Средневековая геральдика труда и здоровья



«Меха Гюнцеля» – то есть здесь можно приобрести меховые изделия! Такие вывески в Средние века можно было увидеть над многими торговыми лавками, питейными заведениями, булочными и мастерскими. Естественно, что владельцы старались сделать их покрасивее, чтобы привлечь покупателей именно к себе!

…должны каждый ставить стан свой при знамени своем,

при знаках семейств своих.

Книга Чисел, 2:2



А вот так выглядела гербовая грамота свечников города Лондона 1463 года, которая подтверждала их право на собственный герб. И герб этот (вид слева), был по-настоящему красив и ничуть не уступал гербам знатных сеньоров



Причудливая форма щита гильдейских гербов говорила о том, что к рыцарству они все-таки отношения не имеют. Перед нами три цеховых гербов города Флоренции: 1 – герб солеваров, 2 – герб членов гильдии коммерческого суда, 3 – герб чиновников гильдии государственного долга



Герб булочников традиционно содержал изображение кренделя…



Но вот в этом гербе булочников из Равенсбурга присутствуют и мечи, и даже два льва. Они словно говорят знати – «а мы не хуже вас!»



Гамбург. Эмблема булочников на фасаде дома. И тут есть и два кренделя, и даже кекс! И ко всему этому – два льва с мечами в лапах!



А тут мы видим, что вывеску с кренделем, мечами и львами даже позолотили. Вероятно, дело у этого булочника шло (и, видимо, и сегодня идет) отлично!



Герб цеха меховщиков. В нем изображен геральдический мех «шапочками вверх»



В итоге у каждого цеха появился свой герб со своими оригинальными символами!



Кроме гербов, цехам полагалось иметь ещё и собственное знамя. Вот, например, как выглядело знамя гильдии английских арбалетчиков. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Каладриус. Рукопись из музея Гетти в Лос-Анджелесе (MS. Ludwig XV 3, fol. 37r.)



Дюссельдорф. А вот эмблемой кузнеца мог служить не только молот или скрещенные молотки, но и простая наковальня. В особенности, если она была позолочена!

После ряда материалов о средневековых ремеслах сразу несколько человек попросили меня рассказать и о гербах средневековых цехов, что они собой представляли, какие символы использовали. Что ж – это действительно интересно и послужит хорошим дополнением к рассказам о профессиях из «Книги двенадцати братьев».Итак, гербы средневековых цехов, то есть гильдий…А было так, что в конце средневекового периода истории человечества богатство и власть торговых слоев, а также гильдий и братств, к которым они принадлежали, позволили им проложить дорогу в самые верхние слои общества, доступные раньше только аристократии.Понятно, что последние были не слишком довольны тем, что их прерогативы становятся доступны людям, которые «сделали себя сами» и у которых была власть в городах Европы. Однако различные законы, которыми верхушка пыталась сохранить отличия в одежде и всякие другие атрибуты дворянства, мало помогали: деньги торговцев не могли игнорировать ни лорды, ни даже короли.К тому же торговцы и ремесленники начали объединяться в гильдии, которые охраняли их ремесло и которые были в некоторой степени предшественниками современных профсоюзов.Ремесленник, который был новичком в своем ремесле, когда заплатил взносы и был посвящен во все церемонии и тайны гильдии, мог ожидать некоторую защиту от трудностей и тягот средневековой жизни. И он знал, что, когда умрет, члены гильдии устроят ему пышные похороны, включающие даже использование геральдики, что в какой-то мере приближало его к знати.Ведь каждый цех имел своё знамя и свой цеховой герб с эмблемой данного ремесла. Цех строил своё особое здание, где заседали цеховые старейшины и где время от времени, в дни собраний и пирушек, собирались и рядовые члены цеха. Люди группировались по цехам, и в дни труда, и на праздники.Ну а богатство гильдий, а также людей, бывших их членами, было велико до... чрезвычайности. Торговцы были часто богаче и жили в большем великолепии, чем любой мелкий европейский принц. И неудивительно, что среди самых первых английских гербовых грамот мы находим грамоты нескольких гильдий.Те же самые символы – такие, как гербы торговцев тканями, виноделов и представителей всех других ремесел, которые зарабатывали на жизнь в средневековом Лондоне – всё ещё можно увидеть во время ежегодной процессии лорда мэра по городу. Каждая гильдия или ливрейная компания, извещает о своем присутствии посредством собственных частных гербов и цветов или ливрей.И если уж такое происходит сейчас, то можно себе представить, как ярко и красочно все это выглядело в Средневековье во время какого-нибудь праздника. Праздник был хорош уже тем, что все повседневные работы прекращались. Наглухо запирались все мастерские и лавки, а в положенный час на главной площади города начиналось торжественное шествие.Каждый цех, словно на первомайской демонстрации, шёл отдельной колонной, во главе со своими выборными старейшинами и знаменосцами. Над пёстрой толпой реяли разноцветные цеховые знамёна с изображениями цеховых эмблем. Сложенные ремесленниками песни звучали как гимн того или другого цехового товарищества. Порой толпа останавливалась, расступалась, освобождая место для танцев.Некоторые цехи имели свои особые цеховые танцы. Например, особая пляска была у нюрнбергских ножевщиков. Участники этой пляски располагались широким кругом и, ритмично двигаясь по кругу, бросали вверх ножи, которые затем на лету ловко подхватывались плясунами. Так что посмотреть там было на что, ну и угоститься, конечно, потому как многие цехи, особенно торговавшие съестным, снижали в праздники цены.Порядок старшинства лондонских ливрейных компаний (которых сегодня насчитывается сотня) был установлен ещё в 1515 году. Наиболее старшие компании известны как Большая дюжина и включают в себя:1. Торговцев тканями.2. Торговцев бакалейными товарами.3. Торговцев мануфактурными товарами.4. Торговцев рыбой.5. Золотых дел мастеров.6/7. Купцов.7/6. Скорняков.8. Галантерейщиков.9. Солеваров.10. Торговцев железными, скобяными изделиями.11. Виноторговцев.12. Портных.Купцы и скорняки спорят о шестой и седьмой позициях в списке, и в результате каждый год на Пасху меняются местами (именно отсюда идет выражение at sixes and sevens).Если гербы были у знати, то со временем гильдии ремесленников тоже обзавелись своими гербами. Правда, коллективными. Получить герб мог и отдельный производитель, ну а если он армигером (то есть владельцем герба, имеющим на него право) еще не стал, он мог удовлетвориться демонстрацией личной торговой марки, по возможности помещенной на щит.Многие церкви и дома от Англии до Швейцарии были украшены такими эмблемами, часто в форме инициалов и крестов. Причем в Англии торговцы шерстью использовали такие знаки не только на своих домах, но и для маркировки принадлежавших им тюков с шерстью.Гербы гильдий обычно включали некие очевидные символы соответствующих ремесел, такие, например, как крендель для пекарей или бык и топор для мясников. Часто в гербы помещался святой покровитель гильдии, хотя после Реформации в Англии несколько ливрейных компаний обновили свои гербы, более приблизив их к новым временам и веяниям.Любые знаки, откровенно связанные с католицизмом и его символами, были благоразумно положены на полку.От подобных братств возникали другие организации, такие как франкмасоны, в чьем церемониале геральдика всегда играла и играет важную роль. Их отличительные знаки подражают знакам королевского двора, с ключами и посохами положений, как в случае с любым придворным гофмейстером. «Сокровища» членов ложи часто составляют не только гербы города или региона, из которого происходят ее члены, но также гербы влиятельных местных семей, к которым могли иметь отношение предыдущие мастера ложи.Отметим, что большинство примеров корпоративной геральдики содержит некоторое количество общих символов или геральдических фигур, которые непосредственно относятся к профессиональной деятельности или самому учреждению. Эти геральдические фигуры могут стать весьма часто повторяющимися, однако они являются ключом к раскрытию символики герба.Были, кстати говоря, и гербы у гильдий врачей, и на них мы тоже можем видеть определенные символы, относящиеся к медицине. Или не относящиеся, а выбранные совершенно произвольно. Например, герб больницы Святого Варфоломея в Лондоне геральдических фигур не имеет.Однако Уильям Уэйкеринг, владелец больницы с 1423 по 1462 год, использовал гербовый щит, рассеченный серебром и чернью, со стропилом переменных цветов. Этот герб не был пожалован ни Уэйкерингу, ни его семье, но только потому, что он был патроном больницы такое длительное время, что герб стал ассоциироваться и с самой больницей, и был занесен в таком виде в гербовник XVI столетия.И все на это самоуправство благополучно закрыли глаза, а все потому, что болезней тысячи, от вот здоровье у человека одно.Хороший пример использования «тематической» геральдической фигуры – это змея, которая почти неизменно имеет связь с медициной и часто используется медицинскими учреждениями, а также находится в личных гербах медиков. Столетиями змея считалась обладающей мудростью и мистическими свойствами исцеления.Снадобья, использовавшиеся древними лекарями, включали в себя части безвредных змей, о которых думали, что они имеют исцеляющие свойства. Так как змеи периодически сбрасывают свою кожу и как будто перерождаются, их рассматривали как символ вечного возрождения.Змеи также ассоциировались с Эскулапом, римским богом медицины. Легенда говорила, что, когда он осматривал пациента, змей вполз в помещение, влез по его посоху и насытил его мудростью. В геральдике змея обычно изображается обвивающейся вокруг суковатой палки, называемой посохом Эскулапа. Змеи также изображаются в других позах, например, связанными, кусающими собственный хвост, а также они могут обвивать и другие фигуры.В некоторых случаях змеи могут описываться особым образом, как, например, черная с красным животом змея из герба Королевской больницы Брисбейна или «детский питон» в гербе Совета австралийской королевской детской больницы.Два мистических существа, более или менее используемые только для медицины – это каладриус и опиникус. Каладриус – птица, которую можно найти в бестиариях – средневековых книгах о животных. Ее наделяют лечебно-терапевтическими силами. Она изображалась снежно-белого цвета, и считалось, что нижняя часть ее ноги помогала «чистить» болезни глаз.Опиникус имел лапы льва, крылья дракона, острые уши, минный клюв и хвост верблюда. В качестве клейнода он был пожалован в 1561 году хирургам Барберам в Лондоне.Хирургические инструменты в качестве геральдических фигур использовались с самых ранних времен. Возможно, наиболее известен ланцет – инструмент для пускания крови. В геральдике он обычно напоминает цифру семь. Ланцет был использован в гербе компании Барберов в Лондоне в 1451 году. Шпатель появился в эмблеме Товарищества хирургов в Лондоне в 1492 году, и оба инструмента были включены в герб «Уважаемой Компании Хирургов Барберов» в Лондоне в 1569 году.В своем гербе, пожалованном в 1672 году, Королевский колледж хирургов Эдинбурга имеет кайму, украшенную семью хирургическими инструментами, которые, хотя отдельно и не уточнены, но описываются как «несколько инструментов, указывающих на занятие медициной».Причем скальпели, офтальмоскопы, ингаляторы, зонды зубные и даже молочной железы, а также шприцы часто используются в качестве геральдических фигур в настоящее время.