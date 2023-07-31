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В венгерском парламенте большинство отказалось ратифицировать вступление Швеции в НАТО

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В венгерском парламенте большинство отказалось ратифицировать вступление Швеции в НАТО

В Венгрии правящая партия «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», членом которой является и премьер-министр Виктор Орбан, не поддерживает идею дальнейшего расширения Североатлантического альянса. В венгерском парламенте большинство, которое составляют представители этого политического движения и союзные им христианские демократы, отказалось ратифицировать вступление Швеции в НАТО.


Об этом сообщается в местной прессе.

Хотя венгерский парламент уже ушел на каникулы до конца сентября, оппозиция сумела добиться созыва внеочередного заседания по поводу ратификации шведской заявки на прием в Североатлантический альянс. Но ФИДЕС и ее союзники бойкотировали заседание, поэтому основной его вопрос, из-за которого оно и было созвано, рассматривать не стали, так как кворум не был набран.


Это означает, что раньше 25 сентября, когда венгерский парламент вернется с каникул, вопрос о вступлении Швеции в НАТО рассматриваться не будет. Правда, один из депутатов от ФИДЕС заявил, что даже если бы Венгрия уже сейчас ратифицировала шведскую заявку, это не ускорило бы процесс приема Швеции в альянс. Дело в том, что Анкара, как и Будапешт, пока что не дала своего согласия на прием в НАТО нового члена и планирует сделать это не раньше осени.

Ранее Будапешт выражал недовольство критикой шведскими властями в свой адрес. При этом согласие на вступление Швеции в НАТО он стал использовать как средство давления на Стокгольм.
Использованы фотографии:
https://www.parlament.hu/
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17 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:41
    0
    Дело в том, что Анкара, как и Будапешт, пока что не дала своего согласия на прием в НАТО нового члена и планирует сделать это не раньше осени.


    Ключевое слова ПОКА.
    Собака лает - караван идет!
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:09
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Ключевое слова ПОКА.

      ну да пока! а как ещё в политике? Я то думал там только Эрдогана греть надо будет а оказалось и Венгрию.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:44
    +3
    Опаньки!
    Никогда такого не было и вот, опять...
  3. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:45
    0
    В венгерском парламенте большинство ... отказалось ратифицировать вступление Швеции в НАТО
    Шведы проплатили, что бы и рыбку съесть, и что-то там ещё?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:50
      +1
      Получается не проплатили.Вообще то не стоит обольщаться,осенью вопрос этот разрешат.Не мытьем,так катанием
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 18:15
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        .Вообще то не стоит обольщаться,осенью вопрос этот разрешат.Не мытьем,так катанием

        До осени Запад с "хозяином", столько санкций и запретов накатает на Венгрию накатают, что не думая подпишут.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:47
      0
      Складывается впечатление, что элита Швеции не шибко хочет в НАТО. Шведы прекрасно "сосали двух маток" во время ВМВ. А .безопасность Стокгольма обеспечивается прямыми договорами о военном сотрудничестве с янкесами и британцами..
  4. alystan
    alystan Сегодня, 17:48
    0
    В венгерском парламенте большинство отказалось ратифицировать вступление Швеции в НАТО

    Турки, теперь слово за вами.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:23
      +1
      В Стокгольме сегодня опять сожгли Коран. Перед сжиганием показательно пинали и плевали на Коран. Полиция Швеции не препятствовала акции. Туркам такое понравится.....
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:48
    +2
    Орбан выторговывает плюшки от России в энергетике,чтобы ЕС не заблокировал.Фон Ляйн надо вспоминать первую профессию в ЕС,а то не быть ей секретарём НАТО.
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 18:10
      +4
      Фон Ляйн надо вспоминать первую профессию в ЕС

      Там почти не кому рожать... одни геи и гендеры... и прочее шваль по углам...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:27
        0
        Joker 62Просто вспомнился старый бородатый анекдот,почему гинеколог муж убил свою жену.
  6. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 17:58
    +1
    Lo de Suecia es intrascendente. Es de hecho un miembro externo de la OTAN.

    Más preocupante es Finlandia.

    De todas formas, ambos paises son miembros antirusos, y ya actuaban contra Rusia antes de todo este lio.

    Шведская вещь несущественна. По сути, это внешний член НАТО.

    Больше беспокойства вызывает Финляндия.

    Так или иначе, обе страны являются антироссийскими членами, и они действовали против России еще до всей этой заварухи.
  7. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 18:00
    -2
    Дешёвые понты. Придет время и Монголию с Казахстаном примут в НАТО. Во всяком случае пообещают....
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:14
      +1
      Монголию с Казахстаном примут в НАТО. Во всяком случае пообещают....
      Обещали укросвиней накормить трюфелями на колбасном заводе. Вот прямо сейчас и "кормят" во все дыры.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:09
    +2
    Интересно, на сколько хватит мужества у "венгерских товарищей" перечить обкому? Думаю- не надолго.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:23
    0
    Ранее Будапешт выражал недовольство критикой шведскими властями в свой адрес. При этом согласие на вступление Швеции в НАТО он стал использовать как средство давления на Стокгольм.
    Какие вредные. request Думаю Венгрия это не Турция..... ЕЕ не проскочишь за 3 рубля. request