С какой скоростью погружался «Титаник»?

Словно при замедленной съёмке, оседая в толще воды, лайнер коснулся океанского дна



Визуализация глубины, на которой находятся обломки «Титаника». В качестве мерила был выбран 100-этажный небоскрёб

«Титаник» и «Титан»

Впервые в истории батискаф был раздавлен на глубине давлением воды

«Если вы хотите безопасности, то не вставайте с постели.»

«Невзирая на все предупреждения и здравый смысл, «Титаник» шёл самым полным ходом в безлунную ночь среди плавучих ледяных глыб...»



Сравнение размеров «Титаника» с современным лайнером. Всё-таки 100 лет имеют значение