Средневековье емкостей из дерева и глины: бочары и гончары



Бочка-бомба XVI века. Кадр из кинофильма «Плоть и кровь» (1985)

«Сто бочек оливкового масла», – ответил тот.

Управляющий сказал ему:

«Возьми свою расписку, садись быстро

и переделай на пятьдесят».

Евангелие от Луки, 16:6

Я пошел в мастерскую горшечника

и увидел там,

как он работает за гончарным кругом.

Книга пророка Иеремии, 18:3



Николаус – бондарь и член братства стоит перед бочкой высотой в человеческий рост и с помощью молотка набивает на нее деревянные обручи. На земле стоит кадка с водой и лежат готовые обручи. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 11 verso. Mendel I)



Вот, например, знаменитый «Гобелен из Байё». На нем мы видим, что человек слева несет на плече бочонок, а на телеге, помимо оружия и доспехов, транспортируется бочка солидных размеров



На этой безымянной иллюстрации 1478 года мы видим все то же самое, что и на предыдущей. Прошло полвека, но технология осталась все той же. 1478 год (Amb. 317.2° Folio 97 recto. Mendel I)



Мастер Клас Спейман с помощью молотка набивает шины на бочку. И они у него явно из металла, а не связаны из лозы, как на предыдущих иллюстрациях. 1537 год (Amb. 317.2° Folio 157 recto. Mendel I)



А вот здесь у брата Ганса по-прежнему шины из лозы… 1565 год (Amb. 317b.2° Folio 18 recto. Mendel II)



[На этой иллюстрации тоже бондарь, причем тоже брат Ганс. Между ней и первой иллюстраций 1425 года – 223 года. Мода на одежду изменилась самым значительным образом. Однако он все так же занимается тем, что связывает шины для бочки из лозы! 1648 год (Amb. 317b.2° Folio 122 recto. Mendel II)



Бондарь за работой – сцена из сельской жизни на сидровой ферме в Сен-Жан-де-Шан, департамент Манш, Нормандия



Изготовление ну очень большой бочки в Австрии в 1933 году!



Какая громадина, не так ли?! Работа над заутором при помощи зауторника, Австрия 1933 год



А эта бочка ну прямо словно с «байёского гобелена»… Австрия 1934 год



В Древнем мире керамические сосуды играли очень важную роль, а мастерство их изготовления было просто высочайшим. Вот, например, как выглядели огромные сосуды пифосы, служившие для хранения зерна. Фотография из Таманского археологического музея



Очередная иллюстрация из «Книги двенадцати братьев». Босоногий гончар по имени Ханс сидит перед своим гончарным кругом и лепит кувшин. Рядом с ним на лавочке три куска глины. Вокруг на лавочке и на полке стоят готовые изделия. На полу справа два готовых зеленых глазурованных изразца, большой ком глины с двуручным ножом для очистки овощей, а слева в плоской корзине оловянная кружка и глиняный кувшин с оловянной крышкой. 1605 год (Amb. 317b.2° Folio 71 recto. Mendel II)



Вот как выглядели такие «гранаты»…

Ни одна цивилизация в мире не может обойтись без емкостей для хранения сыпучих продуктов или жидкостей. Кожаные бурдюки для жидкостей, плетеные корзины, деревянные бочки и глиняные кувшины самых разных форм и размеров – все это использовалось издавна.Однако именно бочки оказались наиболее универсальным видом таких вот емкостей, поскольку годились не только для хранения воды, квашеной капусты и соленой трески, но даже пороха и свинцовых пуль! Ну а как обстояло дело с бондарным и керамическим производством в Средние века мы, вам сегодня и расскажем. Естественно, с иллюстрациями из «Книги двенадцати братьев», ведь там есть на что посмотреть!Где и когда появилась на свет первая бочка и как именно она выглядела, мы можем сегодня только гадать. Однако известно, что деревянная бочка, найденная при раскопках римского форта в Шотландии в 1936 году, относится историками к 142–180 гг. н. э.Это значит, что бочки существовали уже тогда, а может быть, и в более раннее время. В Евангелии от Луки упоминается сразу сто бочек оливкового масла. Так что можно говорить о том, что эта емкость на момент его написания была очень хорошо известна.Ну а в Средние века изготовление бочек стало еще более важным и весьма уважаемым делом, потому что именно в них хранилась основная масса заготовляемых впрок продуктов.Вино и пиво, оливковое и коровье масло, солонина (заготовленное впрок соленое мясо) и соленая рыба, соль и соленые овощи, мед и даже боевые припасы – все это держали именно в бочках, причем как в небольших по размеру бочонках, так и в огромных, на сотни и даже тысячи литров.Ремесленники, изготовлявшие бочки, назывались бондарями (или бочарами) и, как и все прочие ремесленники в Средние века, объединялись в цехи, которые свято оберегали от посторонних секреты производства столь ценных для каждого хозяйственного человека того времени изделий.Технология изготовления бочек и в самом деле исключительно традиционна. Какой она была в Средние века, такой осталась сегодня! Бондарь посредством топора и других столярных инструментов изготавливает дошечки-клёпки (ламели) для бочки одну к другой, выстругивает их, делает фальцы (зауторы) зауторником, вгоняет в них днище, и скрепляет бочку деревянными или железными обручами.Материалом для бочки обычно служит дуб, причем дуб старый – 80 и 100 лет. Добывали такое дерево исключительно зимой, когда движение соков по стволу отсутствует, распиливали на доски и долго сушили.Собрав бочку до половины, в ней разводили костер, от чего древесина нагревалась и становилась податливой, после чего сгибали уже ламели незаконченной стороны, и бочка становилась пузатой.Ну а сделать её водонепроницаемой было очень просто – достаточно было налить в неё воды и дать ей постоять. При этом правильно подогнанные ламели бочки слегка разбухали, все щели смыкались, так что воду она уже не пропускала. Главное, следовало за бочкой следить, чтобы она после этого не рассыхалась!Главной особенностью дубовой бочки является то, что она пропускала воздух. Древесина насыщала ее содержимое кислородом и избавляла от токсинов и вредных веществ, примерно так же, как это делает сегодня активированный древесный уголь.Правда, виноделы утверждают, что в бочке количество залитого в неё содержимого со временем пусть и незначительно, но уменьшается за счет испарения через стенки. Но это не более чем расплата за отличное качество готового продукта.Ну и понятно, что бочки очень широко использовались в военном деле.В бочках, обшитых свинцовыми листами, на кораблях хранили запас пороха, из бочек с порохом делали мины, закатывая их в подкопы под стенами, бросали их, начинив горючими материалами, с помощью требушетов через стены вражеских городов.Ясно, что в бочках на кораблях держали воду и провиант для солдат и матросов. И качество их имело огромное значение. Так, например, когда, Франсис Дрейк перед вторжением в Англию «Непобедимой армады» совершил налет на испанские порты, он уничтожил множество… бочек.И это напрямую отразилось на боеспособности «Армады», так как в сделанных в спешке бочках вода загнила, что привело к массовым заболеваниям среди солдат и матросов на борту испанских кораблей.Интересно, что у бондарей-католиков есть даже свой собственный небесный покровитель: святой Альберт Трапанийский.А вот с крушением Римской империи в производстве керамики в Европе наступил кризис.И «нашла она себя» заново только в романскую эпоху, хотя с точки зрения художественности бытовая керамика еще долго оставалась посредственным товаром, и лишь начиная с XIV века стали встречаться попытки декоративного оформления ее наружной поверхности.Вошла в моду отделка сосудов отпечатками готических букв, набираемыми узором в полосу; однако ценность этой керамики скорее документальная, нежели эстетическая. Гораздо значительнее в этом отношении архитектурная керамика, производство которой на обширной территории начинается в Европе уже в XI веке.От замков, монастырей, а также отдельных церквей дошли до нас облицовочные плитки и изразцы, причем уже с XII века с фигурными и орнаментальными рельефными мотивами, а частично даже с одноцветной глазурью.Простейший способ производства глазурованных изделий состоял в том, чтобы пористый черепок облицевать слоем непрозрачного глинозема как основой для расписного или процарапанного (sgraffito) украшения, и ещё до обжига покрыть это тонким прозрачным слоем, как правило, бесцветной, легко плавящейся и притом блестящей свинцовой глазури.В Южную Европу эта техника, известная под названием полумайолики, была занесена арабами из Персии и Турции в XIV веке. Однако широкое применение она находит лишь в конце XV и в начале XVI века в Северной Италии, особенно в мастерских Падуи, Болоньи, Перуджи и Читта ди Кастелло.В XV веке керамическое производство принимает довольно крупные размеры, сближаясь уже с художественным творчеством. С конца XIV века появились украшенные рельефами печные изразцы, в декоре которых – орнаментах, религиозных сюжетах, мотивах героических сказаний или сценах из жизни – сквозит фантазия народного горшечника.С конца XV и до середины XVI века в Центральной Европе глазурь чаще можно встретить зеленую, в XVI веке на сосудах позднеготического характера встречается даже цветная оловянно-свинцовая глазурь.Ну а в эпоху Ренессанса первые импульсы к декоративному оформлению керамики получает Южная Европа, а именно на рубеже XIII века, заимствуя технологии с Востока, где культура ислама сумела заново переработать богатые традиции Античности, обнаруживая в области керамического производства большой прогресс, как в техническом, так и эстетическом отношении.Кстати, был у католических гончаров и свой святой покровитель – Спиридон Тримифунтский.Меньше всего известно о применении керамических бомб. Действительно, небольшие керамические сосуды со следами ртути на стенках находят, в том числе и на полях сражений, начиная с XIII века.И очень может быть, что их начинкой являлся уже известный в то время фульминат ртути – довольно сильное взрывчатое вещество.