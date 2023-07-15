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«При постиндустриальной экономике восстанавливать арсеналы сложно»: Минобороны Британии стремится пополнить запасы боеприпасов

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«При постиндустриальной экономике восстанавливать арсеналы сложно»: Минобороны Британии стремится пополнить запасы боеприпасов

Минобороны Британии пытается решить проблему пополнения запасов боеприпасов, которые были истощены в результате военных поставок в незалежную. Как утверждается, соответствующий план будет сформирован и армия должна получить все необходимое.


Запасы нужны для того, чтобы помочь пережить первую фазу войны. Никто не делал секрета из того факта, что запасов, которыми мы располагаем, недостаточно

- заявил министр вооруженных сил Джеймс Хеппи.

Как отмечается в издании Defense News, Британия отправила Украине 100 000 неуказанных артиллерийских снарядов в 2022 году, плюс более 300 000 в этом году. Большую часть из них составляли 155-мм боеприпасы, но, вероятно, передавались и 105-мм. Проблема состоит в том, как поддерживать оборонно-промышленный потенциал для удовлетворения потребностей военных.

Запасы это только половина уравнения. У вас должна быть либо военно-промышленная база, либо более развернутые гражданские промышленные мощности, которые можно использовать для военных нужд. Когда вы находитесь в постиндустриальной экономике, в основном базирующейся на секторе обслуживания, восстанавливать арсеналы довольно сложно

- отметил указанный министр.

Тем не менее, определенные положительные сдвиги уже имеются. Так, 11 июля производитель боеприпасов BAE Systems объявил, что заключил соглашение с Минобороны о начале восстановления запасов британской армии с поставкой артснарядов и других боеприпасов в рамках сделки, которая в конечном итоге может стоить 400 млн фунтов стерлингов.

Расширение производства на предприятиях на севере Англии и в Южном Уэльсе включает в себя новую линию для выпуска 155-мм снарядов, новый завод взрывчатых веществ и возобновление производства 30-мм снарядов.

Компания Thales UK приступила к выпуску в Белфасте, Северная Ирландия, новых боеприпасов взамен британских противотанковых ракет NLAW, переданных ВСУ.
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8 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 19:30
    +1
    Ну Сунак сказал ведь, что запасы, как и производство - это все побоку. Главное демократия и мир в Украине. Сказал... и отправил Storm'ы в Украину.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 19:38
      +2
      При постаппокалипсической экономике будет ещё хуже
      А оно к тому и идёт
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:45
      0
      Цитата: Седов
      Ну Сунак сказал ведь, что запасы, как и производство - это все побоку. Главное демократия и мир в Украине. Сказал... и отправил Storm'ы в Украину.

      Ну так по мере развертывания производства , страны НАТО смогут спокойнее отправлять старые боеприпасы для ВСУ. А свои производства будут загружать на замещение запасов.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 20:46
        0
        Вам министр именно об этом и говорит, что нифига не просто развернуть производство, когда оно выведено в Китай. Нужно плавить металл на несуществующих металлургических заводах, обрабатывать его на несуществующих станках и что-то делать с химическим производством, которого тоже уже нет. И всё это должны делать инженеры, вместо которых в постиндустриальной экономике - блоггеры и инфлюенсеры.

        Ещё он говорит, что можно было бы вместо макарон выпускать патроны, как это намеревались делать кровавые совки, но и макароны у них тоже уже не делают.

        Так что да, по мере роста производства они будут что-то куда-то загружать. Только рост производства - это возврат к индустриальной экономике, который займёт долгие долгие годы, если вообще состоится. Так как англичане с начала 20 века только и занимались тем, что выводили производство, сначала в Германию, потом в Азию

        Заводы как грибы после дождя не растут, тут думать надо
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 20:48
        0
        При таких долгах как у мелкобриттов, и при их хилой нонешней промышленности - не им думать-то о снабжении Цэгабонии.. Самим бы копыта не отбросить.
  2. km-21
    km-21 Сегодня, 19:38
    +1
    «При постиндустриальной экономике восстанавливать арсеналы сложно»: Минобороны Британии стремится пополнить запасы боеприпасов

    Мы многократно пытались верить англосаксам
    и всякий раз они нас обманывали.
    Хотите повторить?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:40
    +2
    Это сказано для наших ушей.Сложно-не сложно но с производством боеприпасов они справятся несомненно
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:40
    0
    Все зависит от того, сколько бабла они на это дело смогу пустить...
    Смогут, не смогут, вопрос, конечно, интересный, но тут анализ профессиональный нужен, да и то, предположить, какой взбрык сделают политики, дело сложное, а ведь по большей части зависит именно от них!!!
    Бизнес, попусту, тратится не будет и станет выжимать гарантии с правительства, только так.