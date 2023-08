В Великобритании намерены создать целевую рабочую группу, усилия которой будут направлены на развитие ядерной энергетики

Правительство Великобритании обнародовало свои планы по созданию целевой рабочей группы в области атомной энергетики, которая займётся развитием этой отрасли как в гражданских, так и в военных целях.Возглавит данную рабочую группу старший офицер Королевских ВВС страны в отставке Саймон Боллом, занимающий в настоящее время должность главного исполнительного директора по оборонному оборудованию и поддержке.Как уточнили в британском кабмине, новый орган будет взаимодействовать с Минобороны Соединённого Королевства и Департаментом в области безопасной энергии и углеродной нейтральности (Department for Energy Security and Net Zero), в прошлом - Департамент по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии с целью разработки стратегии ядерной безопасности.Высоко оценил возвращение к атомной энергетике в стране и парламентский заместитель государственного секретаря Великобритании – министр энергетики Эндрю Боуи (был назначен на эту должность в феврале нынешнего года). В этой связи, глава британского энергетического ведомства приветствовал активную вовлечённость в этот процесс Great British Nuclear – компании, производящей ядерную энергию и топливо. Компания эта находится во владении правительства Британии. По словам чиновника, «именно она будет способствовать внедрению самых передовых ядерных технологий, затрагивающих интересы всего мира, позволяя поддерживать потенциал в сфере ядерной безопасности».