В венгерском парламенте большинство ... отказалось ратифицировать вступление Швеции в НАТО

В Венгрии правящая партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», членом которой является и премьер-министр Виктор Орбан, не поддерживает идею дальнейшего расширения Североатлантического альянса. В венгерском парламенте большинство, которое составляют представители этого политического движения и союзные им христианские демократы, отказалось ратифицировать вступление Швеции в НАТО.Об этом сообщается в местной прессе.Хотя венгерский парламент уже ушел на каникулы до конца сентября, оппозиция сумела добиться созыва внеочередного заседания по поводу ратификации шведской заявки на прием в Североатлантический альянс. Но ФИДЕС и ее союзники бойкотировали заседание, поэтому основной его вопрос, из-за которого оно и было созвано, рассматривать не стали, так как кворум не был набран.Это означает, что раньше 25 сентября, когда венгерский парламент вернется с каникул, вопрос о вступлении Швеции в НАТО рассматриваться не будет. Правда, один из депутатов от ФИДЕС заявил, что даже если бы Венгрия уже сейчас ратифицировала шведскую заявку, это не ускорило бы процесс приема Швеции в альянс. Дело в том, что Анкара, как и Будапешт, пока что не дала своего согласия на прием в НАТО нового члена и планирует сделать это не раньше осени.Ранее Будапешт выражал недовольство критикой шведскими властями в свой адрес. При этом согласие на вступление Швеции в НАТО он стал использовать как средство давления на Стокгольм.