Роккаскаленья: замок на краю скалы



Замок Роккаскаленья на вершине скалы чем-то напоминает плывущий корабль

Старинный замок на скале,

Хранит он пыль седых веков,

Скиталец времени во мгле,

Так неприступен и суров.

Ю. Головань



Вот кадр из этого фильма, на котором хорошо видно, что она стоит на самом краю огромной скалы, причем под самой башней скалы практически нет, вот поэтому-то (это уже известно из книги), с неё узников и сбрасывали



Герб коммуны Роккаскаленья, название которой переводится как «крепость с деревянной лестницей». Имеется в виду лестница, ведущая от деревни к башне замка. До сих пор она изображена на гербе городка



Все скальные породы видны как на ладони! Фото Л. Филици



А вот так этот замок чем-то напоминает английский танк «Тэдпол тейл» Первой мировой войны! Фото Паоло Джаммарроне



Лестница в замок. Фото ealloraparto.it/castello-di-roccascalegna



А вот это очень забавное фото. На нем… византийский метатель «греческого огня». На основе чего «это» сделали, где документальные подтверждения, что он выглядел именно так, неизвестно. Но что-то же надо туристам показывать… Фото ealloraparto.it/castello-di-roccascalegna