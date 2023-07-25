Бесценные бумаги Америки: ждём падения на взлёте

Падение, точнее, вялое снижение российского рынка акций вовсе не отменяет возможностей его последующего роста, быть может, даже очень бурного. И дело даже не в том, что у нас в стране нельзя исключать ни большой национализации, ни очередной волны приватизации — причём каких отраслей и компаний, уже не так важно.
Главное, что сомнительная уверенность инвесторов в том, что российскому рынку больше некуда падать, не имеет ничего общего с сомнениями в перспективах рынка американского. А поскольку российский рынок от американского зависит как раз очень сильно, поговорим именно об американском.
Здесь вам не Россия, здесь климат иной
У фондового рынка США, по мнению неангажированных экспертов, и вовсе незавидные перспективы: весь вопрос в том, когда он обвалится и чем его смогут заменить инвесторы. Не просто так, по всей видимости, за последние неделю-две в американских деловых СМИ стали появляться весьма тревожные публикации.
В них авторы, не скрывая беспокойства, прогнозируют грядущий коллапс фондового рынка США. И ладно, если бы это были издания и сайты, контролируемые республиканцами. Подобные перспективы констатировал уже и Банк Америки.
Возникают сразу несколько вопросов: в чём причины, насколько тяжёлые будут их последствия и куда переводить деньги инвесторам на фоне не очень ясной и положительной ситуации на азиатских развивающихся рынках?
2022 год на американском фондовом рынке отличался повышенной волатильностью. Причины были относительно ясными: негативные настроения инвесторов по поводу возможного повышения процентных ставок и роста инфляции, а также неопределённость последствий введения санкций против ряда российских товаров, вызвавших рост цен на рынках некоторых видов сырья.
На таком фоне и результат поддержанных США боевых действий Украины против России оказался ещё менее похож на ожидаемый. Впрочем, текущие позиционные действия России тоже подозрительно не обернулись прогнозировавшимся блицкригом, потому и названным СВО, а не войной.
С обеих сторон боевых действий реализация всех планов затягивается на неопределённый срок, а государственные расходы США на поставки оружия на Украину только растут, и, видимо, это будет продолжаться, пока экономика США совсем уже не придёт к краху.
На грани краха?
Пока краха не произошло. На рынке словно затишье перед бурей, мало того, индекс Доу-Джонса на нескольких сессиях даже рос, причём заметно. Но тревогу у инвесторов в американском фондовом рынке вызывает падение других, менее значимых индексов, в которых большую долю занимают акции технологических компаний.
Так, в частности, на протяжении последнего времени акции всем известной «Тесла» от Илона Маска показывали преимущественно негативную динамику. Несмотря на то, что конгресс проголосовал за отмену решения ФРС об очередном повышении процентных ставок в июне, он не давал намёков на то, что повышения, запланированные на второе полугодие, также будут отменены.
Понятно, что повышение ставок замедлит экономику и аукнется ещё более сильной долговой кабалой для населения. Результат — заведомо негативный, для фондового рынка предсказуем.
Аналитики из Банка Америки прогнозируют, что падение начнётся, как только процентные ставки превысят 6 %, а безработица превысит 4 %. Не совсем ясно, почему цифры установлены именно на этом уровне, но сейчас оба показателя растут, а «целевой уровень» по процентным ставкам может быть достигнут уже в середине второго полугодия.
Так будет, если далее Конгресс не станет блокировать решения ФРС о дальнейших их повышениях. Так или иначе, в Банке Америки оценивают ещё недавно наблюдавшийся бычий тренд как большое ралли перед большим крахом.
После катастрофы с банком Силиконовой долины рынок оправился, казалось бы, он показал устойчивость, но сейчас речь идёт уже не о крахе отдельного финансового института, а о крахе государственной политики режима Байдена.
Ничего личного, только версия
В американских СМИ существует версия вообще о том, что американский фондовый рынок представляет собой пузырь, и крах настанет, когда окончательно обвалятся акции высокотехнологичных предприятий. Насчёт пузыря – возможно, но падение ИТ-компаний является только началом.
Наиболее серьёзный откат, видимо, ожидается по акциям тех предприятий, которые зависят от поставок сырья из стран, в отношении которых санкции планомерно ужесточаются или могут ужесточаться в перспективе. Просто перечислим их: Россия, Китай, Иран, Венесуэла.
Многие спросят — а где Беларусь? И правильно — по ней идёт транзит нефтепродуктов в Европу и поставки калийных удобрений. И казалось бы, при чём тут США? Но ведь цепная реакция тоже может быть.
Далее у инвесторов возникнет вопрос об объектах перевода активов. Ведь рынки развивающихся азиатских стран в последние недели показывали не самую лучшую динамику.
Вот почему есть вариант, что надвигающийся кризис сделает более популярными инвестиции в рынки, имеющие статус пограничных в Азии, Африке и Южной Америке. Это даст им, безусловно, импульс для роста и развития биржевой инфраструктуры.