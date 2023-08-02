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Великобритания решила сменить посла в Российской Федерации

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Великобритания решила сменить посла в Российской Федерации

Власти Великобритании приняли решение о назначении нового посла в Российской Федерации. Теперь Соединенное королевство в нашей стране будет представлять Найджел Кейси, сообщается на сайте британского правительства.


Прежний посол Великобритании в России Дебора Броннерт заняла свою должность еще в 2020 году, до начала специальной военной операции на Украине. Теперь ее переводят на другую должность в британском министерстве иностранных дел.

Найджел Кейси тоже является кадровым дипломатом. В начале 2000-х годов он был первым секретарем посольства Соединенного королевства в Российской Федерации. В должность Кейси вступит в ноябре 2023 года, за это время Броннерт подготовит к сдаче свои дела.

Несмотря на сложные взаимоотношения между Лондоном и Москвой, Великобритания и Россия не разрывают дипломатические отношения. Но численность российских дипломатов в королевстве и британских в Российской Федерации сократилась. Периодически Великобритания, как и другие западные страны, организует провокации с высылкой российских дипломатов, работающих в королевстве.

Напомним, что Великобритания в настоящее время занимает одну из наиболее враждебных по отношению к России позиций в западном мире. Лондон поддерживает киевский режим, оказывает ему масштабную военную помощь, а также занимается помощью любым другим русофобским силам и в Европе, и на постсоветском пространстве.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел Великобритании https://www.gov.uk/
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15 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 18:01
    +2
    Власти Великобритании приняли решение о назначении нового посла

    Лучше бы ни кого не присылали.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:39
      0
      17 апреля 2023 года Броннерт потребовала от российских властей освобождения Владимира Кара-Мурзы (у которого наряду с российским есть и британское гражданство), приговорённого Московским городским судом к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в распространении клеветы о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией.
      Броннерт присутствовала на некоторых заседаниях процесса над Кара-Мурзой.

      Проштрафилась Броннерт перед Великобританией тем - что она не добилась в России освобождения российско-британского гражданина Кара-Мурзы и агента Лондона - вот её и замели!
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:45
      0
      А если мы не примем его верительную грамоту? negative
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:30
        0
        Цитата: Бережливый
        А если мы не примем его верительную грамоту?

        Найдут другого, чьи неформальные связи ещё не отслежены.
        Гемор, конечно, но не очень большой. hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:03
    +1
    А чего так?Здоровье ,нервишки пошатнулись?Тяжкие условия труда?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:06
      +1
      dmi.pris 1, возможно что "работать" становиться всё труднее, нужны более подготовленные агенты(пардон) дипломаты.
  3. kwwk
    kwwk Сегодня, 18:04
    +1
    Ну хоть не страшный на вид)))), не будет Лаврова пугать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:06
      0
      Лавров сам кого угодно может напугать...Своей внешностью не Аллена Делона...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:45
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Лавров сам кого угодно может напугать...Своей внешностью не Аллена Делона...

        С кем поведешься, на того и будешь похож winked
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:34
          0
          Цитата: Теренин
          С кем поведешься, на того и будешь похож

          Сказывают, что со временем собаки становятся похожими на хозяев.
          Верно и то что хозяева перенимают характер их собак. hi
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:04
    +2
    И что в отношениях Москвы и Лондона что то поменяется??? Ну а раз нет то и новость не о чём!!!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:39
      0
      Возражений нет.
      Малая лишь поправка:
      Цитата: Ропот 55
      Ну а раз нет то и новость не о чём!!!

      ни о чём. hi
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:21
    +1
    Напомним, что Великобритания в настоящее время занимает одну из наиболее враждебных по отношению к России позиций в западном мире.

    С тех пор, как появилось Русское Царство, так и до сих пор.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:33
    0
    А, по мне, так вообще можно оставить по несколько технических специалистов, присматривать за зданиями . И там и здесь . Нет дипломатических отношений, как таковых. А, поговорить, коли нужда будет- телефон в помощь.
  7. alystan
    alystan Сегодня, 19:15
    0
    Смена послов это обычная дипломатическая практика. Причины бывают самые разные. В данном случае новый посол, судя по фото, начинал свою карьеру дипломата как-раз в Москве. Значит, скорее всего специалист по России и еще по чему-нибудь...

    Интересно, а насколько серьезно подходят к вопросу выдачи агремана на Смоленской площади и в Кремле.

    Читаю вчера, что в ближайшее время к своим обязанностям приступит новый посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф. Выходит агреман он уже получил и соответствующая процедура рассмотрения его досье уже была проведена.

    Но тут всплывает неприглядная история, связанная с его выступлением несколько месяцев назад в Федеральной академии политики безопасности. И говорил он об одной простой исторической дате - 1 августа. Но применительно к конкретному событию, когда в этот день 48 лет назад был подписан Заключительный акт Хельсинкского совещания, который узаконил признание границ в Европе после Победы Советского Союза над фашистской Германией.

    Но вот что заявил в академии будущий посол ФРГ в России, пока замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге:

    Дестабилизация в рамках конкуренции систем, системного противостояния может быть и является средством [достижения цели]. Это очевидно. Мы находимся в зале, где Ганс-Дитрих Геншер принимал участие в переговорах 2+4 [об объединении Германии]. И когда мы думаем о Геншере, СБСЕ, "третьем пакете" о правах человека Заключительного акта Хельсинкского совещания, подписанного 1 августа 1975 года по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, то, естественно, мы имеем в виду [как цель] дестабилизацию государств тогдашнего Варшавского пакта в условиях противостояния систем. Мы пытались через правочеловеческую повестку добиться их дестабилизации.

    Официально Заключительный акт Хельсинкского совещания 1975 года является документом исторического примирения СССР и возрождённой Федеративной Республики Германии. Но оказывается, и Ламбсдорф не скрывает того, говоря публично, что документ являлся попыткой дестабилизации страны-победителя. Усыпить бдительность через «правочеловеческую повестку» и в конце концов добиться развала СССР - такова была основная задача всех этих Хельсинских пактов.