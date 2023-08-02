Великобритания решила сменить посла в Российской Федерации

Власти Великобритании приняли решение о назначении нового посла в Российской Федерации. Теперь Соединенное королевство в нашей стране будет представлять Найджел Кейси, сообщается на сайте британского правительства.Прежний посол Великобритании в России Дебора Броннерт заняла свою должность еще в 2020 году, до начала специальной военной операции на Украине. Теперь ее переводят на другую должность в британском министерстве иностранных дел.Найджел Кейси тоже является кадровым дипломатом. В начале 2000-х годов он был первым секретарем посольства Соединенного королевства в Российской Федерации. В должность Кейси вступит в ноябре 2023 года, за это время Броннерт подготовит к сдаче свои дела.Несмотря на сложные взаимоотношения между Лондоном и Москвой, Великобритания и Россия не разрывают дипломатические отношения. Но численность российских дипломатов в королевстве и британских в Российской Федерации сократилась. Периодически Великобритания, как и другие западные страны, организует провокации с высылкой российских дипломатов, работающих в королевстве.Напомним, что Великобритания в настоящее время занимает одну из наиболее враждебных по отношению к России позиций в западном мире. Лондон поддерживает киевский режим, оказывает ему масштабную военную помощь, а также занимается помощью любым другим русофобским силам и в Европе, и на постсоветском пространстве.