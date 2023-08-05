«Государство накануне»: падение ига на Руси



Москва Ивана III. Худ. А. М. Васнецов

Что с управлением?

И что же?



Кадр из исторического сериала «София» 2016.

Восточная империя, захваченная оттоманом (турками), должна, за прекращением императорского рода в мужском колене, принадлежать вашей сиятельной власти в силу вашего благополучного брака.

Быть или не быть Русскому государству?



Иван III свергает татарское иго. Худ. Ф. Ф. Бухгольц



Воевода большого полка. Худ. Н. Каразин

Возникновение цивилизации?



«Стояние на реке Угре», фрагмент диорамы. Худ. П. В. Рыженко. Монастырь Свято-Тихонова пустынь.



Памятник Ивану III. Монастырь Свято-Тихонова пустынь. Автор Н. Н. Анциферов.