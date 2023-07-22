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Антибиотик и марля из тополиного пуха: открытия советских фармацевтов в годы Великой Отечественной войны

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Антибиотик и марля из тополиного пуха: открытия советских фармацевтов в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала одним из наиболее тяжких испытаний для нашей страны. В один день, 22 июня 1941 года, изменились судьбы миллионов людей.


В первые месяцы и годы фашистской агрессии многие отрасли СССР оказались в крайне сложном положении. Не стали исключением и медицина с фармацевтикой. Так, объем производства медпрепаратов и лекарственных средств уже к концу 1941 года упал почти на 90%.

Между тем благодаря оперативной эвакуации химических предприятий из прифронтовых городов, а также недюжинным усилиям фармацевтов, которым помогали студенты и просто добровольцы, отрасль удалось удержать наплаву, а затем и вывести на приемлемые показатели.

В то же время, советские фармацевты в столь тяжкие для страны времена сумели сделать ряд важных открытий, которые спасли жизни десяткам тысяч военных РККА и мирных граждан СССР.

Несомненно, важнейшим из них стало создание антибиотиков на основе имевшихся в распоряжении материалов.

Так, профессор Зинаида Ермольева и ее группа в 1942 году вывели пенициллин, а Георгий Гаузе и Мария Бражникова смогли вывести еще более ценный антибиотик – грамицидин, который был выделен из бактерии, обнаруженной в подмосковной почве.

В то же время Николай Красильников со своей группой создали актиномицин и стрептомицин, полученные из леглистых почвенных грибков.

Впрочем, одними антибиотиками открытия фармацевтов во времена ВОВ не ограничились. При этом, пожалуй, одним из самых необычных, но в то же время простых и незаменимых средств, стал заменитель марли, которую получали из обработанного тополиного пуха.

В целом, за годы Великой Отечественной войны помощь была оказана порядка 22 миллионам больных.

Более того, по некоторым данным, 70% бойцов Красной Армии, получающих лечение в наших госпиталях, могли вернуться на службу, в то время как немецкие медики возвращали только 40% раненых.

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5 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:13
    +2
    Слава нашим предкам, гордимся и стараемся соответствовать
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 17:26
    +4
    Да, антибиотики спасли миллионы жизней, а наши врачи это золотое наследие СССР, всем им здоровья и благополучия soldier
    1. Podvodnik
      Podvodnik Сегодня, 17:59
      0
      . антибиотики спасли миллионы жизней


      Наши в ВОВ покупали у амеров пенициллин за валюту. Попросили продать лицензию на производство - так "союзники" отказали. Коммерческая тайна и все в таком духе. Америга не причём. Вот же..... (нецензурно).
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:41
    +2
    Что сказать... богата земля наша на героев, гениев и вообще, ВЕЛИК РУССКИЙ НАРОД!!!
    Русски это даже не национальность, это общность духа, стремление, идей, это одно общее на нас всех!
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:53
    0
    У этих людей была "Родина" и "Идея".
    А сейчас только