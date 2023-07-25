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Бесценные бумаги Америки: ждём падения на взлёте

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Бесценные бумаги Америки: ждём падения на взлёте

Падение, точнее, вялое снижение российского рынка акций вовсе не отменяет возможностей его последующего роста, быть может, даже очень бурного. И дело даже не в том, что у нас в стране нельзя исключать ни большой национализации, ни очередной волны приватизации — причём каких отраслей и компаний, уже не так важно.


Главное, что сомнительная уверенность инвесторов в том, что российскому рынку больше некуда падать, не имеет ничего общего с сомнениями в перспективах рынка американского. А поскольку российский рынок от американского зависит как раз очень сильно, поговорим именно об американском.

Здесь вам не Россия, здесь климат иной


У фондового рынка США, по мнению неангажированных экспертов, и вовсе незавидные перспективы: весь вопрос в том, когда он обвалится и чем его смогут заменить инвесторы. Не просто так, по всей видимости, за последние неделю-две в американских деловых СМИ стали появляться весьма тревожные публикации.

В них авторы, не скрывая беспокойства, прогнозируют грядущий коллапс фондового рынка США. И ладно, если бы это были издания и сайты, контролируемые республиканцами. Подобные перспективы констатировал уже и Банк Америки.


Возникают сразу несколько вопросов: в чём причины, насколько тяжёлые будут их последствия и куда переводить деньги инвесторам на фоне не очень ясной и положительной ситуации на азиатских развивающихся рынках?

2022 год на американском фондовом рынке отличался повышенной волатильностью. Причины были относительно ясными: негативные настроения инвесторов по поводу возможного повышения процентных ставок и роста инфляции, а также неопределённость последствий введения санкций против ряда российских товаров, вызвавших рост цен на рынках некоторых видов сырья.

На таком фоне и результат поддержанных США боевых действий Украины против России оказался ещё менее похож на ожидаемый. Впрочем, текущие позиционные действия России тоже подозрительно не обернулись прогнозировавшимся блицкригом, потому и названным СВО, а не войной.

С обеих сторон боевых действий реализация всех планов затягивается на неопределённый срок, а государственные расходы США на поставки оружия на Украину только растут, и, видимо, это будет продолжаться, пока экономика США совсем уже не придёт к краху.

На грани краха?


Пока краха не произошло. На рынке словно затишье перед бурей, мало того, индекс Доу-Джонса на нескольких сессиях даже рос, причём заметно. Но тревогу у инвесторов в американском фондовом рынке вызывает падение других, менее значимых индексов, в которых большую долю занимают акции технологических компаний.


Так, в частности, на протяжении последнего времени акции всем известной «Тесла» от Илона Маска показывали преимущественно негативную динамику. Несмотря на то, что конгресс проголосовал за отмену решения ФРС об очередном повышении процентных ставок в июне, он не давал намёков на то, что повышения, запланированные на второе полугодие, также будут отменены.

Понятно, что повышение ставок замедлит экономику и аукнется ещё более сильной долговой кабалой для населения. Результат — заведомо негативный, для фондового рынка предсказуем.

Аналитики из Банка Америки прогнозируют, что падение начнётся, как только процентные ставки превысят 6 %, а безработица превысит 4 %. Не совсем ясно, почему цифры установлены именно на этом уровне, но сейчас оба показателя растут, а «целевой уровень» по процентным ставкам может быть достигнут уже в середине второго полугодия.

Так будет, если далее Конгресс не станет блокировать решения ФРС о дальнейших их повышениях. Так или иначе, в Банке Америки оценивают ещё недавно наблюдавшийся бычий тренд как большое ралли перед большим крахом.

После катастрофы с банком Силиконовой долины рынок оправился, казалось бы, он показал устойчивость, но сейчас речь идёт уже не о крахе отдельного финансового института, а о крахе государственной политики режима Байдена.

Ничего личного, только версия


В американских СМИ существует версия вообще о том, что американский фондовый рынок представляет собой пузырь, и крах настанет, когда окончательно обвалятся акции высокотехнологичных предприятий. Насчёт пузыря – возможно, но падение ИТ-компаний является только началом.

Наиболее серьёзный откат, видимо, ожидается по акциям тех предприятий, которые зависят от поставок сырья из стран, в отношении которых санкции планомерно ужесточаются или могут ужесточаться в перспективе. Просто перечислим их: Россия, Китай, Иран, Венесуэла.

Многие спросят — а где Беларусь? И правильно — по ней идёт транзит нефтепродуктов в Европу и поставки калийных удобрений. И казалось бы, при чём тут США? Но ведь цепная реакция тоже может быть.

Далее у инвесторов возникнет вопрос об объектах перевода активов. Ведь рынки развивающихся азиатских стран в последние недели показывали не самую лучшую динамику.

Вот почему есть вариант, что надвигающийся кризис сделает более популярными инвестиции в рынки, имеющие статус пограничных в Азии, Африке и Южной Америке. Это даст им, безусловно, импульс для роста и развития биржевой инфраструктуры.
Автор:
Использованы фотографии:
sputnik.az, americanbutler.ru, sov-zvezda.ru
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5 комментариев
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  1. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:14
    +4
    В очередной раз , запасаемся попкорном,ждем кирдыка фондового рынка США, каааак их кирданет, в мире наступит,тишина и покой. smile
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 05:54
      +3
      Цитата: parusnik
      В очередной раз , запасаемся попкорном,ждем кирдыка фондового рынка США, каааак их кирданет, в мире наступит,тишина и покой.

      "...Жаль только — жить в эту пору прекрасную
      Уж не придется — ни мне, ни тебе." Некрасов
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:33
        +2
        Мне бы не хотелось жить в эту прекрасную пору,потому как это долбанет бумерангом по России или Вы считаете,что у них свой капитализм, а у нас свой? В случае краха, они в ад? Мы в рай? smile
  2. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:46
    +1
    Деньги многое значат,но далеко не все.Перераспределение мощностей-вот что определяет нынешнее экономическое место в мире.Попросту говоря,другие страны отнимают мощности от США. Те страны,которые пичкали буквально все в Америку, сами начали заниматься производством.А бурное накопление денег ничего не значит в этом мире.США отдали большую часть производства другим странам.С введением цифрового рубля в России значимость банков в нашей стране возрастет. Но это не говорит о бурном росте производства.Сейчас даже область IT отдана банкам.Все это больше относится к мистическому восприятию роста экономики. То,что мы начали производить,очень дорого обходится заказчикам.Денег в стране много,а у производств столько,сколько и было.Пересматривать взаимоотношения банков с производствами.Это в нашей стране трудная задача.Привыкли идти по прямой.А здесь приходится думать гибко.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:01
    0
    Всё как в песне: "Не волнуйтесь тётя,дядя на работе,а не с кем - нибудь в кино"(с)."Галантерейщик и кардинал - это сила!"(с) smile Хоть,этим порадовали.