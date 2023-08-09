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В Великобритании намерены создать целевую рабочую группу, усилия которой будут направлены на развитие ядерной энергетики

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В Великобритании намерены создать целевую рабочую группу, усилия которой будут направлены на развитие ядерной энергетики

Правительство Великобритании обнародовало свои планы по созданию целевой рабочей группы в области атомной энергетики, которая займётся развитием этой отрасли как в гражданских, так и в военных целях.


Возглавит данную рабочую группу старший офицер Королевских ВВС страны в отставке Саймон Боллом, занимающий в настоящее время должность главного исполнительного директора по оборонному оборудованию и поддержке.

Как уточнили в британском кабмине, новый орган будет взаимодействовать с Минобороны Соединённого Королевства и Департаментом в области безопасной энергии и углеродной нейтральности (Department for Energy Security and Net Zero), в прошлом - Департамент по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии с целью разработки стратегии ядерной безопасности.

Высоко оценил возвращение к атомной энергетике в стране и парламентский заместитель государственного секретаря Великобритании – министр энергетики Эндрю Боуи (был назначен на эту должность в феврале нынешнего года). В этой связи, глава британского энергетического ведомства приветствовал активную вовлечённость в этот процесс Great British Nuclear – компании, производящей ядерную энергию и топливо. Компания эта находится во владении правительства Британии. По словам чиновника, «именно она будет способствовать внедрению самых передовых ядерных технологий, затрагивающих интересы всего мира, позволяя поддерживать потенциал в сфере ядерной безопасности».
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9 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:01
    +2
    возврат к атомной энергетике..... а "зелёную" энергетику - всё, в сторону пока что отложили?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:09
      +1
      Пропагандировать одно.... а жить другое.... не так раскорячишься.... wassat
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:09
      +1
      Что там с котом Скрипаля и голубями харчевавшимися у дома ?
    3. kaufman
      kaufman Сегодня, 08:11
      -3
      Разговор не об атомной , а ядерной энергетике . Это перспективное направление
      1. Бледар
        Бледар Сегодня, 09:02
        0
        Разговор не об атомной , а ядерной энергетике . Это перспективное направление

        объясните разницу
    4. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 09:02
      0
      Ага пчелы против меда. Но больше чем уверен, что реакторы будут строить для наработки оружейного плутония.
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 08:06
    +1
    В Великобритании намерены создать целевую рабочую группу, усилия которой будут направлены на развитие ядерной энергетики
    А как же зеленая энергетика??? Грета Тунберг - фас!
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:14
    +1
    В Великобритании намерены создать целевую рабочую группу, усилия которой будут направлены на развитие ядерной энергетики

    Фуууу, этож не по зелёному.
    Недолго они продержалась на идеях о возобновляемых источниках энергии.
    Я так понимаю что, бабки с зелёных идей поимели, надо придумать что-то новое, ну и или поиметь на старых вариантах.
    Зелёные приходят и уходят, а кушать хочется всегда. laughing
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:20
    +1
    Про "зелёную энергетику" комментаторы уже успели высказаться.
    Но может британские учёные про термоядерную, а не про атомную хотели заявить?