсе не так, уверен бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер, известный частыми независимыми комментариями в отношении внешней политики администрации Байдена, Запада в целом и происходящих на Украине событий.
В эфире видеоблога U.S.Tour of Duty Риттер подчеркнул, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Страну, ее народ Запад просто-напросто цинично использует в своих интересах, принося в жертву ради ослабления, а если получится, то и победы над слишком независимой Россией. И нынешний саммит НАТО в Вильнюсе стал тому очередным подтверждением.
Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву. Украина никого не волнует. Украина никогда не будет в НАТО
— уверен военный эксперт.
К слову, не только известный своими критическими высказываниями Скотт Риттер считает, что Украине никогда не стать членом Североатлантического альянса. Рядовые пользователи американских соцсетей идут еще дальше, предрекая Зеленскому судьбу Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и даже Бен Ладена, которых поначалу Вашингтон записывал в свои союзники. Соответствующие мемы в большом количестве публикуют в интернете жители США, обратившие внимание на жалобную мину украинского президента, которую он состроил во время фотосессии на саммите в Вильнюсе.
Еще дальше пошла известная своими оппозиционными законодательными инициативами и критикой действующего американского руководства член нижней палаты Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен не только внесла поправку в бюджетное законодательство о прекращении в следующем финансовом году любого финансирования и поддержки киевского режима, но и настаивает на выходе Соединенных Штатов из НАТО. Грин заявила, что Вашингтон должен заниматься обеспечением внутренних интересов страны, а не тратить деньги американских налогоплательщиков на поддержку Украины и войны в других странах.