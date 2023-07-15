«При постиндустриальной экономике восстанавливать арсеналы сложно»: Минобороны Британии стремится пополнить запасы боеприпасов

Запасы нужны для того, чтобы помочь пережить первую фазу войны. Никто не делал секрета из того факта, что запасов, которыми мы располагаем, недостаточно

Запасы это только половина уравнения. У вас должна быть либо военно-промышленная база, либо более развернутые гражданские промышленные мощности, которые можно использовать для военных нужд. Когда вы находитесь в постиндустриальной экономике, в основном базирующейся на секторе обслуживания, восстанавливать арсеналы довольно сложно

Минобороны Британии пытается решить проблему пополнения запасов боеприпасов, которые были истощены в результате военных поставок в незалежную. Как утверждается, соответствующий план будет сформирован и армия должна получить все необходимое.- заявил министр вооруженных сил Джеймс Хеппи.Как отмечается в издании Defense News, Британия отправила Украине 100 000 неуказанных артиллерийских снарядов в 2022 году, плюс более 300 000 в этом году. Большую часть из них составляли 155-мм боеприпасы, но, вероятно, передавались и 105-мм. Проблема состоит в том, как поддерживать оборонно-промышленный потенциал для удовлетворения потребностей военных.- отметил указанный министр.Тем не менее, определенные положительные сдвиги уже имеются. Так, 11 июля производитель боеприпасов BAE Systems объявил, что заключил соглашение с Минобороны о начале восстановления запасов британской армии с поставкой артснарядов и других боеприпасов в рамках сделки, которая в конечном итоге может стоить 400 млн фунтов стерлингов.Расширение производства на предприятиях на севере Англии и в Южном Уэльсе включает в себя новую линию для выпуска 155-мм снарядов, новый завод взрывчатых веществ и возобновление производства 30-мм снарядов.Компания Thales UK приступила к выпуску в Белфасте, Северная Ирландия, новых боеприпасов взамен британских противотанковых ракет NLAW, переданных ВСУ.