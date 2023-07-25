Военное обозрение
Войти Регистрация

Эстонские водолазы извлекут со дна моря носовую аппарель некогда потерпевшего крушение парома «Эстония»

20
Эстонские водолазы извлекут со дна моря носовую аппарель некогда потерпевшего крушение парома «Эстония»

Носовая аппарель (рампа) парома «Эстония», потерпевшего крушение почти 30 лет назад, будет извлечена со дна Балтийского моря и доставлена сегодня в Южный порт Палдиски, расположенный примерно в 50 км к западу от Таллина, сообщили в Эстонском бюро расследований по безопасности (OJK).


Стоит отметить, что вышеупомянутое устройство является ключевой деталью, позволяющей понять, что же послужило причиной данной катастрофы. К такому выводу пришли специалисты на основании первых результатов расследования, инициированного в прошлый четверг OJK совместно со Шведским агентством по расследованию происшествий (SHK). Они погрузились на дно к месту крушения. Последняя подобная экспедиция проводилась в 2021 году.

Спуск научно-исследовательского судна Viking Reach под флагом Норвегии проходил этим утром в южной части острова Турку (архипелаг в Финляндии) в 5 утра по местному времени. Судно, как ожидается, прибудет на место происшествия сегодня, 25 июля между 13:00 и 14:00 мск, после чего рампу поднимут на берег и доставят в эстонский порт.

Более того, за прошедшие несколько дней работы, проделанной водолазами, им удалось достать и правую боковую стенку корпуса судна.

Что же касается левого борта, то вырезки его участка были изъяты водолазами ещё в конце 1994 года с целью изучения внутренней части повреждения парома. В том же году на поверхность были подняты и образцы стали правого повреждённого борта, в том числе окно кабины и заглушки судна.

Между тем, с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ROV) была проинспектирована панель регулирования угла наклона аппарели и забрало. Также с её помощью этот подводный аппарат смог обследовать щель обшивки корпуса «Эстонии» шириной 40 м как изнутри, так и снаружи.

Согласно официальной версии крушения, носовой козырёк был срезан под углом во время сильного морского волнения, в результате чего вода хлынула внутрь судна через края рампы. В итоге паром ушёл под воду, полностью утратив свой запас плавучести.

Для справки: Крушение парома «Эстония» стало масштабной морской катастрофой, произошедшей 28 сентября 1994 года. В момент трагедии судно следовало из Таллина в Стокгольм. На его борту находилось 803 пассажира, ещё 186 – члены экипажа. Пропали без вести и погибли 852 человека, в то время как были обнаружены тела лишь 94 погибших. Выжили – 137 человек.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 20:53
    -2
    Носовая аппарель (рампа) парома «Эстония», потерпевшего крушение почти 30 лет назад, будет извлечена


    тут и добавить нечего
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:08
    -2
    Говорят вода камень точит, а тут сталь.... Может быть теперь на танки будем с водяными пистолетиками ходить?! Доказано эстонскими учеными laughing
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:08
    +1
    Что-то такое припоминаю. Мутная история.
    1. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 21:13
      -1
      Вы припоминаете, а эстонец все это время напряжённо думал, понимать надо
    2. velikoros-88
      velikoros-88 Сегодня, 21:18
      0
      Цитата: Румaтa
      Что-то такое припоминаю. Мутная история.

      Была версия о диверсии. Маломощное взрывное устройство на замках аппарели рампы.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 21:45
        0
        Цитата: velikoros-88
        Маломощное взрывное устройство на замках аппарели рампы.

        Сначала отлетает визир, а после него идёт аппарель. Сейчас трудно что установить. Надо было по горячим следам работать, но что то или кто то помешал..
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:41
      +1
      Цитата: Румaтa
      Что-то такое припоминаю. Мутная история.

      Если знать некоторые нюансы, которых практически не публиковали, то история архимутная. Её замяли и дальше продолжат.
  4. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:14
    0
    Будут искать следы взрывчатки, как на самолете Качиньского?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:47
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Будут искать следы взрывчатки, как на самолете Качиньского?

      Найдут виновного и ясно кого, "наступ" сломал ногу, надо отвлечь внимание.
  5. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:16
    0
    Да. Нашумевшая трагедия в те годы была эта катастрофа. Каких только слухов вокруг не ходило вокруг. И разные документальные расследовения. Помню в девяностые целый фильм был . Якобы на пароме пытались перевезти на Запад секретное оружие. А коварные чекисты... короче посмотрим что на эту важную деталь скажет их расследование. Может до боли все просто. Забыли люки задраить перед выходом в море.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 21:26
      0
      Насчет секретного не слышал, а версия о перевозке оружия была.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 22:05
      0
      Цитата: Наблюдатель2014
      Забыли люки задраить перед выходом в море.

      Какие люки, это коробка с носовой и кормовой аппарелями ниже главной палубы.

      Вот это "визир" но не аппарель(она стоит за визиром).

      Вот так выглядит на суде, а за ним идёт аппарель.
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:17
    0
    А была инфа, что там везли никель левый от наших товарищей олигархов из Норильска. Потанин, Прохоров, Дерипаска ... Того и гляди опять шашки достанут после вскрывшихся новых фактов.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:19
    0
    в смысле, метал нужен?!!!
    да, комментарий маленький, я это знаю
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:24
    0
    Причины крушения были установлены ещё в 90-х, а именно основной причиной послужило то что большегрузный транспорт не был закреплён должным образом при шторме как того требовали правила грузоперевозок на поромах в которых предусмотрена возможность механической фиксации транспорта, а на пороме "Эстония" такая возможность была предусмотрена. Конструкция носовой части судна не предусматривала ударных нагрузок большой массы из грузового отсека, если в кратце. К тому же к причинам можно отнести непрофессионализм рулевого и капитана судна "Эстония", а также действия при шторме остальных лиц находящихся на капитанском мостике вышеуказанного судна . В связи с чем и что хотят повторно установить эстонские водолазы не совсем понятно... request
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 21:36
      +1
      В связи с чем и что хотят повторно установить эстонские водолазы не совсем понятно

      Ну как это что? Причастность российских спецслужб, разумеется. Сейчас это модно.
      Глядишь, появится повод для очередного пакета санкций.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:35
    0
    Основная версия по гибели этого парома - перевозка наших военных секретов. Условно говоря, пором торпедировали...
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 21:36
    0
    Более того, за прошедшие несколько дней работы, проделанной водолазами, им удалось достать и правую боковую стенку корпуса судна.
    А что за такая, "правая боковая стенка корпуса судна". Вот мне как мариману, этого не понять. Есть борт судна, правый и левый, от штевня до ахтерштевня, но вот как его достать, я не пойму. Какая то ахинея написана, "курсантом первого курса Бакинской мореходки".
  11. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 21:53
    0
    Наверное, найдут надрезы и напильники с отпечатками пальцев Петрова и Боширова...
  12. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:53
    0
    Молодцы эстонские водолазы! Дай им Бог здоровья.
    Чем это поможет нам в свете СВО? Ума не приложу...
    По идее страну должны волновать совсем другие вопросы.
    К примеру крейсер " Москва ".
    А меня вот лично интересует- отчего пароход лёг на дно?!. Моря Чёрного.