Эстонские водолазы извлекут со дна моря носовую аппарель некогда потерпевшего крушение парома «Эстония»

Носовая аппарель (рампа) парома «Эстония», потерпевшего крушение почти 30 лет назад, будет извлечена со дна Балтийского моря и доставлена сегодня в Южный порт Палдиски, расположенный примерно в 50 км к западу от Таллина, сообщили в Эстонском бюро расследований по безопасности (OJK).Стоит отметить, что вышеупомянутое устройство является ключевой деталью, позволяющей понять, что же послужило причиной данной катастрофы. К такому выводу пришли специалисты на основании первых результатов расследования, инициированного в прошлый четверг OJK совместно со Шведским агентством по расследованию происшествий (SHK). Они погрузились на дно к месту крушения. Последняя подобная экспедиция проводилась в 2021 году.Спуск научно-исследовательского судна Viking Reach под флагом Норвегии проходил этим утром в южной части острова Турку (архипелаг в Финляндии) в 5 утра по местному времени. Судно, как ожидается, прибудет на место происшествия сегодня, 25 июля между 13:00 и 14:00 мск, после чего рампу поднимут на берег и доставят в эстонский порт.Более того, за прошедшие несколько дней работы, проделанной водолазами, им удалось достать и правую боковую стенку корпуса судна.Что же касается левого борта, то вырезки его участка были изъяты водолазами ещё в конце 1994 года с целью изучения внутренней части повреждения парома. В том же году на поверхность были подняты и образцы стали правого повреждённого борта, в том числе окно кабины и заглушки судна.Между тем, с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ROV) была проинспектирована панель регулирования угла наклона аппарели и забрало. Также с её помощью этот подводный аппарат смог обследовать щель обшивки корпуса «Эстонии» шириной 40 м как изнутри, так и снаружи.Согласно официальной версии крушения, носовой козырёк был срезан под углом во время сильного морского волнения, в результате чего вода хлынула внутрь судна через края рампы. В итоге паром ушёл под воду, полностью утратив свой запас плавучести.Для справки: Крушение парома «Эстония» стало масштабной морской катастрофой, произошедшей 28 сентября 1994 года. В момент трагедии судно следовало из Таллина в Стокгольм. На его борту находилось 803 пассажира, ещё 186 – члены экипажа. Пропали без вести и погибли 852 человека, в то время как были обнаружены тела лишь 94 погибших. Выжили – 137 человек.