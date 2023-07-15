Военное обозрение
Войти Регистрация

Слабое место истребителей Messerschmitt Me.262

7
Слабое место истребителей Messerschmitt Me.262

Немецкий Messerschmitt Me.262, поднявшийся в воздух 18 июля 1942 года, стал первым самолетом с турбореактивным двигателем, который применялся в боях.


В Красной Армии и в ВВС союзников использовались истребители с поршневым двигателем, которые значительно уступали новым немецким машинам, получившим название «Ласточка» и «Буревестник».

Согласно немецким данным, Messerschmitt Me.262 мог разгоняться до 875 км/ч. Для сравнения, данный показатель у советских ЛаГГ-3 составлял 575 км/ч, у МиГ-3 – 640 км/ч, а у Як-1 – 560 км/ч.

В связи с этим, летчиками Люфтваффе, которые управляли Me.262, применялась тактика, когда немецкий истребитель совершал молниеносную атаку с высоты пикирования до строя бомбардировщиков по ширине и быстрый уход от цели. Из-за высокой скорости нападавшего, истребители прикрытия попросту не успевали стягиваться.

Помимо максимальной скорости, Messerschmitt Me.262 превосходил конкурентов в скороподъемности и мог совершать вертикальный набор высоты, что на то время было нереальным для авиации СССР и союзников.

В целом, по мнению экспертов, немецкий Messerschmitt Me.262 по своим техническим характеристикам значительно опередил свою эпоху. Между тем было и у него свое слабое место.

Согласно мемуарам немецкого летчика-испытателя Герда Линднера, единственным слабым местом первого турбореактивного истребителя был его двигатель.

У серийных моделей ресурс силовой установки составлял лишь 25 часов. Если же он не выходил из строя за это время, к данному периоду добавляли еще столько же.

Однако как писал Линднер, сохранить движок Messerschmitt Me.262 в рабочем состоянии сверх нормы было крайне сложной задачей.

Все дело в том, что для этих истребителей резкая смена режима двигателя была практически смертельной. Это и было их слабым местом.

Например, со слов немецкого летчика-испытателя, если самолет атаковали при заходе на посадку, то совершаемая пилотом резкая смена режима работы силовой установки практически неизбежно приводила к выходу её из строя.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:58
    0
    Ткм не менее наш ас в ВОВ завалил эту вундервафлю именно на поршневом истребителе.....
    А так то да, попили они крови своими "кинжальными атаками" сверху.
    Куснуть и быстро свалить.
    Но третьему рейху это не помогло.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:04
      +1
      Совершенно точно! Кожедуб Иван Никитович, причём именно на пикировании, т. е. Той же тактикой по тому же самому
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:05
        +1
        Самолёт Ла-5 ФН, кстати
        Ттттттттть
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ткм не менее наш ас в ВОВ завалил эту вундервафлю именно на поршневом истребителе.....

      Но если сравнить сколько смогли немцы на "Ласточках" завалить самолетов союзников, то счет явно в их пользу
  2. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 10:08
    0
    Согласно немецким данным, Messerschmitt Me.262 мог разгоняться до 875 км/ч. Для сравнения, данный показатель у советских ЛаГГ-3 составлял 575 км/ч, у МиГ-3 – 640 км/ч, а у Як-1 – 560 км/ч.
    / Уровень статьи показан наглядно. negative
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 10:29
    +1
    Согласно мемуарам немецкого летчика-испытателя Герда Линднера, единственным слабым местом первого турбореактивного истребителя был его двигатель.
    А затягивание в "смертельное пике" на высоких скоростях, это так... просто недоразумение
  4. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:40
    0
    Me.262A-1/U-4 — «Пулькцерштёрер» (нем. Pulkzerstörer, Разрушитель строя — Вариант Me.262A-1 с 50-мм пушкой MK214A с 26 снарядами в носовой части.