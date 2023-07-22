Антибиотик и марля из тополиного пуха: открытия советских фармацевтов в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала одним из наиболее тяжких испытаний для нашей страны. В один день, 22 июня 1941 года, изменились судьбы миллионов людей.В первые месяцы и годы фашистской агрессии многие отрасли СССР оказались в крайне сложном положении. Не стали исключением и медицина с фармацевтикой. Так, объем производства медпрепаратов и лекарственных средств уже к концу 1941 года упал почти на 90%.Между тем благодаря оперативной эвакуации химических предприятий из прифронтовых городов, а также недюжинным усилиям фармацевтов, которым помогали студенты и просто добровольцы, отрасль удалось удержать наплаву, а затем и вывести на приемлемые показатели.В то же время, советские фармацевты в столь тяжкие для страны времена сумели сделать ряд важных открытий, которые спасли жизни десяткам тысяч военных РККА и мирных граждан СССР.Несомненно, важнейшим из них стало создание антибиотиков на основе имевшихся в распоряжении материалов.Так, профессор Зинаида Ермольева и ее группа в 1942 году вывели пенициллин, а Георгий Гаузе и Мария Бражникова смогли вывести еще более ценный антибиотик – грамицидин, который был выделен из бактерии, обнаруженной в подмосковной почве.В то же время Николай Красильников со своей группой создали актиномицин и стрептомицин, полученные из леглистых почвенных грибков.Впрочем, одними антибиотиками открытия фармацевтов во времена ВОВ не ограничились. При этом, пожалуй, одним из самых необычных, но в то же время простых и незаменимых средств, стал заменитель марли, которую получали из обработанного тополиного пуха.В целом, за годы Великой Отечественной войны помощь была оказана порядка 22 миллионам больных.Более того, по некоторым данным, 70% бойцов Красной Армии, получающих лечение в наших госпиталях, могли вернуться на службу, в то время как немецкие медики возвращали только 40% раненых.