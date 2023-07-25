Китай объявил минеральную войну

Минус галлий и германий
С 1 августа все соединения галлия и германия, а также элементы в чистом виде будут проходить дополнительное согласование перед экспортом из Китая. Об этом сообщило местное Министерство торговли в самом начале июля.
Фактически это означает, что отныне продажа данных товаров не будет подчиняться требованиям рынка – теперь Китайская Компартия будет решать, кому продавать дефицитные минералы, а кому нет.
На галлии и германии свет действительно сошелся клином.
Начнем с галлия, основной минерал которого нитрид галлия (GaN) широко используется как в банальных светодиодах, так и в продвинутых полупроводниковых лазерах и транзисторах.
Это гораздо более востребованный полупроводник, чем кремний – он проводит электроны в тысячу раз эффективнее. На нитрид галлия возлагают большие надежды производители силовой электроники, а также разработчики локаторов на основе активной фазированной решетки. Европейцы, в частности, из оборонного подразделения Airbus Defence and Space без GaN уже не смогут обойтись.
В космической отрасли нитрид галлия выгоден устойчивостью к ионизирующему излучению. Не менее перспективен для микроэлектроники арсенид галлия-индия, с которым экспериментируют ведущие лаборатории все последнее десятилетие. В феврале прошлого года на Тайване организовали производство чипов на основе этого соединения. Поставщик сырья, само собой, базируется в Китае.
Редкоземельный германий, хотя и был вытеснен кремнием из производства полупроводников, но до сих пор имеет колоссальное значение в отрасли. Например, вся оптика для тепловизоров изготавливается из германиевого стекла. Немцы мечтают нарастить производство Leopard для Украины – теперь для этого придется спрашивать разрешения у Китая.
Аналогичным образом и американцам придется договариваться, иначе с Javelin и прочими модными игрушками будут большие проблемы.
Германий широко используется в оптоволокне и полупроводниковых диодах. Солнечные панели очень сложно представить без германия, и контроль Китая над экспортом этого элемента серьезно усложнит «зеленый переход» стран Запада.
Большая часть обывателей вообще не слышала о существовании галлия и германия, но тем не менее неприметные элементы периодической таблицы Менделеева навели немалый шорох на Западе. Просто у Китая «контрольный пакет» акций редкоземельных металлов – 80 процентов всех запасов галлия и 60 процентов германия. При этом Китай закрывает мировые потребности в германии на 60 процентов, а галлия – на все 90!
Без германия невозможно представить тепловизионную оптику
Теоретически редкоземельные элементы можно добывать практически повсюду, но это будет обходиться очень дорого. Китаю в этом случае повезло. Галлий сопровождает бокситовую руду и может выделяться в процессе получения алюминия. Германий можно обнаружить в каменном угле. В следовых количествах, конечно, но при больших объемах потребления угля, выработка германия становится вполне рентабельной. Китай и алюминия выплавляет немало, и в использовании угля в мировых лидерах. Больше всех и лучше всех в мире это получается у китайской корпорации Chinalco.
Европа и США в свое время не захотели пачкать ручки и похоронили собственные мощности по добыче и переработке редкоземельных металлов. В Европе сейчас правит бал «зеленая энергетика», и ни о какой добыче галлия и германия речь не идет. Слишком грязно и энергозатратно.
В США не столь трепетны к окружающей среде, но даже они испугались производства германия. В стране немало запасов этого металла, но он в основном связан с цинковыми рудами, а также выделяется побочным продуктом при выплавке свинца. Но это очень грязно и дорого.
В итоге в 1984 году германиевое производство американцы прикрыли. А в Китае, наоборот, производство германия из свинцовых и цинковых руд только наращивают.
Китай рулит
В глобальных масштабах производство дефицитных металлов ничтожно. В прошлом году Китай произвел, в том числе и для внутренних нужд, около 180 тонн германия и 606 тонн галлия. Прибыль от экспорта продукции на фоне китайского торгового оборота совершенно незначительная – всего 100 млн долларов за 2022 год. При этом КНР прижимает мировую высокотехнологичную индустрию на 600 млрд долларов.
Если Си Цзиньпин действительно ограничит поставки сырья в ключевые страны, то плохо станет буквально всем. Производители в Японии, США, Европейском союзе, Южной Корее и, разумеется, в Тайване вынуждены будут либо резко поднять цены на продукцию, либо сменить производственный цикл менее прогрессивным, либо вообще приостановиться. Напомним, это линии производства инфракрасной оптики, волоконно-оптической связи, солнечных элементов и частично полупроводников.
Громкие голоса с Запада как с писаной торбой носятся с термином «стратегия узких мест» и с якобы объявленной Китаем «минеральной войной». В соответствии с первой стратегией игрок перекрывает потоки сырья, которого нужно не особо много, и он не очень дорогой, но его мало кто производит, и оттого он в постоянном дефиците.
Например, Россия мало где может сыграть в «стратегию узких мест». Нефти и газа у нас очень много, но и на планете немало нефтедобытчиков. Была история с искусственным сапфиром, 80 процентов которого в мире из России. Минерал применяется в качестве подложек для полупроводников на основе нитрида галлия и кремния. Российское сапфировое стекло встречается в дорогих часах и смартфонах. О запрете и контроле экспорта сапфира пока ничего не слышно – наоборот, в прошлом году отечественный «Монокристалл» резко увеличил продажи за рубеж. В основном в Китай, но рост зафиксирован для Европы и Тайваня.
Теоретически сапфиры из России можно назвать «узким местом» мировой микроэлектроники, но заместить его производство несравненно проще, чем выработку германия и галлия из Китая. Кроме этого, если Россия закроет экспорт сапфиров, то продавать его будет просто некуда – в стране не так много потребителей синтетических кристаллов. Чего нельзя сказать о Китайской Народной Республике.
В США подсчитали, что потребуется порядка 20 млрд долларов и до десяти лет, чтобы стать независимыми от редкоземельных металлов made in China. При этом стоит помнить о конкурентных преимуществах высокотехнологичной продукции из Поднебесной – для себя они галлий и германий добывать не перестанут. На круг «просвещенный Запад» с кучкой восточных вассалов потеряют до нескольких триллионов долларов. В самом пессимистичном прогнозе, разумеется.
«Минеральная война» Китая родилась не на пустом месте.
США с союзниками методично ограничивают доступ промышленности страны к высоким технологиям. В частности, Япония недавно запретила экспорт сразу 23 позиций hi-tech-товаров. В основном ограничили продажу Китаю техники для производства микросхем – машин для литографии, травления, осаждения и очистки. Американцы уже несколько десятилетий запрещают голландской ASML продавать Китаю свои самые современные фотолитографы. Как и японской Nikon.
Китайцы пытаются справляться собственными силами – недавно освоили техпроцессы 65 нм и менее. Но в Тайване, к примеру, TSMC уже работает с 1-нм технологиями, пусть и в экспериментальном режиме.
Ответ Китая с галлием и германием выглядит в этой истории совершенно оправданным. Понадеявшись на свое технологическое преимущество, западные игроки будут вынуждены искать «грязные» и дорогие решения проблемы. По-другому никак. Либо договариваться с Китаем.
В случае разворачивания полномасштабной добычи редкоземельных металлов на Западе, Китай может неожиданно разблокировать экспорт. Цены на дефицит рухнут, а с ними и многомиллиардные вложения в производство. При этом китайцам это ничего не будет стоить – 100 млн долларов потерь для экспортной корзины минимальны.
Важно понимать, что редкоземельные металлы сейчас критично важны не только для гражданского сектора мировой экономики, но и для ВПК, пытающегося расти на украинском кризисе. Мастерская подножка Пекина (если она, конечно, состоится) в этой отрасли будет особенно чувствительна. В том числе и для России – немалая часть редкоземельных металлов из Китая проходит транзитом в Европу через территорию нашей страны.
Первый этап «минеральной войны» Пекина запущен – на очереди ответ потребителей.
Ситуация интересна тем, что у обеих сторон конфликта рычагов влияния друг на друга предостаточно. Главное – в выборе средств и времени.