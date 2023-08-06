«Самой серьезной опасностью для Российской державы является коррупция чиновников»: русский народ, чиновничество и российская элита в воззрениях Отто фон Бисмарка

Формирование представлений Отто фон Бисмарка о Российской империи

Представления Бисмарка о русском народе и национальных особенностях русских

«Способность славян управлять своим государством без участия немцев была ограниченной еще со времен Рюрика, такой же она осталась и после освобождения от власти монголов»,

«Простой человек вообще понравился мне с первого взгляда [1]»,

Что думал Бисмарк о российском чиновничестве?

«Самая тяжкая болезнь Российской империи – это армия плохо оплачиваемых и неспособных чиновников» [1],

«На мой взгляд, самой серьезной опасностью для российской державы является неизлечимый в долгосрочной перспективе вред от коррупции чиновников и офицеров; из него вытекает отсутствие любого правосудия и силы закона, что делает невозможным подъем общественного благосостояния и финансов» [10],

«Еще в годы Крымской войны Бисмарк писал о неискусстве и несчастье, с которыми они дебютируют на каждом новом театре боевых действий; чтобы исправить это, Русской армии потом приходится демонстрировать большую храбрость и нести большие потери [1]»,

Представления «железного канцлера» о российской элите

«В петербургском обществе во время моего пребывания там присутствовали три поколения. Самое благородное из них, европейски и классически образованные вельможи эпохи Александра I, уже вымирало ˂…˃ Поколение, которое было похоже на императора Николая или носило его отпечаток, ограничивалось в разговоре придворными делами, театром, карьерой и военными воспоминаниями ˂…˃ Третье поколение, молодые господа, в обществе демонстрировало по большей части меньше вежливости, плохие манеры и, как правило, более сильное отвращение ко всему немецкому, в особенности прусскому, чем первые два поколения» [8],

Заключение

«на протяжении всей своей политической карьеры Бисмарк действительно считал необходимым поддерживать с Россией хорошие отношения. Однако это убеждение было продиктовано не страхом или какой-либо эмоциональной привязанностью к России, а сугубо рациональными соображениями. Добрососедские отношения с восточной соседкой Бисмарк считал, как важные, но не жизненно необходимые» [1].

«на вопрос, я за русских или западные державы, я всегда отвечал за Пруссаков, и мой идеал во внешней политике – свобода от предубеждений и независимость от симпатий или антипатий по отношению к иностранным государствам и их правителям»[13].

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