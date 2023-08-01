В двух шагах от Русского государства, или первая русская Смута ХV века



Слуги великого князя Василия Васильевича собирают силы для борьбы с Дмитрием Шемякой. Лицевой летописный свод. XVI в.

Внешняя угроза

Первый этап



Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Тёмного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс. Худ. П. П. Чистяков

История о поясе



Удельный князь Юрий Дмитриевич собирает силы для борьбы с Василием Тёмным. Лицевой летописный свод. XVI в.

Второй этап



И ещё одна картина из пяти на тему того, как Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Тёмного в 1433 году срывает пояс с Василия Косого. Это была выпускная работа В. П. Верещагина



В среду на той же неделе в ночь ослепили великого князя и отослали его на Углеч-поле с его княгиней; а мать его великую княгиню Софью послали на Чухлому. Лицевой летописный свод. XVI в.



Митрополит рязанский Иона приводит детей к ослеплённому великому князю Василию. Худ. К. Лебедев

Что это было?



Василий II и Исидор. Гравюра Б. А. Чорикова

Управление



Русский всадник XIV–XV вв. Военно-историческая миниатюра фирмы «Русский витязь», С.- Петербург

«Новое пробивалось с трудом и прикрывалось стремлением жить, как отцы и деды.»