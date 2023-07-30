Президент Буркина-Фасо выразил поддержку России в проведении СВО

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию, так что хочу вас заверить в поддержке вашего правительства со стороны нашего народа

Хочу отметить дружбу, установившуюся между народами Буркина-Фасо и РФ. В то время как некоторые наши традиционные партнёры поворачиваются к нам спиной, мы по-настоящему видим, кто для нас настоящий друг. И этот друг – Россия, которая оказывала нам поддержку ещё со времён западной колонизации, продолжая делать это и сегодня

Выражаю надежду на то, что это будет сделано настолько быстро, насколько это будет возможно. Думаю, что коснётся это и военной миссии России

Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре выразил безоговорочную поддержку проводимой нашей страной спецоперации (СВО). Об этом он заявил в ходе встречи с Владимиром Путиным.Вот что глава западноафриканского государства высказал по этому поводу:Также высказался Траоре и о перспективе развития двусторонних отношений между государствами.Ибрагим Траоре:Затронул в ходе своего обращения лидер Буркина-Фасо и тему двусторонних вопросов, а именно того, что касается возобновления работы российского посольства в этой стране, которое было закрыто в 1992-м году. Говоря об открытии диппредставительства России в Уагадугу, он заверил Путина в том, что работа в этом направлении уже идёт.– резюмировал лидер этой страны.В свою очередь, российский лидер также подчеркнул необходимость начала работы посольства России в Буркина-Фасо, что, по его словам, будет способствовать укреплению двусторонних связей.Напомним, что президент Ибрагим Траоре посетил Санкт-Петербург, чтобы принять участие в саммите «Россия-Африка».Стоит отметить, что вышеупомянутая страна в последние годы испытывает серьёзнейший кризис в области безопасности, вызванный активной деятельностью исламистских группировок, действующих на территории Буркина-Фасо. Таким образом, по мнению официального Уагадугу, именно тесное сотрудничество с Москвой позволит преодолеть все эти кризисы и стабилизировать обстановку в регионе.Для справки: в начале 2023-го года государство разорвало соглашение с Парижем в области обороны. Так, согласно документу на территории африканской страны был размещён французский контингент спецназа, состоящий из 400 бойцов. 19 февраля нынешнего года военнослужащие Франции, присутствовавшие там с 2009-го года, покинули страну. А уже 1-го марта действовавшее на протяжении последних 60-ти с лишним лет соглашение с республикой о военной помощи было денонсировано правительством Буркина-Фасо.