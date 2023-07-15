Слабое место истребителей Messerschmitt Me.262

Немецкий Messerschmitt Me.262, поднявшийся в воздух 18 июля 1942 года, стал первым самолетом с турбореактивным двигателем, который применялся в боях.
В Красной Армии и в ВВС союзников использовались истребители с поршневым двигателем, которые значительно уступали новым немецким машинам, получившим название «Ласточка» и «Буревестник».
Согласно немецким данным, Messerschmitt Me.262 мог разгоняться до 875 км/ч. Для сравнения, данный показатель у советских ЛаГГ-3 составлял 575 км/ч, у МиГ-3 – 640 км/ч, а у Як-1 – 560 км/ч.
В связи с этим, летчиками Люфтваффе, которые управляли Me.262, применялась тактика, когда немецкий истребитель совершал молниеносную атаку с высоты пикирования до строя бомбардировщиков по ширине и быстрый уход от цели. Из-за высокой скорости нападавшего, истребители прикрытия попросту не успевали стягиваться.
Помимо максимальной скорости, Messerschmitt Me.262 превосходил конкурентов в скороподъемности и мог совершать вертикальный набор высоты, что на то время было нереальным для авиации СССР и союзников.
В целом, по мнению экспертов, немецкий Messerschmitt Me.262 по своим техническим характеристикам значительно опередил свою эпоху. Между тем было и у него свое слабое место.
Согласно мемуарам немецкого летчика-испытателя Герда Линднера, единственным слабым местом первого турбореактивного истребителя был его двигатель.
У серийных моделей ресурс силовой установки составлял лишь 25 часов. Если же он не выходил из строя за это время, к данному периоду добавляли еще столько же.
Однако как писал Линднер, сохранить движок Messerschmitt Me.262 в рабочем состоянии сверх нормы было крайне сложной задачей.
Все дело в том, что для этих истребителей резкая смена режима двигателя была практически смертельной. Это и было их слабым местом.
Например, со слов немецкого летчика-испытателя, если самолет атаковали при заходе на посадку, то совершаемая пилотом резкая смена режима работы силовой установки практически неизбежно приводила к выходу её из строя.