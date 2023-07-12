Экс-разведчик армии США: Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву ради своих интересов

Зеленский и вся Украина должны осознать, что НАТО приносит их в жертву. Украина никого не волнует. Украина никогда не будет в НАТО

На фоне отказа принять Украину в НАТО на проходящем саммите альянса в Вильнюсе все больше западных аналитиков, обладающих собственной независимой точкой зрения на политику, проводимую Вашингтоном и его сателлитами в отношении украинского режима и народа, указывают, что Запад просто-напросто использует Киев в своих интересах.При этом западные покровители киевского режима умело используют амбиции президента Украины Владимира Зеленского, которого убедили, что он чуть ли не находится в центре Вселенной. Но это вовсе не так, уверен бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер, известный частыми независимыми комментариями в отношении внешней политики администрации Байдена, Запада в целом и происходящих на Украине событий.В эфире видеоблога U.S.Tour of Duty Риттер подчеркнул, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Страну, ее народ Запад просто-напросто цинично использует в своих интересах, принося в жертву ради ослабления, а если получится, то и победы над слишком независимой Россией. И нынешний саммит НАТО в Вильнюсе стал тому очередным подтверждением.— уверен военный эксперт.К слову, не только известный своими критическими высказываниями Скотт Риттер считает, что Украине никогда не стать членом Североатлантического альянса. Рядовые пользователи американских соцсетей идут еще дальше, предрекая Зеленскому судьбу Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и даже Бен Ладена, которых поначалу Вашингтон записывал в свои союзники. Соответствующие мемы в большом количестве публикуют в интернете жители США, обратившие внимание на жалобную мину украинского президента, которую он состроил во время фотосессии на саммите в Вильнюсе.Еще дальше пошла известная своими оппозиционными законодательными инициативами и критикой действующего американского руководства член нижней палаты Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумен не только внесла поправку в бюджетное законодательство о прекращении в следующем финансовом году любого финансирования и поддержки киевского режима, но и настаивает на выходе Соединенных Штатов из НАТО. Грин заявила, что Вашингтон должен заниматься обеспечением внутренних интересов страны, а не тратить деньги американских налогоплательщиков на поддержку Украины и войны в других странах.