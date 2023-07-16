Военное обозрение
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Почему в Иране так возмутились прошедшим в Москве саммитом с арабскими странами

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Почему в Иране так возмутились прошедшим в Москве саммитом с арабскими странами

11 июля в Москве прошла очередная встреча между министрами иностранных дел аравийских стран и России. Это часть специфической переговорной площадки, между Россией и странами-участниками ССАГПЗ – Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива. В отличие от другой значимой организации в регионе (Лиги арабских государств (ЛАГ), в ССАГПЗ входит только шесть участников из арабского мира: Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Оман и ОАЭ.


По результатам встречи было выпущено итоговое заявлению, которое возмутило Иран – наш посол в Тегеране А. Дедов был вызван в МИД республики, где ему заявили протест и предложили в ближайшее время скорректировать официальную позицию.

Что же так возмутило Иран, почему реакция была столь резкой, и стоило ли вообще затрагивать некоторые болезненные вопросы нашего соседа, тем более в такое непростое время?

На самом деле отечественный МИД действительно находится в очень сложной ситуации, поскольку взаимодействие с ССАГПЗ необходимо, но одновременно такие контакты неизбежно приводят к обсуждению одного из самых острых вопросов для Ирана – территорий в Персидском заливе. Это три острова, которые для Тегерана являются историческими символами, военным форпостом и элементом юридического правопреемства нынешнего Ирана по отношению к предшествующим формам государственности. Другое дело, что на них претендуют также ОАЭ и отказываться от островов не собираются.

Вместе с ОАЭ единым фронтом выступают и соседи, которые на каждом общем заседании подтверждают позицию по островам, соответственно и в общем министерском итоговом заявлении в формате ССАГПЗ+Москва такой тезис должен был прозвучать и прозвучал.

В этом плане ЛАГ отличается от этого формата, поскольку имеет широкую базу и включает в себя множество разных государств, формируя общеарабскую диалоговую площадку. Там вопросы островов обойти можно, но ССАГПЗ – это объединение стран, которые расположены вдоль побережья Персидского залива, и здесь обсуждение, как и соответствующие резолюции по территориям, неизбежны.

Претензии сторон


Суть претензий сторон заключается в следующем.

До X века три пустынных острова (араб. Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб), расположенные между Дубаем и иранским Бендер-Ленге, северо-восточнее узкого Ормузского пролива, как и о. Бахрейн, периодически переходили из рук в руки между арабскими племенами и Персидской империей. Историческая правопреемственность там довольно сложна, потому что и арабы могут сказать, что персидскую провинцию Хормозган (куда входят и спорные острова, и курорт Киш, и порт Бендер-Ленге и о. Кешм) осваивали именно они. Персы им могут напомнить историю карматов и много еще разных исторических эпизодов – у них тоже «все ходы записаны».

До XVII века там соперничают Оман и Португалия, с XVII века на этих торговых перекрестках, где шла добыча и торговля жемчугом, золотом и специями, закрепляется Ост-Индская компания и усиливается Иран, а с XIX века берет управление уже собственно Британская империя, которая долгое время играет своего рода роль «лесника» – покупателя, кредитора и «решателя» вопросов в одном лице. Однако нюанс заключается в том, что о. Абу-Муса и при обосновавшихся в регионе британцах до начала XX века непосредственно управлялся именно персами, которых оттуда Лондон вытеснил только в 1908 году.

К 1970-м годам XX века постколониальное деление границ находилось в стадии завершения, и Великобритания эти территории покидала – под ее протекторатом оставался т. н. «Договорной Оман», эмираты которого потом и образуют ОАЭ. США в то время восстановили отношения с Тегераном, а военную инфраструктуру строили севернее, и детали разделов их интересовали опосредованно.

Ничего лучше в Лондоне не придумали, как все три пустынных острова передать эмирату Шарджа, в том числе и о. Абу-Муса, по которому та самая «историческая преемственность» Ирана прослеживается совершенно четко. Сказать, что в шахском Иране восприняли это без энтузиазма, значит не сказать ничего. Переговоры о «совместном управлении» Тегерана и эмирата не дали практических результатов, и в 1971 году, когда Великобритания вышла из региона, а Договорной Оман преобразовывался в ОАЭ, персы занимают спорные острова. Происходят пусть и не масштабные, но все-таки столкновения с жертвами среди военных.

Для Западного военного блока, Иран и ОАЭ в то время являлись элементами одной системы, в которой постепенно можно было бы навести порядок и выработать какую-то компромиссную позицию, но руки до этого не доходили, проблему откладывали, а через восемь лет грянула исламская революция в Иране, которая не только похоронила прошлую государственную систему Ирана, но и сделала Иран антагонистом и Великобритании, и США, и даже Франции. Антагонистом сделала, а острова по наследству от шахского Ирана перешли Исламской Республике Иран.

Расставаться с таким территориальным наследством у Тегерана не было никакого резона, поскольку теперь три острова позволяли контролировать любое передвижение торговых и военных судов – фарватер проходит между о. Абу-Муса и о-ми М. Томб и Б. Томб.

Понятно, что при большом желании флот и авиация США могут эти три острова обработать с особым пристрастием, но ведь рядом находится уже крупный
и рельефный о. Кешм, который в Иране называют «непотопляемый авианосец», запирающий самую узкую часть Ормузского пролива.

Наступили десятилетия переговоров, которые заведомо были обречены на неудачу. Ситуация отчасти напоминала историю отношений Китая и СССР вокруг о. Даманский только в обратную сторону, а с другой стороны, отношения вокруг Курильских островов. Не будь такого выраженного и агрессивного американского присутствия, которое влияло прямо и косвенно на политику арабских стран, возможно, спор бы урегулировали ОАЭ и Иран сами между собой. Но Иран находился в стратегическом одиночестве, разворачивая свою сеть в Ливане, пытаясь контактировать с Сирией, а еще ведя жесточайшую войну с Ираком. ОАЭ в свою очередь плотно кооперировались с Францией, которая оказалась де-факто противником Ирана.

Не будь этого и последующего активного и агрессивного присутствия США в регионе, то гипотетически переговоры могли бы привести к тому, что о-ва Томб остались бы, например, за Ираном, а о. Абу-Муса – за ОАЭ. Или стороны нашли бы схему «совместного управления», но в условиях американского военного присутствия, да еще такого плотного и акцентированного против Ирана, уступки в территориальном вопросе, очевидно, являлись для Тегерана угрозой безопасности.

Это примерно то же самое, что говорить о переговорах по Курилам по «формуле 2 на 2» в условиях текущих отношений России, США и Японии. Никто в Тегеране на это не просто не пойдет – об этом нельзя вообще заикаться ни в прессе, ни на экспертных площадках. Тем более что в данном случае Исламская Республика Иран является именно преемником того Ирана, который включил острова в свою юрисдикцию. Для Ирана вопрос иностранного военного присутствия в любой форме, даже как союзников, и любые территориальные вопросы являются принципиальными, и это тоже своего рода историческое наследие.

Чтобы примерно понимать, как выглядит ситуация с итоговым заявлением в Москве, где поддерживается территориальная целостность ОАЭ, следует ее попробовать представить как аналог министерской встречи Ирана, Японии, США и Франции, где в финальном заявлении поддерживалась бы территориальная целостность Японии. Вот и в Иране уже два дня СМИ «топают ногами» по поводу итогового заявления в Москве, на эту тему высказались и в МИДе Ирана, и вице-президент по правовым вопросам, не говоря уже про политиков. В СМИ призывают начать пересмотр отношений с «многовекторной Россией», которая решила прогнуться перед аравийцами. Впрочем, это все-таки СМИ, а не высшее руководство.

Вроде бы и вопросы с аравийскими странами России надо решать, все-таки это реальное ядро ОПЕК+, а ОАЭ сегодня «финансовый хаб», но, с другой стороны, порешали так, что получили весьма эмоциональный демарш от редкого и ценного союзника и на самом деле важного стратегического партнера, который еще и поддерживает плотные связи по линии ВПК. Получилось, мягко говоря, очень неаккуратно, и теперь на Смоленской площади придется придумывать смягчающие формулы.

Почему так произошло?


Возможно, что тут наших внешнеполитических администраторов подвела своеобразная давняя любовь, почти страсть, к разного рода коллективным форматам и площадкам. Чем больше форум, тем ярче можно показать, что «Россия не в изоляции», поэтому мы постоянно стремимся задействовать такие коллегиальные переговорные мероприятия – чтобы народу было много, флагов, заявлений. Как не сложно увидеть, такое пристрастие к «коллективизму» может обернуться проблемами с конкретными странами.

Все-таки саммит саммиту рознь, если такой подход на площадке АСЕАН является необходимым, то в случае с ССАГПЗ как раз наоборот. Ведь было понятно, что в ССАГПЗ, хоть между собой, хоть в формате «ССАГПЗ+Москва», всегда будут поднимать вопрос территорий ОАЭ – не было ни разу по-другому, не будет и в дальнейшем.

Здесь можно только попробовать действовать как наши «партнеры» в Вашингтоне, которые если видят, что коллегиальные форматы могут сработать отрицательно (нет достаточного ресурса, США не могут обеспечить посредничество), то не рефлексируют по поводу «изоляции», а увеличивают плотность индивидуальных контактов и частоту челночной дипломатии. Так они поступают в Центральной (Средней) Азии. Так поступают сейчас на Ближнем Востоке, когда хотят общий тренд на нормализацию отношений обернуть в свою пользу. А отрефлексировать США находят способ позже, ищут другое место, где отыграть.

Мы же в данном конкретном случае этот тренд на нормализацию между аравийцами и Ираном использовать полноценно не смогли: в одном месте – приобрели, в другом – убавили. У Ирана и ОАЭ сейчас индивидуально складываются вполне адекватные отношения, как и с другими участниками – Бахрейном, Катаром, налаживается, опять-таки, индивидуальная дипломатия с Саудовской Аравией, но когда речь идет именно о любимой в Москве многосторонней площадке, то ситуация иная.

И это относится не только к вопросу островов, это и сирийский конфликт, и палестинская проблема. Время такое, что надо очень аккуратно делать шаги, а то получается, что у нас вроде бы проблемы с Турцией, а чуть не пострадали в итоге отношения с Ираном.
Автор:
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3 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:03
    0
    Возможно, что тут наших внешнеполитических администраторов подвела своеобразная давняя любовь, почти страсть, к разного рода коллективным форматам и площадкам.

    Есть такое...любят в нашем МИДе пышные фразы выпускать не думая о последствиях...примеров сколько угодно...до харизмы Громыко им как до Луны.
    в ССАГПЗ входит только шесть участников из арабского мира: Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Оман и ОАЭ.

    Ни одна из этих стран никогда не будет нашим союзником...они такие же как Турция и если увидят что Россия слаба ,доверчива и беспомощна нанесут удар кинжалом под лопатку с большим удовольствием...что Эрдоган и показал нам во всей красе выставив ВВП в очень некрасивом положении.
    На Востоке лохов очень любят разводить и унижать.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 05:12
    +3
    Спасибо за интересную информацию!
    То, что Вы пишете, иногда сложно читать, т.к. сказывается недостаточный уровень знаний. Моих, естественно. Но Вы не пытаетесь добавить эмоций, что бы поднять популярность.
    За это так же Спасибо!
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:51
    0
    МИД РФ опять облажался и подставил Россию? Сколько можно! Не пора ли объявить эту "контору" "Иноагентом".