Роккаскаленья: замок на краю скалы

Замок Роккаскаленья на вершине скалы чем-то напоминает плывущий корабль
Старинный замок на скале,
Хранит он пыль седых веков,
Скиталец времени во мгле,
Так неприступен и суров.
Ю. Головань
Хранит он пыль седых веков,
Скиталец времени во мгле,
Так неприступен и суров.
Ю. Головань
Средневековые замки. Рассказы о замках и крепостях, как об этом можно судить по публикациям на сайте ВО, всегда интересуют читателей, а все, видно, потому, что замок подсознательно ассоциируется с надежной защитой, куда никакой наш враг (если это, конечно, наш с вами замок) прорваться бы не смог.
Психология вообще играет огромную роль в нашей жизни, о чем тоже, кстати, все знают, но как-то забывают. Вот, например, не знаю почему, но в свое время в детстве на меня очень сильное впечатление произвело местонахождение «Башни смерти» из кинофильма «Королевство кривых зеркал».
Вот кадр из этого фильма, на котором хорошо видно, что она стоит на самом краю огромной скалы, причем под самой башней скалы практически нет, вот поэтому-то (это уже известно из книги), с неё узников и сбрасывали
Рисовал я и эту скалу, и башню на ней, настолько сильное произвела она на меня впечатление. Потом как-то подумал, а есть где-нибудь на свете замок, своим расположением на скале похожий на эту самую башню.
Много замков просмотрел, но только недавно обнаружил замок, выстроенный в очень похожем месте. Это оказался замок Роккаскаленья в Италии, и вот о нем-то сегодня и пойдет наш рассказ.
Герб коммуны Роккаскаленья, название которой переводится как «крепость с деревянной лестницей». Имеется в виду лестница, ведущая от деревни к башне замка. До сих пор она изображена на гербе городка
И начнем мы с того, что Роккаскаленья – это прежде всего совсем небольшой городок, расположенный на высоте 455 метров над уровнем моря, в долине реки Рио-Секко, притока реки Авентино, во внутренних горах провинции Кьети, на полпути между горами и морем, а его 1 400 жителей называются рокколани.
По всей вероятности, основателями этого поселения были лангобарды, которые с 600 г. н. э. постоянно занимали южный Абруццо после того, как пришли сюда из северной Италии.
В свою очередь византийцы расположили свои гарнизоны на берегу Адриатического моря, чтобы иметь возможность вторгнуться в Италию с этой стороны.
Все скальные породы видны как на ладони! Фото Л. Филици
Поэтому лангобарды сначала построили на скале, что нависала над поселением Сторожеву башню, а затем и замок, расположив его на внушительном скальном массиве, возвышающемся над долиной реки Рио-Секко, чтобы над всем этим районом господствовать. Повоевали лонгобарды с византийцами, повоевали, но только вот для замка Роккаскаленья история после этого вроде бы как замерла.
Дело в том, что о нем никто нигде и ничего не сообщал. И вплоть до бухгалтерской записи 1320 года о нем не было никаких сведений. Зато в 1525 году сообщение о нем наконец-то появилось.
Причем очень содержательное. В нем было дано подробное описание замка, восстановленного в соответствии с новыми требованиями, вызванными появлением огнестрельного оружия.
Впрочем, как-то по-особенному на жизни деревни Роккаскаленья модернизация этого замка никак не отразилась. Как он стоял в окружении средиземноморских кустарниковых лесов, оливковых рощ и дубов, так и продолжал стоять!
А вот так этот замок чем-то напоминает английский танк «Тэдпол тейл» Первой мировой войны! Фото Паоло Джаммарроне
А все потому, что сама деревня много древнее, чем сам этот замок, а её возникновение связано с целым рядом легенд.
Самая известная из них рассказывает о том, что жители Амния (или Аминиума), римского города, основанного около 300 г. до н. э. возле реки Сангро, чтобы избежать постоянных набегов пиратов и разбойников, двинулись вглубь суши, дав жизнь различным деревням, включая Роккаскаленью.
И вот народное предание как раз и гласит, что «призраки» древних обитателей Аминиума до сих пор бродят по территориям, граничащим с рекой Сангро.
Что же касается этимологии названия Roccascalegna, то, согласно некоторым источникам, оно происходит от имени собственного ломбардского дворянина «Ашари»; а по другим данным, от термина «скаренна» – крутой склон горы. Сами же жители любят говорить, что произошло оно от того, что в прошлом к башне замка вела деревянная лестница, и в доказательство своей правоты ссылаются на изображение на гербе города, где нарисована башня с приставленной к ней сбоку лестницей.
В прошлом Роккаскаленья имела двое ворот: «Порта-дель-Форно» и «Порта-делла-Терра». Через первые, названные так потому, что они находится возле печи, и сегодня можно войти в эту деревню. Ну а замок Роккаскаленья за всю свою долгую историю всегда был местом малонаселенным, хотя и частенько менял своих хозяев.
Первым владельцем был некий Анничино де Анничинис, немецкий кондотьер, прибывший в Абруццо вслед за феодалом Джакомо Кальдора, подарившим ему лен Роккаскаленья в подарок за оказанные услуги. Его потомки, Раймондо, Альфонсо и Джованни Мария, были настолько деятельны и умны, что со временем стали владеть уже пятнадцатью подобными ленами!
К сожалению, Джованни Мария, несмотря на свой многолетний политический опыт и переоборудование им замка для защиты от огнестрельного оружия, был виновен, согласно историческим источникам, в различных преступлениях, в том числе и в убийстве дворянина. За это в 1528 году он потерял как свой дворянский титул, так и замок вместе с землей, перешедших в руки неаполитанских баронов Карафасов.
Те, в свою очередь, потеряли его, когда некий Орацио, опять же, согласно историческим источникам, после применения «несправедливых и вредных законов» был убит жителями Роккаскаленьи в 1584 году.
В 1599 году барон Винченцо де Корвис купил поместье за десять тысяч дукатов. Правда, vox populi (то есть «глас народный») сообщает, что один из членов этой семьи был причастен к кровавому преступлению, произошедшему в стенах замка и навсегда врезавшегося в память этой общины.
Наконец владельцы замка переехали в баронский дворец в центре города, который сейчас используется как частная резиденция, а жить в замке перестали. Но их авторитарное отношение к своим подданным от этого ничуть не изменилось, и доходило даже до совершения преступления против человека церкви.
Так, во время Страстной недели 1720 года брат барона привязал приходского священника церкви Сан-Пьетро к столбу на время с Великого четверга и до Страстной субботы, отчего бедняга умер.
Лестница в замок. Фото ealloraparto.it/castello-di-roccascalegna
Потом замок стал штаб-квартирой Национальной гвардии, а во время двух мировых войн в нем прятались дезертиры и преступники. В частных руках он находился вплоть до начала 1980-х годов, когда он был передан в дар муниципалитету, начавшему в нем масштабные реставрационные работы, после которых его открыли для публики во второй половине 1990-х годов.
Попасть в замок, который в городке видно отовсюду, можно по длинной дороге, состоящей из вырубленных в скале ступеней. На вершине горы находятся остатки подъемного моста, служившего для перехода через ров. Пройдя через ворота, можно попасть в большой двор, сбоку от которого видны остатки рухнувшей башни.
Напротив находится часовая башня, затем квадратная башня, потом часовня, посвященная Святому Розарию – служившая резиденцией «очень влиятельной» женской общины, которая распалась в период между двумя войнами, башня Анджоина, а затем склад, тюрьма и подземелья.
Как и положено, вокруг этого замка витает множество легенд.
Самая страшная из них повествует об одном из владельцев замка – бароне Корво де Корвисе, которого местные жители прозвали «Вороном» из-за его врожденной злобы и извращенной натуры. Он фактически заставил своих вассалов почитать черного ворона, а тех, кто отказывался оказывать почести этой черной птице, подвергал мучениям у себя в замке.
Другая легенда, причем самая известная, повествует о том, как этот же барон решил возродить древний феодальный закон Ius Primae Noctis или «право первой ночи». Женившиеся мужчины должны были «выкупать» свою жену на основании уплаты налога, установленного сеньором замка. Те, кто не мог внести выкуп за свою невесту, должны были отдать её барону на одну ночь.
Не образумило барона даже наложенное на него отлучение от церкви. Поэтому местные жители решили его просто убить и составили на его жизнь заговор.
Однажды барону представились двое молодых людей, которые хотели пожениться, но не имели денег для выполнения Ius primae noctis. Барон потребовал к себе на ночь женщину и… Женщина в сумерках отправилась к нему в замок, а там уже слуги отвели её в комнату барона. Она (по другим источникам, это был молодой супруг, переодетый в невесту) прилегла на кровать, но когда барон пожелал сделать то же самое, желанная гостья (или гость) ударила его стилетом в сердце.
Умирающий де Корвис положил руку на рану в тщетной попытке остановить кровь, а потом приложил к стене у кровати, «проклиная род убийцы». Причем в это же самое время разъяренная толпа местных жителей напала на замок.
А вот это очень забавное фото. На нем… византийский метатель «греческого огня». На основе чего «это» сделали, где документальные подтверждения, что он выглядел именно так, неизвестно. Но что-то же надо туристам показывать… Фото ealloraparto.it/castello-di-roccascalegna
Легенда гласит, что в разное время несколько раз предпринимались попытки стереть «руку крови», но она появлялась ярче и ярче, чем когда-либо, пока в 1940 году, особенно дождливом, часть замка не рухнула, унеся с собой и комнату, где произошло убийство, и стену с «рукой».
Другая легенда гласит, что в бурные ночи, когда ветер хлещет по зубчатым стенам крепости, и низкие черные облака касаются ее высокой башни, стая ворон возвещает о возвращении барона, который беспокойно бродит по комнатам своего древнего замка, пытаясь обрести вечный покой.
Ну а сейчас тут и музеи есть, хотя и совсем небогатые, и свадьбы в замке устраивают, и даже в двух по-современному оформленных залах проводят конференции и деловые встречи! На всем люди научились деньги зарабатывать, даже на древних, осовремененных руинах!