Генерал Дюма: жизнь, достойная приключенческого романа



Генерал Дюма, картина Оливье Пиша

Гаитянский бастард

Участие в революционных войнах

«Под началом Массена служил ещё один дивизионный генерал, мулат, по фамилии Дюма, человек весьма способный и, кроме того, один из самых смелых, самых сильных и самых ловких людей, мною виденных. Он пользовался необычайной популярностью в армии: все только и говорили, что о его рыцарской отваге и невероятной физической силе…

И всё же, несмотря на его храбрость и на все его заслуги, из бедняги Дюма, которого можно было назвать лучшим солдатом своего времени, генерала не получилось».



Имя Дюма на Триумфальной арке, второй столбец шестая строка

О французском генерале Тома-Александре Дюма вспоминают лишь мимоходом в связи с тем, что он приходился отцом известному писателю. Между тем он прожил короткую, но необычную и полную динамизма жизнь, которую вполне можно было бы положить в основу исторического романа. Он успел побывать рабом, простым солдатом, офицером и генералом, дружил с самим Наполеоном, а соратники слагали легенды о его физической силе.Каким же был этот человек и чем прославился, помимо родства с великим писателем, мы и расскажем.В середине XVIII века во Франции жил маркиз Александр Антуан Делиль Дави де ла Пайетри (1714–1786). Он был представителем знатного рода, его предки владели некоторым богатством, но потом разорились. За какой-то проступок Пайетри был сослан на Гаити, где приобрел небольшую плантацию с рабами. Одной из чернокожих рабынь была Мария Сессета Дюма, в которую Пайетри влюбился и сделал своей сожительницей. За годы совместной жизни у них родилось четверо детей, одним из которых и был герой нашей статьи Тома-Александр Дюма, появившийся на свет в 1762 году.Вскоре Пайетри окончательно разорился и, чтобы свести концы с концами, пошел на крайний поступок: продал всех своих рабов, включая Марию Сессету и их совместных детей. По другой версии, продал только детей, так как их мать незадолго до этого умерла.Вернувшись во Францию, Пайетри начал свои дела с чистого листа и, когда заработал необходимую сумму, вернулся на Гаити, чтоб выкупить своих детей обратно, но денег хватило лишь на старшего сына Александра. С ним он и приехал обратно во Францию.Александру было в то время уже около 18 лет. Кое-как отец обучил его грамоте, привил привычку к чтению книг, но своим наследником сделать незаконнорожденного мулата он не мог, к тому же у него давно появилась новая семья.Отношения отца с сыном на этой почве становились все хуже и хуже. И однажды, когда юному мулату исполнилось 24 года, жизнь в одном доме с отцом делается для него невыносимой, и он решает пойти служить в армию. Записался на службу он под фамилией матери – Дюма.Поскольку фамилия была простонародной, то в офицеры Александра долгое время не производили. Между тем, отличаясь невероятной физической силой, он вскоре стал лучшим среди своих сослуживцев.Например, он единственный среди них мог подтянуться на балке вместе с лошадью, зажав ее между ног. Мог засунуть по пальцу в четыре ружейных дула и нести на вытянутой руке все четыре ружья. Позже про него рассказывали, что он мог перенести свою лошадь на руках через реку.Произошедшая вскоре Великая французская революция открыла для Дюма путь к стремительной карьере. В феврале 1792 года его производят в капралы. В октябре того же года – уже в подполковники, в июле следующего года – в бригадные, а в сентябре – в дивизионные генералы. Как видим, ни происхождение, ни смуглая внешность уже никак не препятствовали его карьере.В ноябре 1792 года молодой офицер женился на Мари-Луизе Лабуре, в браке с которой впоследствии родилось двое детей, в том числе будущий знаменитый писатель.Не получив военного образования, генерал Дюма слабо разбирался в тактике и стратегии, но зато ему не было равных в храбрости и находчивости. В 1794 году, командуя Альпийской армией, он овладел перевалами Сан-Бернар и Мон-Сени. Отличился он и в бою за Нюмарк, удерживая некоторое время мост, пока все его части не перешли его.В последующий год Дюма сменил еще несколько должностей, в частности, участвовал в подавлении Вандейского восстания, пока осенью 1795 года его не вызвали в Париж. Правительство Директории намеревалось поручить ему разгром зреющего роялистского мятежа, но пока Дюма ехал из Бреста в столицу, там успел подсуетиться другой генерал, еще никому не известный Наполеон Бонапарт, расстрелявший мятежных роялистов картечью.Осенью 1796 года Дюма лично познакомился с Бонапартом и с этого времени служил под его началом в Италии. Особенно отличился Дюма при подавлении восстаний тирольских крестьян, за что те его прозвали Черным дьяволом. Наполеон называл его Горацием Коклесом, в честь древнеримского героя, который также прославился обороной моста, а солдаты нередко называли своего командира Черным Геркулесом.Один из сослуживцев Дюма генерал Тьебо так писал о нем:Некоторое время Дюма дружил с Наполеоном, и когда в 1798 году тот отправился в Египетский поход, Дюма поехал с ним. В этом походе он возглавлял немногочисленную французскую кавалерию. Во главе ее он участвовал во взятии Александрии, потом в битве при Пирамидах.Поскольку лошадей было мало, то их использовали для перевозки орудий и грузов, сами же кавалеристы со своим командиром часто преодолевали большие расстояния в пустыне пешком. Многие наверняка слышали известную фразу Наполеона «Ученых и ослов на середину», означавшую, что в ходе боя нужно любой ценой сохранить ценные для армии ресурсы.Вдобавок к этому еще разразилась эпидемия чумы. Дюма начал остро критиковать как поход, так и самого Наполеона, и требовал возвращения обратно во Францию. Как ни странно, но Наполеон позволил ему вернуться, и в марте 1799 года Дюма отплыл из Египта. Недалеко от берегов враждебного Франции Неаполитанского королевства судно село на мель, и Дюма попал в плен. Наполеон, в том же году также вернувшийся из Египта и ставший Первым консулом, не приложил никаких усилий, чтобы освободить своего бывшего друга.Между тем в плену Дюма содержался в подземелье в самых тяжелых условиях. Его несколько раз пытались отравить, но безуспешно. Лишь спустя долгих два года его обменяли на австрийского генерала Мака, того самого, который спустя 4 года в Ульме вновь попадет в плен и которого Наполеон считал самым бездарным генералом, что он видел в жизни.Вернувшись домой весной 1801 года, Дюма был тяжело болен, и о дальнейшей службе в армии пришлось забыть. Он умер в феврале 1806 года, немного не дожив до 44-летия и оставив жену с двумя детьми без средств к существованию. За несколько лет генеральской карьеры он не нажил никаких денег. Тогда как его друзья и соратники, к тому времени уже ставшие маршалами, смогли обзавестись солидным состоянием, дворцами и титулами.Впрочем, Наполеон в итоге все же отдал дань памяти своему умершему соратнику, и имя Дюма было высечено на Триумфальной арке в одном ряду с другими прославленными генералами и маршалами.По-настоящему же обессмертит фамилию Дюма лишь его сын, произведения которого вошли в фонд мировой классики и часто переиздаются и в наше время.