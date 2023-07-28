Конгрессмены США приняли рекордный по своим объёмам военный бюджет страны

Сенат США утвердил военный бюджет страны на 2024-й финансовый год. Расходы на военный сектор окажутся значительно выше, по сравнению с текущим годом (886,3 млрд долларов против 858 млрд). Это очередной рекорд военного бюджета США, постепенно приближающегося к невероятному 1 трлн долларов.Телеканал C-SPAN обращает внимание на принятие другой версии документа, отличной от оригинала, предложили которую в палате представителей американского конгресса.
Речь в данном случае идёт о законопроекте, лишающем права женщин, проходящих службу в рядах ВС страны, делать аборты за счёт государственного медицинского страхования в других штатах. Данная инициатива исходила в нижней палате американского парламента со стороны республиканцев. В то же время сенат (большинство в котором принадлежит демократам) настаивает на том, чтобы государство и в дальнейшем покрывало расходы на операции по смене пола для военнослужащих.
Таким образом, консенсус по всем разногласиям по поводу этих и ряда других вопросов должен быть найден за счёт решений, которые будет принимать согласительная комиссия, что необходимо сделать до того, как законопроект подпишет президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Возвращаясь к военным расходам страны, стоит отметить, что часть из них – 80 млн $ будет направлена на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для нужд ВСУ в качестве бюджетных ассигнований. Ещё 300 млн будут выделены в качестве военной помощи Украине в рамках инициативы содействия безопасности – программы, позволяющей Вашингтону закупать новое оружие и военное оборудование у военно-промышленных компаний, а не выделять его из запасов, имеющихся у Пентагона.
Напомним, что на минувшей неделе сенат США отклонил поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, предусматривающую ограничение военной помощи Украине. Хотя ранее на этом настаивали республиканцы, но после занятия большинства кресел в палате представителей от этой идеи быстро отказались.