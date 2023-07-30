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Президент Буркина-Фасо выразил поддержку России в проведении СВО

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Президент Буркина-Фасо выразил поддержку России в проведении СВО

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил безоговорочную поддержку проводимой нашей страной спецоперации (СВО). Об этом он заявил в ходе встречи с Владимиром Путиным.


Вот что глава западноафриканского государства высказал по этому поводу:

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию, так что хочу вас заверить в поддержке вашего правительства со стороны нашего народа

Также высказался Траоре и о перспективе развития двусторонних отношений между государствами.

Ибрагим Траоре:

Хочу отметить дружбу, установившуюся между народами Буркина-Фасо и РФ. В то время как некоторые наши традиционные партнёры поворачиваются к нам спиной, мы по-настоящему видим, кто для нас настоящий друг. И этот друг – Россия, которая оказывала нам поддержку ещё со времён западной колонизации, продолжая делать это и сегодня

Затронул в ходе своего обращения лидер Буркина-Фасо и тему двусторонних вопросов, а именно того, что касается возобновления работы российского посольства в этой стране, которое было закрыто в 1992-м году. Говоря об открытии диппредставительства России в Уагадугу, он заверил Путина в том, что работа в этом направлении уже идёт.

Выражаю надежду на то, что это будет сделано настолько быстро, насколько это будет возможно. Думаю, что коснётся это и военной миссии России

– резюмировал лидер этой страны.

В свою очередь, российский лидер также подчеркнул необходимость начала работы посольства России в Буркина-Фасо, что, по его словам, будет способствовать укреплению двусторонних связей.

Напомним, что президент Ибрагим Траоре посетил Санкт-Петербург, чтобы принять участие в саммите «Россия-Африка».

Стоит отметить, что вышеупомянутая страна в последние годы испытывает серьёзнейший кризис в области безопасности, вызванный активной деятельностью исламистских группировок, действующих на территории Буркина-Фасо. Таким образом, по мнению официального Уагадугу, именно тесное сотрудничество с Москвой позволит преодолеть все эти кризисы и стабилизировать обстановку в регионе.

Для справки: в начале 2023-го года государство разорвало соглашение с Парижем в области обороны. Так, согласно документу на территории африканской страны был размещён французский контингент спецназа, состоящий из 400 бойцов. 19 февраля нынешнего года военнослужащие Франции, присутствовавшие там с 2009-го года, покинули страну. А уже 1-го марта действовавшее на протяжении последних 60-ти с лишним лет соглашение с республикой о военной помощи было денонсировано правительством Буркина-Фасо.
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23 комментария
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  1. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 21:54
    -2
    Президент Буркина-Фасо выразил поддержку России в проведении СВО

    Это дипломатический прорыв!
    Ну теперь все... Заживем!
    1. Володин
      Володин Сегодня, 22:06
      -2
      Цитата: tsvetahaki
      Это дипломатический прорыв! Ну теперь все... Заживем!

      написал человек под немецким флажком...
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 22:57
        +1
        Цитата: Володин
        написал человек под немецким флажком...

        А нам флажок не видно. Верните рынду-колокольчик!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:03
    +6
    В России Ибрагим Троаре образования не получал,но слово "Товарищи" в своей речи на форуме произнёс без акцента.Швейцарцы в Буркино Фасо(Верхняя Вольта)сидят на золоте ,а Индия на всём остальном.
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 22:33
      +1
      Merci, camarades!
      Он это сказал достаточно ясно.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 22:12
    +1
    Вот, не знаю- плакать или смеяться. Буркина- Фасо! Ну, да лиха беда- начала!
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 22:52
      0
      Плакать от смеха hi """
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 22:53
      +3
      Не самая маленькая страна. По населению и территории сопоставима с Румынией.
      1. Харитon
        Харитon Сегодня, 23:02
        -1
        А столица по численностью населения и средней зарплате сопоставима с Нижним.
  4. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 22:18
    -1
    .
    Для справки: в начале 2023-го года государство разорвало соглашение с Парижем в области обороны. Так, согласно документу на территории африканской страны был размещён французский контингент спецназа, состоящий из 400 бойцов.
    . Ну прям "большая сила" была выделена Парижем для поддержки официальных властей. Не удивительно что никакой пользы от них там не было, поделом лягушатникам, пинком под зад из Африки!
    1. alystan
      alystan Сегодня, 22:51
      +1
      Чтобы понять в чем сила этих условных 400 штыков, следует немного разобраться в методах "кнута и пряника" современного неоколониализма по-французски.
      Все их активы лежат во французских банках и золотохранилищах. Вся экономика под контролем в основном французских компаний. Местная денежная точно так же контролируется Монетным двором Франции. Вся или почти вся элита строго ориентирована на Францию и в целом на Запад.
      400 бойцов это как передовой отряд для охраны своих друзей и представительства своих фирм там. При необходимости примерно по столько же понатыкано во всех соседних государствах, которые очень оперативно окажут им поддержку.
      Ну и так далее.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 22:29
    +6
    Страна, беднейшая из беднейших в Африке и в мире, НО:
    Природные ресурсы — месторождения марганцевых и медных руд, золота, фосфоритов, никеля, титана.
    ВВП на душу населения в 2009 году — 1,2 тыс. долл. (206-е место в мире). Ниже уровня бедности — около половины населения.
    Сельское хозяйство — хлопчатник, арахис, масличное дерево, сорго, просо, кукуруза, рис; разводятся овцы и козы.
    Промышленность — обработка хлопка, производство напитков, обработка сельхозпродукции, производство мыла, сигарет, текстиля, добыча золота.
    Так что, наверняка этот симпатичный парень будет искать страну-покровителя, на определённых условиях. И этим нужно воспользоваться.
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 22:41
      0
      Три рудника у компании Nordgold Алексея Мордашова , год от годм растет добыча.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 22:52
      0
      Типичный колонизатор laughing """"
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 22:34
    0
    Этот 34-летний паренек лучший друг Пригожина.
  7. Болторез
    Болторез Сегодня, 22:35
    0
    За 200 тысяч половина тамошних мужиков на СВО добровольцами пойдет. Их и снабжать легче будет- еду сами себе настреляют, а из подбитой бронетехники- вообще уже жареная в духовке laughing .
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 23:12
      0
      Какие фантазии! От грибов? Там печи для плавки железа датируются 800 годом до н.э., Да, плавка, а нет кирочное железо.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 22:36
    +1
    Одним из моих соседей по комнате в студенческом общежитии был Ибрагим Уэдраого из тогдашней Верхней Вольты.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:52
    0
    У "Вагнера" появится новый объем работы. yes
    1. Харитon
      Харитon Сегодня, 23:14
      0
      Таки музыканты уже дали там концерт.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 22:59
    -1
    вчера как раз выдержки встретил из саммита, где негры просят доставить им бесплатное зерно.
    А кремль соглашается.
    Видимо, договорились.
    1)Поддержку словами на зерно и деньги.
    2)и Видимо ,поэтому 1я сделка до негров мало дошла. Сами не везли, ждали ,что ктото им привезет.
    Читал, ООН им привез на свои деньги немного зерновозов....

    Остальное - видимо лапша на уши
  11. Мрачный Жнец
    Мрачный Жнец Сегодня, 23:16
    0
    Топвар похоже решил меня довести до инфаркта.
    Ибрагим...... все, я ушел надолго.
  12. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 23:18
    0
    Хорошо бы узнать сколько эта фраза РФ стоила?