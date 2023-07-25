«Новые левые» и «революция» 1968 года

«Мы уже более четверти века живем в состоянии, когда все наши великие нарративы рухнули. Один за другим они опровергались, становились непопулярными и сложными для поддержания. Первым пало объяснение причин нашего существования, которое давала религия – оно разрушалось с XIX века и далее. Затем, в XX веке, вслед за ней последовали секулярные надежды политических идеологий. В конце XX века мы вступили в эпоху постмодерна. Эта эпоха определяла сама себя и определялась другими через ее подозрительное отношение ко всем великим нарративам [5].»

«Новые левые», политкорректность и культура отмены

«Во-первых, возвращение в теории к молодому Марксу, который делал акцент на отчуждение человека в процессе капиталистического развития, а не на эксплуатации, как это делали «старые левые». Теория отчуждения создавала возможности сближения с фрейдизмом, который делал похожие акценты. Во-вторых, по убеждению «новых левых», социализм не должен исчерпываться политической и социальной революцией, а должен обеспечить настоящее освобождение человека, его свободного времени, изменение семьи в сексуальном и социальном отношении. В-третьих, индивидуум должен быть освобожден от подчинения традиционным институтам общества, ему должны быть доступны новые формы организации жизни. В-четвертых, должна доминировать не организация, а спонтанные действия. В-пятых, носителем социальных изменений будет не пролетариат, который слился со средним классом, а интеллигенция, всякого рода аутсайдеры в обществе [1].»

«В борьбе против отчуждения «новые левые» ломали табу, нормы и традиционные ценности. Они нарушали правила ради провокации и ради того, чтобы сделать действия карательных органов смешными [1]»,

Антиколониализм и культивирование чувства вины как новая нормальность

Антирасизм как новая форма расизма

«I have never seen so many white people in one place, it's an extraordinary story» («Никогда не видел столько белых в одном месте, это поразительно») [12]

«закованные в кандалы идейного антирасизма, левые лишены возможности не только бороться с мусульманским кандидатом, но даже критиковать его.»

«Конечно, существует дискриминация, и есть французские расисты, французы, которые не любят арабов и негров. Они будут любить их еще меньше, когда осознают, насколько их ненавидят иммигранты… Идея войны против расизма постепенно превратилась в чудовищную идеологию лжи [9].»

«Цветные не пацифисты. Они поднимут меч, если мы его опустим»,

Заключение

«Отказавшись от признания за «добром» и «злом» абсолютной внутренней основы, нам предлагают для обоснования действующих моральных норм руководствоваться теми же соображениями, к которым прибегают в повседневной жизни для достижения личной выгоды или общественного материального блага. Эта мораль уже несёт на себе стойкий отпечаток нигилизма. Поскольку более не существует никаких внутренних уз, можно попытаться обойти любую внешнюю социально-юридическую санкцию; всякое действие или поступок становятся дозволенными, если они не вступают в прямое противоречие с законом [8].»

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